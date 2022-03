Autoschau „Drehmoment“ erneut abgesagt - nicht nur Corona ist das Problem

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

„Drehmoment“ in Penzberg: Auch heuer fällt die große Autoschau aus. © Wolfgang Schörner

Zum dritten Mal in Folge ist die Penzberger Autoschau „Drehmoment“ wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die bislang letzte Autoschau in der Innenstadt fand im April 2019 statt. Auch eine Verlegung in den Herbst, wie kurzzeitig angedacht, wird es nicht geben.

Penzberg – Monate vor einer Autoschau beginnen normalerweise die Vorbereitungen. Damals sei aber nicht absehbar gewesen, wie die Situation und die Corona-Auflagen sind, so Andrea Brandl, die die Autoschau in der Vergangenheit zusammen mit den Autohändlern organisierte. Die Autoschau wurde deshalb auch für heuer abgesagt, so wie andere Automärkte in der Umgebung. Es sei zwar über eine Verlegung in den Herbst nachgedacht worden, so Brandl. Allerdings gebe es auch da zu viele Unwägbarkeiten – wegen den Energiepreisen, den Rohstofflieferungen und der Frage, ob in einem halben Jahr überhaupt genügend Autos angeboten werden können.

„Keine Chance“, die Veranstaltung in gewohnter Weise durchzuführen

In einer Mitteilung der Autohändler hieß es am Mittwoch, dass die Stadt und die Autohändler in und um Penzberg aktuell keine Chance sehen würden, die Veranstaltung in gewohnter Weise durchzuführen. Katrin Meinl vom Autohaus Wolf erklärte, dass „unbeschwertes Bummeln, Probesitzen in den Fahrzeugen, so wie wir es gewohnt waren, nicht einfach umzusetzen ist“. Die Auflagen seien dafür über den Vorbereitungszeitraum nicht absehbar gewesen, bestätigt sie.

Unsicherheiten auch ohne Corona - bei Rohstoffsituation und Lieferkapazitäten

Zu den Unsicherheiten in der Politik, bei der Rohstoffsituation und den Lieferkapazitäten in der Industrie erklärte Franz Eberl vom Autohaus Eberl in Seeshaupt: „Keiner weiß aktuell, wohin es geht, es gibt viele Unbekannte, sowohl bei der Industrie als auch bei den Kunden.“ Und Robert Seidl vom Autohaus Hornung wird mit den Worten zitiert: „Obwohl es viel Neues gibt und in den letzten Jahren sich die Elektromobilität sehr entwickelt hat, wäre es für uns schwierig, eine Flotte wie gewohnt zu präsentieren.“ Auch wenn die Autoschau ausfällt – direkt bei den Händlern können sich die Kunden über neue Modelle informieren. Gerne hätte man sich in der Innenstadt gezeigt, gerne wären auch die Einzelhändler dabei gewesen, heißt es in der Mitteilung. Aber: Für das nächste Jahr werde man mit der Planung beginnen.