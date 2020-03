Penzberg: Amüsante Quintessenz aus 38 Bühnenjahren

38 Jahre. So lange halten ja viele Ehen nicht. „Herbert und Schnipsi“ indes, das bekannte bayerische Komödianten-Ehepaar, steht schon genau so viele Jahre gemeinsam auf der Bühne. Höchste Zeit also für einen Rückblick auf die Höhepunkte ihres Programms – und den gewährten die beiden am Samstag in der Penzberger Stadthalle.

Penzberg – 1982 bis heute. Eine enorme Zeitspanne. So lange stehen Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger-Meilhamer alias „Herbert und Schnipsi“ mittlerweile gemeinsam auf der Bühne. Dass die beiden trotzdem noch längst nicht all der Komik müde sind, das bewiesen sie eindrücklich mit all der Energie und Spielfreude, mit der sie den voll besetzten großen Saal der Penzberger Stadthalle am Samstag in Besitz nahmen. Ihre besten Sketche aus 38 gemeinsamen Bühnenjahren und aus acht verschiedenen Bühnenprogrammen wollten sie noch einmal spielen – quasi eine Quintessenz ihres Erfolgs.

Und die geriet für die Zuschauer vom ersten Moment an zu einem massiven Angriff auf ihre Lachmuskeln. Voller Inbrunst wurden da die Untiefen der Geschlechter-Beziehung ausgelotet. Er: der leicht verplante, zurückhaltende Typ. Sie: seine immer schnippische, übermütige und einfältige Gattin.

Den allerersten gemeinsam gespielten Sketch – den Kampf mit dem Mantel – bekamen die Zuschauer an diesem Abend ebenso zu sehen wie sie so manche gemeinsame Gesangs- und Instrumenteneinlage der vergangenen Jahrzehnte zu hören bekamen. Sogar allein (zumindest ganz kurz) durfte der „Herbert“ noch einmal auftreten – wie damals, als es in seinem Leben noch keine „Schnipsi“ gab, sondern nur ihn und seine Gitarre. Ach, war das schön ... Nebenbei erfuhr das begeisterte Publikum manches zur Entstehung der Sketche oder aus dem Alltag des Komödianten-Ehepaars, das dereinst im Bulli durch die Gegend tourte. Inklusive Baby und Windelpakete. Und wer sich drunten im Saal tatsächlich langweilte, der durfte „Schnipsis“ Bügelwäsche zusammenlegen und den Gummi in „Herberts“ olle Unterhose einziehen – was ein Herr doch tatsächlich auch tat.

Ja, ein wirklich netter Abend war das. Und auch, wenn „Herbert“ nur ganz wenig seiner nackten Haut zeigen durfte, so erfuhren die Frauen im Publikum doch zu ihrem Trost, dass auch Männer Cellulitis haben können. Was für eine Erkenntnis. In jedem Fall: Herzlichen Glückwunsch zu den 38 gemeinsamen Bühnenjahren. Und bitte: Noch lange nicht ans Aufhören oder gar an Scheidung denken!





Franziska Seliger