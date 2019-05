Arbeiter wird nachts eingeklemmt - Kollege findet ihn leblos in Halle

Tödlicher Betriebsunfall: Ein Arbeiter wird während der Nachtschicht von einer tonnenschweren Metallbandrolle eingeklemmt und stirbt.

Penzberg – Ein Arbeiter aus Murnau ist am späten Dienstagabend bei Arbeiten in einem Penzberger Betrieb für Antriebstechnik ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gestern mitteilte, arbeitete der 63-Jährige in der Nachtschicht alleine in einer Halle des Betriebes in der Seeshaupter Straße.

Metallbandrolle klemmt Arbeiter ein: Mann stirbt

Um kurz vor Mitternacht habe ihn ein Arbeitskollege dort leblos gefunden. Laut Polizei wurde der Verunglückte von einer tonnenschweren Metallbandrolle, einem so genannten „Coil“ – eingeklemmt. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Polizei Weilheim untersucht Unfall in Penzberg

Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim untersuchen derzeit gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung, dem Gewerbeaufsichtsamt und Vertretern der Berufsgenossenschaft, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Vor einer Woche ist in Ismaning ein 53-Jähriger durch ein Hallendachfenster einer Firma gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Ebenfalls 53 Jahre alt ist ein Mann, der bei einem tragischen Betriebsunfall in einer Kiesgrube bei Maitenbeth ums Leben kam, wie merkur.de* berichtet.

