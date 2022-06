Pumptrack auf der Berghalde: Noch heuer Testlauf mit Wellen, Steilkurven und Sprungelementen

Von: Wolfgang Schörner

Im Herbst 2021 wurde eine Pumptrack-Anlage in Peißenberg eröffnet. © Bernhard Jepsen

Auf der Penzberger Berghalde soll heuer testweise eine Pumptrack-Anlage aufgebaut werden: ein Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprungelementen für sportliche Radler. Geplant ist die mobile Anlage zunächst für September und Oktober, also für die Zeit kurz nach dem Volksfest. Das kündigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) an.

Penzberg – Laut Bürgermeister Korpan soll die Pumptrack-Anlage zunächst für kommenden September und Oktober neben dem Volksfestplatz auf der Berghalde aufgebaut werden. Es gehe um eine Testphase. Beantwortet werden sollen so die Fragen, ob sich der Standort auf der Berghalde eignet und ob Nachfrage vorhanden ist. Offen ist noch, ob der Test nächstes Jahr im April und Mai fortgesetzt wird. Dies ist laut Korpan vertraglich noch nicht geregelt.

Später soll eine feste Pumptrack-Anlage installiert werden

Langfristig wird daran gedacht, eine feste Pumptrack-Anlage zu installieren – so sieht es jedenfalls das im vergangenen Jahr vorgestellte Freizeitkonzept für die Berghalde vor. Korpan rechnet damit, dass die Pumptrack-Anlage eine „Attraktion für Groß und Klein“ wird. Es sei „eine tolle Sache“, die er gerne anbieten wolle. Bis zum Bau einer festen Anlage, bestätigte er, werde es aber sicher noch eine gewisse Zeit dauern.

Vorbild ist der Pumptrack-Kurs in Peißenberg

Den Pumptrack-Testplan hatte Korpan diese Woche in der Stadtratssitzung vorgestellt. Die Idee für eine solche Anlage geht, wie berichtet, auf einen Antrag der FLP-Fraktion zurück. In der Sitzung wurde als Beispiel eine 130 Meter lange, fest installierte Pumptrack-Anlage in Peißenberg genannt. Sie habe der Marktgemeinde rund 120.000 Euro gekostet, hieß es. Um abzuschätzen, ob so eine Anlage in Penzberg angenommen wird, wolle man auf Probe eine modulare Version installieren. Laut Korpan wurden mehrere Hersteller angefragt. Die Nachfrage sei allerdings so groß, dass nur ein Lieferant eine Anlage (Modell „Worldcup“) ab September frei hat. Die Kosten für zwei Monate Miete, für Transport, Auf- und Abbau betragen ihm zufolge rund 10 000 Euro. Korpan erklärte dazu, dass der Betrag aus einer 100.000-Euro-Spende beglichen wird, die die Stadt von privater Seite für eine Attraktivierung der Penzberger Berghalde erhalten hat.

Standort für Testlauf: Asphaltfläche zwischen Stockbahnen und Baumreihe

Als Standort für die mobile Anlage sieht die Stadt die Asphaltfläche vor, die direkt an die Stockbahnen grenzt. Dadurch, hieß es, würden keine weiteren Kosten für die Herstellung des Untergrunds entstehen. Zwischen den Stockbahnen und der Baumreihe beim künftigen Wohnmobil-Parkplatz stehen rund 660 Quadratmeter für den Pumptrack-Kurs zur Verfügung.

In der Stadtratssitzung begrüßte Jack Eberl (FLP), dass die Pumptrack-Anlage wieder auf der Tagesordnung steht. Zugleich fragte er aber, wieso sie erst getestet werden soll. „Einen Test, ob sie ankommt, braucht man nicht, sie kommen überall an.“ Seiner Ansicht nach sollte das Geld besser gleich in eine feste Anlage gesteckt werden. Korpan erklärte dazu, dass man die Zeit überbrücken wolle, bis das Berghalde-Konzept beschlossen ist und umgesetzt wird.

Pumptrack ist ein Teil des Freizeitkonzepts für die Berghalde

Wie berichtet, war im vergangenen Jahr erstmals ein Entwurf für die Berghalden-Zukunft öffentlich vorgestellt worden. Für die „nördliche Zone“ rund um den Volksfestplatz und die Eisstockbahnen sieht der Entwurf zum Beispiel Flächen für Picknick, Boccia und Schach, einen Spielplatz, einen Bolzplatz, Basketballkörbe – und eben die Pumptrack-Anlage vor. Der Standort für den Pumptrack-Kurs ist im Entwurf allerdings an anderer Stelle, und zwar hinter dem Volksfestplatz am Hang.