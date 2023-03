Beim Derbleckn zeigt sich Penzberg als Zirkusnummer

Von: Franziska Seliger

Teilen

„Zirkus“ lautete das Thema, das sich die Theaterer für das diesjährige Derbleckn gegeben hatten. © Franziska Seliger

Ein Bürgermeister als Dompteur kaum zu bändigender Stadträte, ein Rathaus voller Clowns und ein neuer Fastenprediger, der auf einer Wohnmobil-Tour durch Penzberg so manch Kurioses entdeckt: Beim ersten Derbleckn nach der Corona-Zwangspause präsentierte die Stammwürze-Gruppe des Oberlandler Volkstheaters einen rasanten Ritt durch die Penzberger Stadtgeschichte.

Penzberg – Penzberg ist nichts als ein großer Zirkus. Mit Clowns im Bürgermeister-Vorzimmer und einem Dompteur als Bürgermeister, dessen Raubtiere/Stadträte zumeist nicht so durch die vorgehaltenen Reifen/Beschlüsse springen wollen, wie er das gerne hätte („Jetzt stellt Euch nicht so an. Durch den Roche-Reifen sind wir schon immer durchgesprungen“).

Diese Raubtiernummer – ganz stilecht hinter sicheren Gitterstäben präsentiert – war sicher einer der Höhepunkte an der an Höhepunkten reichen Inszenierung, mit der die Stammwürze-Gruppe am Freitagabend in einer ausverkauften Stadthalle Premiere feierte.

„Zirkus“ lautete das Thema, das sich die Theaterer für das diesjährige Derbleckn gegeben hatten, und das die Truppe laut, bunt und in all seinen Facetten präsentierte; inklusive Zauberer-Show, Ballerina-Einlage und jeder Menge Clowns. Denn von Letzteren gibt es so einige im Penzberger Rathaus, so der neckende Tenor des diesjährigen Singspiels.

Manche brauchten ein dickes Fell

Der sich ewig verspätende Bürgermeister Stefan Korpan, für den es das erste Starkbierfest seit seiner Wahl war, war dabei eines der Hauptopfer des Derbleckns. Aber auch so manche Stadträte, von denen zahlreiche zur Premiere gekommen waren, brauchten schon ein dickes Fell, wollten sie das Treiben droben auf der Bühne genießen. Aber die da oben: Die wollten ja nur spielen – und taten das wirklich ausgesprochen professionell und leidenschaftlich.

Ein dickes Fell brauchten die Zuhörer nicht zuletzt auch für die diesjährige Fastenpredigt, bei der heuer Bruder Stefanus alias Stefan Köbler als Ersatz für den erkrankten Rainer Hofmann den anwesenden Lokalpolitikern, Vereinsvorständen und anderen stadtbekannten Persönlichkeiten mitunter kräftig einschenkte.

Verbale Spazierfahrt durch Penzberg

Dass Köbler auf der Bühne nicht unerfahren ist, merkte man seiner Predigt an, bei der er sich auf eine Art verbale Spazierfahrt durch Penzberg begab und überall dort Halt machte, wo es in der Stadtentwicklung in jüngster Zeit zu Pannen, Staus und ähnlichem Unbill gekommen war. Da waren natürlich die vielen Baustellen und Umleitungen ein gefundenes Fressen. Ebenso wie Verfall und Veränderungen bei den Geschäften der Innenstadt – wo im ehemaligen Postgebäude nun ein „Fotznspangler drin is“ und die ehemalige Metzgerei Zörner zu einem „grausligen Dauerbaustellenschandfleck“ verkommen ist.

Großes Kino waren auch die verschiedenen Lieder, bei denen die Theaterer altbekannte Hits gekonnt auf Penzberger Bedürfnisse umdichteten. Keine Frage: Die rund zweistündige Zirkusshow war ein riesiger Spaß für alle – ein Spaß mit der einen oder anderen Priese Wahrheit gewürzt.