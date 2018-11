Anwohner klagen über Lärmbelästigung

Von Faschingsauftakt und Live-Musik fühlten sich einige Anwohner von Rathaus- und Stadtplatz am Marktsonntag gestört. Die Stadt reagiert gesprächsbereit.

Penzberg – Die Anwohner der Mehrfamilienhäuser am Rathausplatz sind sauer. Pünktlich zum Faschingsauftakt am 11.11. ab 11 Uhr 11 ließen die faschingsbegeisterten Besucher, die zur Proklamation auf den Platz gekommen waren, lautstark ihre „Laßt‘s net aus“-Rufe erklingen. „Und am Nachmittag beschallte die Live-Band ´Die Kusängs‘ nicht nur die Besucher des Street-Food-Festes auf dem Stadtplatz, sondern auch die Anwohner des Rathausplatzes“, kritisiert Max Kapfer in einer Mail an die Redaktion des Penzberger Merkur. „Am schlimmsten“, so der betroffene Anwohner, seien allerdings die wummernden Boxen des OK Penzberger Fasching gewesen. Dessen Zelt mit den Musikboxen sei direkt neben den Wohngebäuden aufgebaut gewesen.

Ein Anwohner, der sich bei der Polizei habe beschweren wollen, sei an die Stadt verwiesen worden. Daraufhin, so Kapfer, habe sich der schwerbehindert Mann, der zudem unter extremem Bluthochdruck leide, nicht anders zu helfen gewusst, als seine Wohnung zu verlassen. „Die Anwohner des Rathaus- und Stadtplatzes kommen sich langsam vor wie der Hund, der sich selber in den Schwanz beißen will“, so Kapfer. Mehrere Gespräche mit der Stadt in der Vergangenheit hätten keine Besserung gebracht. Mittlerweile hätten die Ruhestörungen in der Innenstadt ein Maß erreicht, das manche Anwohner dazu veranlasse, sich anwaltliche Hilfe zu holen. „Schließlich weiß man, dass Lärm krank macht“, so Kapfer.

Das sagt die Penzberger Polizei

Nachgefragt bei der Penzberger Polizeidienststelle, weiß man dort nichts von eingegangenen Beschwerden am Sonntag. „Bei uns ist kein Vorgang erfasst worden“, so Jan Pfeil. Auch von vermehrten Beschwerden in der jüngeren Vergangenheit weiß der Dienststellenleiter nichts. Fakt sei jedoch, dass sowohl Faschingsauftakt als auch Marktsonntag von der Stadtverwaltung genehmigte Veranstaltungen gewesen seien. Diese habe im Vorfeld Auflagen festgelegt – beispielsweise zur maximalen Lautstärke – die von den Veranstaltern eingehalten werden müssten. So lange sich die Veranstalter an diese Vorgaben halten, könne die Polizei nichts machen. Die Penzberger Polizei besitze allerdings ein spezielles Meßgerät, mit dem vor Ort die exakte Lautstärke gemessen werden könne. Am Sonntag jedoch seien seine Kollegen nicht ausgerückt.

Auch Peter Holzmann wusste am Montagmittag noch nichts von Beschwerden wegen Ruhestörung durch Faschingsauftakt und Livemusik. Überhaupt, so der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt, seien heuer bisher noch keine diesbezüglichen Beschwerden von Anwohner des Rathaus- und Stadtplatzes bei ihm eingegangen. Was die zulässige Lautstärke betrifft, gebe die Stadt den Veranstaltern jedoch Richtwerte vor. „Daran haben sie sich zu halten.“ Kontrolliert werde das von der Stadt aber bei der Veranstaltung selbst nicht. „Das macht keiner“, so Holzmann. Für die Klagen der Anwohner hat er durchaus Verständnis. Insbesondere ein wummernder Bass werde von vielen als unangenehm empfunden. Auch dann, wenn die Lautstärke der Musik grundsätzlich im zulässigen Bereich liege. „Das ist teilweise subjektiv.“ Auch die Ausrichtung der Lautsprecher könne mit darüber entscheiden, ob Anwohner eine Veranstaltung als zu laut empfinden oder nicht.

Kein idealer Platz um zu feiern

Dass es nicht ideal war, den Faschingsauftakt auf dem Rathausplatz zu feiern, ist dem OK Penzberger Fasching bewusst. Eigentlich, so Maxi Eller, habe man deshalb auf dem Stadtplatz feiern wollen – was wegen des Street-Food-Marktes aber nicht ging. „Wir haben uns schon gedacht, dass es bei den Häusern lauter hallen könnte“, so der OK-Präsident. Deshalb habe man die Lautstärke eh schon runter geregelt. Vorgaben von der Stadt zur zulässigen Lautstärke habe es aber keine gegeben. „Da muss man auch keine Angaben machen“, so Eller. Irgendwann sei aber ein Mann gekommen und habe sich beschwert. „Wir haben dann sofort leiser gemacht.“ Bis 16 Uhr sei die Proklamation angemeldet gewesen. „Um 16 Uhr haben wir aufgehört, und um 17 Uhr war alles abgebaut“, so Eller und betont: „Wir wollen ja keinen Ärger.“

Angesichts des bevorstehenden „Eismärchens“ auf dem Stadtplatz mag so mancher Anwohner jedoch mit Sorge auf die Lautstärke der kommenden Wochen blicken. Wie Holzmann mitteilt, habe sich die Stadt in Vorbereitung auf „Hannis Eismärchen“ ein Messgerät angeschafft. Damit soll im Vorfeld eine akzeptable Lautstärke für die Anwohner einjustiert werden. Damit es in Zukunft aber keine weiteren Klagen gibt – auch im Hinblick auf die Festlichkeiten zu 100 Jahre Stadterhebung 2019 – bittet Holzmann die Betroffenen, ihren Ärger der Stadt mitzuteilen.

Von Franziska Seliger