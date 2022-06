Frühere Wartehalle für Konzerte, Ausstellungen und Treffen - „Traum vom Bürgerbahnhof nimmt Form an“

Von: Wolfgang Schörner

Eingang zur ehemaligen Wartehalle des Penzberger Bahnhofs. © Wolfgang Schörner

Die ehemalige Wartehalle beim Penzberger Bahnhof wird zum Bürgertreff, in dem auch Platz für kleine Konzerte und Ausstellungen sein soll. Derzeit läuft der Umbau. Beim Stadtfest in zwei Wochen soll dann letzte Hand angelegt werden. Große Freude herrscht bei der Initiative „Penzberg 2030“: „Der Traum vom Bürgerbahnhof nimmt Form an.“

Penzberg – Schon seit mehreren Jahren gibt es den Wunsch, aus dem Penzberger Bahnhofsgebäude, das seit dem Jahr 2014 im Besitz der Stadt Penzberg ist, einen „Bürgerbahnhof“ zu machen. Vor drei Jahren hatte sich eigens ein Kreis von Bahnhofsfreunden mit dem Namen „Penzberg 2030“ gebildet, um die Idee voranzutreiben und eigene Vorschläge zu entwickeln. Die Corona-Pandemie bremste jedoch die Aktivitäten. Doch nun geht es voran, auch wenn frühere Ideen wie eine kleine Brauerei und eine Gastronomie momentan nicht mehr auf der Agenda stehen: Die Stadt Penzberg baut derzeit die Wartehalle zu einem Bürgertreff um. Dazu wird es einen Nebenraum mit kleiner Küche geben. Die Eröffnung ist für Ende Juni geplant.

Ehemalige Wartehalle für Konzerte, Ausstellungen und Treffen

Laut Stadt soll die ehemalige Bahnhofswartehalle zum Beispiel für Konzerte, Ausstellungen, Vorstandssitzungen und Proben genutzt werden können. Sie erhält ein Podest als Bühne sowie eine Ton- und Audio-Anlage. Der „Multifunktionsraum“ könne über den Ehrenamtsförderer Thomas Kapfer-Arrington von Vereinen und Ehrenamtsgruppen gemietet werden, so Thomas Sendl, Abteilungsleiter für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft. Die Stadt hat für den Umbau einen Sonderfonds namens „Innenstädte beleben“ angezapft. Dabei gehe es um eine Zwischennutzung, erklärt Sendl. Was insgesamt mit dem Bahnhofsgebäude geschieht, müsse der Stadtrat erst entscheiden.

„Aufgemöbelt“: Beim Stadtfest soll letzte Hand angelegt werden

Momentan ist die alte Wartehalle noch eine Baustelle. Dort werden Wände gestrichen, die Elektrik erneuert und eine Wand zu einem Nebenraum durchgebrochen. Im Rahmen des Stadtfests soll dann letzte Hand angelegt werden. Unter dem Motto „Aufgemöbelt“ hat die Stadt dazu aufgerufen, am Samstag, 25. Juni, ab 10 Uhr mitzuhelfen. Es soll „gemeinsam gehämmert, gezimmert und ein Vorhang genäht“ werden. Auszubildende der Zimmerei Lenk werden das Bühnenpodest zimmern. Oliver Kugel, bekannt für seine Holzskulpturen, will Mobiliar anfertigen. Mit von der Partie sind ebenso Mitglieder des Reparatur-Cafés, des Werkraum-Vereins und der Radlwerkstatt, die am Bahnhof von 10 bis 14 Uhr Räder repariert. Eröffnet werden soll der neue Treff dann am Sonntag, 26. Juni, ab 19 Uhr mit einem Auftritt der Band „Konnexion Balkon“.

Freude bei der Bürgerinitiative: „Ein kleiner Traum wird Wirklichkeit“

Freude herrscht bei der Gruppe „Penzberg 2030“. Es werde „ein kleiner Traum zur Wirklichkeit“, schreiben die Bahnhofsfreunde in einer Mitteilung. „Für uns ist das eine wunderbare Geschichte“, erklärt Konrad Kürzinger. Vor allem Anette Völker-Rasor und Monika Uhl, beide auch Mitglieder im „Arbeitskreis Innenstadt“, sei es zu verdankten, dass dieses Projekt nun angegangen werden könne. Gemeinsam mit allen Fraktionen und der Stadtverwaltung sei es gelungen, Mittel aus der staatlichen Städtebauförderung zu akquirieren. Monika Uhl bezeichnet den neuen Treff als „Herzstück“. Wobei sie sich – ganz doppeldeutig – eine Anleihe aus dem Eisenbahnwesen genommen hat. „Das Herzstück bezeichnet das Innenteil einer Weiche“, so Uhl.

Bahnhofsfreunde sehen Bürgertreff als ersten Schritt

Das Wortspiel spinnt Anette Völker-Rasor weiter: „Wir Bürger sind es jetzt, die bei der Nutzung des Herzstücks die Weichen für die Weiterentwicklung des Bahnhofs stellen.“ Genau darauf hoffen die Bahnhofsfreunde – dass die Nutzung der Wartehalle erst der Beginn ist. Es sei an den Penzbergern, von diesem Angebot Gebrauch zu machen, „so dass dieses Herzstück kräftig pulsiert“, erklären sie. Die Nutzung der früheren Wartehalle für Begegnungen und kulturelle Veranstaltungen, so Uwe Hermann, sei „nach vielen Wirren um das Gebäude ein viel versprechender Anfang“.