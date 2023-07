Bade-Enten im Rennfieber - alle Gummitiere waren ausverkauft

Von: Franziska Seliger

Und Start: Mit einem lauten „Platsch“ und umringt von zahlreichen kleinen und großen Zuschauern landeten am Sonntag gegen 14.20 Uhr alle 315 Rennenten im Wasser. © Seliger

Das fünfte Entenrennen der Penzberger Feuerwehr war laut den Organisatoren ein voller Erfolg. Über 300 Badeenten – so viele wie noch nie – lieferten sich am Sonntag (16. Juli) auf dem Schwadergraben ein zum Teil spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Sehr zur Freude der vielen anwesenden Kinder.

Penzberg – Wer eine Rennlizenz für eine Gummiente haben wollte, der brauchte am Sonntagmittag eine Menge Geduld. Denn die Schlange derer, die am Feuerwehrhaus an der Winterstraße anstanden, um ihre persönliche Bade-Ente mit Rennlizenz zu erwerben, war lang. Kein Wunder also, dass der für 14 Uhr anvisierte Start deutlich nach hinten verlegt werden musste. Adrian Leinweber freute das, denn: „Wir sind erstmals ausverkauft. Alle 315 Enten sind weg“, teilte der Sprecher der Penzberger Wehr mit, nachdem die letzte Rennlizenz vergeben worden war. Bei den Entenrennen früherer Jahre sei das nicht der Fall gewesen.

Drehleiter als Starthilfe

Mit Hilfe der Drehleiter wurde dann am Startplatz an der Falkenstraße der schwere Eisenkorb voller gelber Rennenten in die Luft gehoben, bevor die vielen Familien mit Kindern gemeinsam mit den Feuerwehrleuten den Countdown herunter zählten: 10, 9, 8 .... Start! Mit einem lauten Platsch landeten die Renn-teilnehmer im Schwadergraben, und nach einer kurzen Orientierungsphase setzten sich auch gleich die ehrgeizigsten Gummitiere an die Spitze des Trosses und versuchten, sich trotz niedrigen Wasserstandes flussabwärts zum Ziel an der Stadthalle voran zu kämpfen.

Von der Falkenstraße führte die Rennstrecke den Schwadergraben hinab bis zum Ziel an der Stadthalle. Einsam war es für die Badeenten dabei nicht. Viele Inhaber von Rennlizenzen begleiteten die Gummitiere. © Seliger

Rund 500 Meter unwegsamsten Wasserlauf galte es da für das Teilnehmerfeld zu meistern; voller kleiner Strudel, fieser Schlingpflanzen und hinterhältiger Steine, die die knuffigen Tierchen am Weiterschwimmen hindern wollten. Doch angefeuert vor allem von den vielen kleinen und größeren Kindern, die sie auf ihrer Rennstrecke vom Ufer aus begleiteten und kräftig anfeuerten, ließen sich die Gummitierchen von nichts und niemandem aufhalten. Mitunter zwar recht langsam und zäh, aber beständig, kamen alle voran.

Die letzten Meter hatten es noch einmal in sich

Nach rund einer Stunde näherten sich die ersten Enten dem Ziel. Doch die letzten Meter hatten es noch einmal so richtig in sich: Gab es für die kleinen Enten wegen dichter Wasserpflanzen doch fast gar kein Durchkommen mehr. Enten, die sich verhakten, mussten schauen, wie sie freikamen. So lautete das Reglement. „Wie im richtigen Leben eben“, meinte Leinweber. Da konnte eine Ente ihre Führungsposition schnell unwiederbringlich verlieren. Lediglich am Ende des Feldes sorgten zwei Feuerwehrler dafür, dass kein Plastiktier im Wasser zurück blieb.

Hatte sich eine Ente erfolgreich aus einer festgefahrenen Lage befreit und in freieres Gewässer durchgekämpft, wurde das von den Zuschauern mit lautem Jubel quittiert. Besonders schön: Da man die Startnummern der Enten vom Ufer aus nicht sehen konnte – man also nicht wusste, welche die eigene Renn-Ente ist – wurden vom Publikum einfach alle angefeuert. Und Groß und Klein litten mit, als der haushohe Favorit sich wenige Zentimeter vor dem Zieleinlauf verhakte und hilflos mit ansehen musste, wie Konkurrenz-Enten an ihm vorbeizogen und ihn auf die hinteren Plätze verwiesen.

Nächstes Rennen 2024 geplant

Sieger-Ente war schließlich die von Thomas Batton, gefolgt von den Enten von Rafael Kraus und Jonathan Lachmuth. Den Trostpreis für die letzte Ente im Ziel erhielt Deniz Komut. Für Feuerwehr-Sprecher Leinweber war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Über 500 Besucher seien gekommen, um am Rennen teilzunehmen oder bei einer der anderen Aktionen am Feuerwehrhaus mitzumachen. Nächstes Jahr soll das Entenrennen laut Leinweber wieder stattfinden.