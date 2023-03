Geheimnisvolle Apparate an der Bahnhofstraße: Es wird gezählt

Von: Wolfgang Schörner

Zur Verkehrszählung dienen die Geräte, die an der Bahnhofstraße aufgestellt wurden, hier neben der Ampel auf Höhe von Stadtapotheke und Christkönigskirche. © Wolfgang Schörner

Mehrere Geräte mit Kamera stehen derzeit an der Bahnhofstraße in Penzberg: Es wird gezählt.

Penzberg – Am Rand der Bahnhofstraße in Penzberg hängen seit kurzem an langen Stangen schwarze Apparate samt Kamera. Aufgestellt wurden die Geräte für eine Verkehrszählung. Das teilten Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) und Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck am Dienstag im Stadtrat mit.

Die Zählung steht in Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung der Innenstadt, für die ein eigener Architektenwettbewerb vorbereitet wird. Die Geräte für die Verkehrszählung wurden an vier Kreuzungsbereichen der Bahnhofstraße aufgestellt: an den Einmündungen zur Ludwig-März-Straße, zur Friedrich-Ebert-Straße, zur Karlstraße und zur Sigmundstraße. Gezählt werden können große und kleine Pkw, Lkw mit und ohne Anhänger ebenso wie Radfahrer. Ordnungsamtsleiter Bodendieck erklärte, dass bei den gepixelten Schwarz-Weiß-Aufzeichnungen keine Kennzeichen erkennbar oder Personen identifizierbar seien.

Unabhängig davon werden ihm zufolge in der kommenden Woche ähnliche Apparate auch bei den Autobahn-Auffahrten zwischen Penzberg und Iffeldorf stehen. Das Staatliche Bauamt plant dort eine Verkehrszählung.