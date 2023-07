Afghanische Ortskräfte haben „unbefristete“ Mietverträge bekommen

Von: Franziska Seliger

Das Übergangswohnheim an der Nonnenwaldstraße: Etwa die Hälfte der afghanischen Ortskräfte und ihre Familien dürfen hier laut Landratsamt nun „unbefristet“ wohnen bleiben. © Seliger

Für die afghanischen Ortskräfte und ihre Familien, die bis Ende Juni aus dem Übergangswohnheim an der Nonnenwaldstraße in Penzberg ausziehen sollten, wurden Lösungen gefunden. Wie nun bekannt wurde, hat das Landratsamt mit etwa der Hälfte von ihnen unbefristete Mietverträge geschlossen.

Penzberg – Im November 2021 waren die afghanischen Familien nach Penzberg gekommen. Sie hatten vor den Taliban fliehen müssen. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um Familien von Ortskräften, die bis zur Machtübernahme der Taliban für deutsche Stellen – etwa die Bundeswehr – gearbeitet hatten.

Unterbringung sollte spätestens am 1. Juli enden

Zwölf Familien lebten seither in einem der beiden Häuser an der Nonnenwaldstraße, die 2017 vom Landratsamt errichtet worden waren. Neben den afghanischen Familien waren auch einige syrische Kontingentflüchtlinge darunter. Im April hieß es dann, die Regierung von Oberbayern als Mieter der Unterkunft könne das Haus des Landkreises nicht länger belegen, da es für andere Flüchtlinge gebraucht werde. Die Unterbringung der insgesamt 65 Menschen, darunter 42 Kinder und Jugendliche, sollte spätestens am 1. Juli enden.

Wie Anette Völker-Rasor vom Helferkreis des Penzberger Werkraum-Vereins nun auf Nachfrage der Heimatzeitung mitteilte, habe man für die Betroffenen gute Lösungen gefunden – nicht zuletzt dank der Kooperation des Landratsamtes, wie sie ausdrücklich betont. Der Helferkreis hatte sich in den vergangenen Wochen für die Geflüchteten eingesetzt.

Wie Völker-Rasor berichtet, seien etwa die Hälfte der Geflüchteten aus Penzberg weggezogen; teilweise in andere Bundesländer, in denen beispielsweise bereits Verwandte von ihnen lebten. Mit der anderen Hälfte habe das Landratsamt Mietverträge für Wohnungen in ihrer bisherigen Bleibe an der Nonnenwaldstraße abgeschlossen.

Helferkreis lobt Weilheimer Behörde

Dass diese Lösung möglich war, dafür ist Völker-Rasor dankbar. Man habe zwar gemeinsam mit der Behörde geschaut, welche der Betroffenen vorrangig in Penzberg wohnen bleiben sollten – etwa, weil in der Familie schulpflichtige Kinder lebten, die sich in der Stadt bereits gut eingelebt hatten. Aber: „Das Landratsamt wäre bereit gewesen, jedem einen Mietvertrag zu geben.“ Viele der Betroffenen hätten jedoch in anderen Orten eine Wohnung gefunden.

Wie Völker-Rasor erklärte, sei die Unterbringung der afghanischen Ortskräfte im Übergangswohnheim von Anfang an seitens des Landkreises nur befristet gewesen; ursprünglich bis Dezember 2022. Denn die Ortskräfte gelten als Menschen mit sicherem Aufenthaltsstatus – und für diesen Personenkreis sei die Regierung von Oberbayern zuständig, erklärte sie. Einmal sei das Mietverhältnis dann verlängert worden – nämlich bis Ende Juni dieses Jahres. Wegen des starken Zustroms an Geflüchteten wollte die Weilheimer Behörde die Wohnungen dann jedoch zunächst für diese Menschen nutzen.

Keine Angaben zur konkreten Miethöhe

Wie das Landratsamt auf Nachfrage schriftlich mitteilte, gelten die Mietverträge „unbefristet“. Zur konkreten Miete für die Wohnungen, die laut Völker-Rasor aus ein oder zwei Zimmern bestehen, machte die Behörde keine Angaben. Sie teilte lediglich mit, es würden „die Angemessenheitsgrenzen“ gelten. Die Miete bezahlen müsse der Mieter, so das Landratsamt. Je nach finanziellen Möglichkeiten gebe es Beihilfen von Sozialamt oder Jobcenter. In die frei gewordenen Wohnungen seien neue Geflüchtete eingezogen.

Völker-Rasor geht davon aus, dass die Unterkunft für die afghanischen Ortskräfte eine Übergangslösung bleiben wird. Nun hätten sie aber Zeit, in Ruhe nach einer Wohnung zu suchen.