Dieb auf dem Penzberger Friedhof - kein Einzelfall

Auf dem Penzberger Friedhof sind Diebe unterwegs, diese schmerzliche Erfahrung musste Michaela Brem machen. Sie und ihre Schwester wissen, dass der Verlust ihrer Engelsfigur kein Einzelfall ist.

Penzberg –„Fassungslos, traurig und sehr verärgert.“ So beschreibt Michaela Brem auf Facebook ihre Gefühle, als sie und ihre Familie am Ostersonntag das Grab ihres Großvaters auf dem Penzberger Friedhof besuchten und eine böse Überraschung erlebten. Denn der kleine zitherspielende Engel, der seit Wochen in einem Glas sitzend die Grabstätte zierte, war verschwunden. Das Glas war leer. Einen Tag zuvor sei der kleine Musiker noch dagewesen. „Den Engel haben wir unserem Opa an Weihnachten als Andenken dorthin gestellt“, sagt Daniela Allnoch, die Schwester von Michaela Brem. Der Engel sollte an die Musik erinnern, die der Verstorbene so geliebt hat.

Diebstahl auf dem Penzberger Friedhof - kein Einzelfall

Die beiden Schwestern betonen, dass es ihnen nicht um den materiellen Wert des Engels gehe. Vielmehr seien sie fassungslos darüber, wie jemand von einem Ort, an dem Menschen zum Trauern zusammenkommen, etwas stehlen könne. Ihre Schwester, sagt Allnoch, habe viele Reaktionen auf ihren Facebook-Eintrag bekommen. „Viele Kommentare zeigen uns, dass das bei weitem kein Einzelfall ist“, so Allnoch. Es scheint schon einiges gestohlen worden zu sein auf dem Penzberger Friedhof: kleine Engel, personalisierte Kerzen und auch Grablaternen. „Materiell kann man das vielleicht alles ersetzen, aber was das mit den Gefühlen der Angehörigen macht, ist alles andere als ersetzbar“, so Allnoch in einer Mail an die Heimatzeitung. „Sowas zu erfahren ist einfach traurig. Gerade jetzt, wo jeder von Zusammenhalt spricht.“ Allnoch fragt sich, ob man nicht Überwachungskameras anbringen könnte, um Diebstähle zu verhindern.

Überwachungskameras für den Friedhof?

Dass Schmuck von Grabstellen auf dem Penzberger Friedhof gestohlen werde, „das ist schon vorgekommen, aber eher selten“, so ein Sprecher der Polizei in Penzberg. Auch Werner Pausch von der Friedhofsverwaltung sagt, dass derartige Diebstähle zwar immer mal wieder vorkämen. Die Regel seien sie aber nicht. Vor rund drei Jahren etwa sei ein Jesus von einem Kreuz gestohlen worden. Den Friedhof mit Videokameras zu überwachen, um Diebstähle zu verhindern, wäre für den Penzberger Polizeichef Jan Pfeil darum „nicht verhältnismäßig“.

Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum, sei generell ein heikles rechtliches Thema, so Pfeil – und erst recht auf einem Friedhof, findet Ordnungsamtsleiter Peter Holzmann. Schließlich würde das bedeuten, Angehörige bei ihrer Trauer zu überwachen. Sollten sich Diebstähle auf dem Penzberger Friedhof häufen, gibt es für Holzmann „geeignetere Maßnahmen“; etwa, indem man das Areal nachts absperrt.

Allnoch und Brem hoffen, dass der Dieb Reue verspürt und den Engel zurückbringt. „Wir bitten von Herzen darum.“ Aber große Hoffnung haben sie keine.

