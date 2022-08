Penzberg bekommt Zuschlag für Landesgartenschau 2028: „Wir sind stolz“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Mit dem Maskottchen „Hanni“ hatte Penzberg für die Landesgartenschau geworben, mit Erfolg: Stadtbaumeister Justus Klement, Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski und Kulturamtschef Thomas Sendl (v. li.). © Seliger

Penzberg hat den Zuschlag für die Landesgartenschau erhalten: Sie soll im Jahr 2028 stattfinden, der nächstmögliche Termin. Das gab das Landesgartenschau-GmbH am Mittwoch bekannt.

Penzberg- Die Landesgartenschau-Gesellschaft teilte am Mittwoch die Austragungsorte für die bayerischen Landesgartenschauen der Jahre 2028 bis 2032 mit: Die Städte Penzberg (2028), Günzburg (2029), Nürnberg (2030), Schrobenhausen (2031) und Langenzenn (2032) wurden ausgewählt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber erklärte dazu am Mittwoch in München: „Landesgartenschauen geben Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels im urbanen Raum: Sie bringen grüne Oasen in die Städte, fördern Naherholung und ermöglichen Naturerlebnisse vor Ort. Stadtklimaschutz ist eine zentrale Aufgabe der Gegenwart. Das zeigt dieser Hitzesommer sehr deutlich. Mehr Grünflächen und blaue Infrastruktur verbessern das Stadtklima und tragen zur Anpassung an den Klimawandel bei. Zugleich erhöhen Landesgartenschauen beispielsweise durch neue Fuß- und Radwege die Lebensqualität in den Städten, sie stärken die Regionalität, die örtliche Wirtschaft und den Tourismus.“

Entscheidung für Penzberg wurde von zwei Ministerien gefällt

Die Entscheidung für die Austragungsorte der Landesgartenschauen 2028 bis 2032 haben das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium getroffen. Der Fachbeirat der Bayerischen Landesgartenschau GmbH (ByLGS), der im Juli auch in Penzberg war, hatte eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Das Bayerische Umweltministerium fördert die Daueranlagen, die im Zuge einer Landesgartenschau entstehen, mit bis zu 50 Prozent und maximal fünf Millionen Euro. Hinzukommen können Fördermittel aus weiteren Finanztöpfen, zum Beispiel aus der Städtebauförderung oder von der EU..

Freude in Penzberg: „Wir sind stolz“

Freude herrschte am Mittwoch im Penzberger Rathaus. „Wir sind stolz“, sagte dritter Bürgermeister Hardi Lenk (SPD). Er habe sofort Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) im Urlaub benachrichtigt. Er habe sich ebenfalls sehr gefreut. Die Stadt Penzberg wird nun mit der Landesgartenschau-GmbH eine eigene Projektgesellschaft gründen. Ebenso geht es dann in die genauere Planung. Im Jahr 2025 sollen die Ausschreibung und die Bauarbeiten beginnen. Die Landesgartenschau selbst wird etwa vier bis fünf Monate laufen. Das bisherige Konzept zielte auf die Bewerbung.