Trachtlertanz beim Seniorentag - das bietet das Penzberger Volksfest

Es gehört in Penzberg zum guten Ton: Die Stadt lädt ihre älteren Bürger zum Volksfest ein. Davon wurde rege Gebrauch gemacht.

Penzberg - Knapp 3800 Senioren ab 65 Jahren leben in Penzberg. Mit dieser Zahl wartete Bürgermeisterin Elke Zehetner beim Seniorennachmittag auf, zu dem die Stadt traditionell ihre über 65-jährigen Bürger auf das Volksfest einlädt.

Maß Festbier und halbes Hendl

So einige der Senioren machten von der Einladung zu einem halben Hendl und einer Maß Festbier Gebrauch. Unterhalten wurden die Gäste vom „Bayern Hans“, der mit launig-frechen Sprüchen und spontanen G‘stanzl für gute Stimmung sorgte. Außerdem traten die beiden Trachtenvereine „Birk´nstoana Penzberg“ und „Loisachtaler Maxkron“ auf.

Kinder fahren kostenlos

So geht es weiter mit dem Volksfest: Am Dienstag, 3. September, steht die Kinder-Aktion von „Penzberg hilft“ an. Von 15 bis 18 Uhr kann der Nachwuchs kostenlos die Fahrgeschäfte nutzen. Um 17 Uhr beginnt der Altbairische Abend und um 19 Uhr spielt die Iffeldorfer Musikkapelle.

Franziska Seliger