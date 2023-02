„Lernpaten“ dringend gesucht - Immer mehr Kinder brauchen Unterstützung

Von: Franziska Seliger

Teilen

Individuelle Betreuung bei Schwierigkeiten in der Schule: „Lernpaten“ wie Anja Fischer (l.) wollen für Kinder und Jugendliche ein Ansprechpartner sein. © Seliger

Grund- und Mittelschülern Spaß am Lernen vermitteln und ihnen bei Problemen in der Schule helfen. Das ist das Ziel des „Lernpaten“-Projekts der AWO Penzberg. Nach der Pandemie werden nun dringend neue „Lernpaten“ gesucht, denn die Zahl der Kinder, die Unterstützung brauchen ist gestiegen.

Penzberg – Rund 13 Jahre gibt es bereits „Lernpaten“ in Penzberg. 2011 war das Projekt unter der Trägerschaft des AWO Bezirksverbands Oberbayern gestartet, wie sich Ute Frohwein-Sendl, die AWO-Ortsvorsitzende erinnert. „Gestartet wurde mit vier ‘Lernpaten‘ und sieben Kindern.“ Anfang 2012 übernahm dann der AWO-Ortsverein das Projekt – und führt es bis heute fort.

Wegen Corona musste das Lernpaten-Projekt lange Pause machen

Doch waren es vor Corona noch 23 „Lernpaten“, so seien es aktuell nur noch zehn Ehrenamtliche, die jeweils einen Schüler betreuen, bedauert Anja Fischer, seit 2019 Leiterin des Projekts. In den vergangenen zwei Jahren habe das Projekt wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Jetzt hätten die meisten der alten „Lernpaten“ aufgehört; manche auch aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus, so Fischer.

Nur noch zehn Lernpaten - und die Zahl der Kinder steigt

Doch zehn „Lernpaten“ seien viel zu wenig, betont Fischer. Denn es seien weit mehr als zehn Schüler, die schulische Unterstützung bräuchten – insbesondere nach der Pandemie mit Schulschließungen und Homeschooling. Dazu kämen die ukrainischen Kinder, die seit Kriegsausbruch in Penzberg die Schule besuchen, so Fischer. Gefragt nach der Anzahl an „Lernpaten“, die sie brauchen könnte sagt sie: „Es gibt kein Limit.“

Aktuell, so die Penzbergerin, würden zwar ausschließlich Schüler der Bürgermeister-Prandl-Schule von „Lernpaten“ betreut. Denn anders als in früheren Jahren mache die Schule an der Birkenstraße in diesem Schuljahr nicht mit. Vermutlich deshalb, glaubt Fischer, weil der dortige Hort eine Hausaufgaben-Betreuung anbietet. Prinzipiell könnten aber auch „Birkenstraßen“-Schüler bei dem Projekt dabei sein. „Die Anmeldung muss aber von der Schule ausgehen.“

Hauptzielgruppe sind Schüler der ersten bis fünften Jahrgangsstufe

Hauptzielgruppe des Projekts seien Schüler der ersten bis fünften Jahrgangsstufe, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Von denen gäbe es allein an der Bürgermeister-Prandl-Schule in jeder Klasse mindestens drei Kinder. Oft seien es mehr. Wegen der Sprachbarriere falle es diesen Kindern enorm schwer, im Hort ohne eine individuelle Betreuung Hausaufgaben zu machen. Aber auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten sei das Angebot gedacht.

Manche Kinder können Texte nur schwer erfassen

„,Lernpaten‘ sind eigentlich keine Hausaufgaben-Betreuer“, erklärt Fischer, die an der Bürgermeister-Prandl-Schule als Lehrkraft in der Brückenklasse für die ukrainischen Flüchtlingskinder arbeitet. Vielmehr sollen sie ihrem Schützling ganz individuell bei seinen Schwierigkeiten in der Schule helfen und Ansprechpartner bei Problemen sein. Die Bandbreite dieser Probleme sei groß: Manche Kinder könnten Texte nur schwer erfassen oder hätten Probleme, sich selbst zu organisieren, nennt Fischer ein paar Beispiele. Oft seien es die Lehrer, die sie ansprechen, weil sie für einen ihrer Schüler gerne einen „Lernpaten“ hätten.

Sind die Eltern damit einverstanden, organisiert Fischer als Schnittstelle zur Schule ein Erstgespräch mit dem „Paten“ und dem Schüler, wobei sie stets versuche, für jedes Kind den passenden Betreuer zu finden. Und anders herum auch. Denn es gäbe Paten, dir würden lieber mit Erstklässlern Schreibübungen machen und andere, die Spaß daran haben, größeren Schülern schwierige Mathe-Themen zu erklären.

Lernpate muss auch viel Geduld mitbringen

In der Regel treffen sich „Lernpate“ und Schützling einmal wöchentlich; meist direkt nach dem Unterricht in der Schule. „Ich finde es unglaublich wichtig, dass die Kinder einen Ansprechpartner haben für ihre Probleme. Dass sie merken, sie werden aufgefangen“, betont Fischer, die sich auch selbst als „Lernpatin“ engagiert. Gerade für Kinder sozialschwächerer Familien, die sich keine Nachhilfestunden leisten könnten, sei das Projekt eine große Hilfe.

Und welche Fähigkeiten muss ein „Lernpate“ mitbringen? „Hauptsächlich braucht er einen Zugang zu Kindern“, sagt Fischer. Ein spezieller Schulabschluss sei nicht nötig. Viele der aktuellen Paten seien Rentner. Ein Lernpate müsse Spaß am Einzelunterricht haben und vor allem „unendlich viel Geduld“ mitbringen.

Wer „Lernpate“ werden möchte, kann sich unter der Telefonnummer 01522/3690014 bei der AWO Penzberg melden.