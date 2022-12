Die Kleingartenanlage mit eigenem Bahnanschluss

Aufbruchstimmung im Penzberger „Breitfilz“

In der Freizeitgarten-Anlage im „Breitfilz“ herrscht Aufbruchstimmung. Derzeit laufen zwar noch restliche Bauarbeiten. Doch die neue Vereinsführung plant bereits zahlreiche Projekte. Und ein Kleingärtner baut in seiner Parzelle gerade eine ganz besondere Attraktion auf. Nur der Generalpachtvertrag zwischen der Stadt und dem Verein ist noch nicht unterzeichnet.

Penzberg – 50 Jahre war sie Anziehungspunkt für Kinder aus nah und fern: Die große Modelleisenbahn, die einst in Sanimoor bei Iffeldorf fuhr. Nachdem ihr Besitzer ins Altersheim musste, hat sie jetzt im Penzberger „Breitfilz“ eine neue Heimat gefunden – und zwar auf der Parzelle von Martin Volkmann. Der 70-Jährige hat dem einstigen Besitzer der Bahn, Theo Weber, früher oft mit der Anlage geholfen. Nun hat er sie übernommen.

„Ich bin Theo Weber unheimlich dankbar, dass ich sein Lebenswerk in seinem Namen in Penzberg weiterführen kann“, betont Volkmann. Sieben Jahre habe die Anlage in Sanimoor still gestanden, Vandalen hätten außerdem den Fahrautomaten zerstört, über den Besucher einst die Bahn via Münzeinwurf in Betrieb nehmen konnten.

Bekannte Modellbahn-Anlage soll erweitert werden

Im Laufe der vergangenen Monate hat Volkmann die Modelleisenbahn mit der insgesamt rund 200 Meter langen Gleisanlage, der künstlichen Landschaft, den Gebäuden und Zügen in Sanimoor ab und auf seiner Parzelle neu aufgebaut. „Die Bahn läuft schon“, freut er sich. Zumindest in Teilen. Über den Winter müssen die Züge nun aber im Depot bleiben, denn Figuren müssten gesäubert und Gebäude repariert werden. Außerdem soll die Anlage weiter vergrößert werden. Die dafür benötigten Landschaften und Schienen stünden noch in Sanimoor, so Volkmann.

+ In wochenlanger Arbeit hat Martin Volkmann die Modelleisenbahn in Sanimoor ab und im „Breitfilz“ neu aufgebaut. © Seliger

Im Frühling soll die Bahn wieder in Betrieb gehen

Wie Marianne Fesl, zweite Vorsitzende des „Breitfilz“-Vereins sagt, habe der Verein Volkmann für die Anlage eine Nachbarparzelle zur Verfügung gestellt – kostenlos. Damit kleine und große Modellbahn-Begeisterte schon bald den Zügen zuschauen können. Auf der zusätzlichen Parzelle möchte Volkmann im Laufe der kommenden Monate weitere Landschaften aufbauen; etwa einen Vergnügungspark und einen großen Bauernhof. Im Frühling möchte er die Eisenbahn von Sanimoor wieder in Betrieb nehmen. Geplant sei, dass Interessierte dann zu festen Terminen vorbeikommen können. Näheres stehe aber noch nicht fest.

Die Eisenbahn von Sanimoor in den Penzberger Schrebergärten aufzustellen, ist aber nur ein Projekt des „Breitfilz“-Vereins, der mit Konrad Weisheit bereits im Sommer einen neuen Vorsitzenden bekommen hat. Der 37-jährige Ingenieur löste Paul Hattemer ab, der die Schrebergarten-Anlage in den vergangenen Jahren durch eine schwierige Zeit geführt hatte.

Mittlerweile hat der Penzberger Stadtrat den Bebauungsplan für das Gelände als Satzung beschlossen und die Schrebergärten damit legalisiert. Der neu installierte Löschwassertank ist gefüllt und das Rettungswege-Netz fast fertig. Tank und Rettungswege-Netz gehören zum Brandschutzkonzept, das nach zwei Bränden im Jahr 2019 als Voraussetzung für eine Nutzung der Kleingärten erstellt wurde.

Wegebau soll im Frühling fertig sein

Der Wegebau solle im Frühling fertig sein, so Fesl. Der vorläufige Pachtvertrag zwischen ihrem Verein und der Stadt laufe noch bis Jahresende 2023. Spätestens dann hoffen die „Breitfilzler“ auf einen unbefristeten Generalpachtvertrag. Dieser könne aber erst geschlossen werden, wenn eine noch laufende Änderung des Flächennutzungsplans abgeschlossen sei, so Fesl, die betont, wie gut die Zusammenarbeit mit dem Penzberger Rathaus sei.

Derzeit gehörten ihrem Verein rund 270 Mitglieder an. Gemeinsam haben sie zahlreiche Ideen für die Zukunft entwickelt. Eine davon sei ein „grünes Klassenzimmer“ für Schulklassen, so Fesl. Und ihr Verein wolle sich mehr für Senioren engagieren; etwa indem man die Bewohner von Altenheimen in die Anlage einlädt, wo sie ein paar schöne Stunden in der Natur verbringen könnten. Außerdem, so Vorsitzender Konrad Weisheit, wolle der Verein beim staatlichen Förderprogramm „Streuobst für alle“ mitmachen und Obstbäume in der Anlage pflanzen.

Noch einige Parzellen frei

Übrigens: In der Freizeitgarten-Anlage im „Breitfilz“ gibt es noch ein paar freie Parzellen. Interessenten können sich unter kontakt@freizeitgaerten-breitfilz.de bewerben. Der Verein weist darauf hin, dass Bürger aus Penzberg bevorzugt werden. Das sei ein Wunsch der Stadt, so die Vorstandschaft.