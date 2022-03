Landesgartenschau mit Bachmeile und Wildnis - Penzberg stellt Bewerbung für „ZukunftsFest“ vor

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Auf einen Blick: Konzept für Landesgartenschau-Bewerbung. © Die Grille Landschaftsarchitekten

Die Stadt Penzberg hat ein Konzept vorgestellt, mit dem sie sich für eine Landesgartenschau der Jahre 2028 bis 2032 bewerben will. Der Fokus liegt dabei nicht auf Gut Hub oder Berghalde, sondern auf dem Stadtgebiet. Es soll ein neues Naherholungsgebiet im Zentrum entstehen, hieß es. Das Leitmotiv lautet „ZukunftsFest“.

Penzberg – Eine Landesgartenschau sei „deutlich mehr als eine Blümchenschau“, sagte Moderatorin Sonja Rube am Dienstagabend bei der Präsentation des Bewerbungskonzepts. Es gehe darum, Flächen wachzuküssen und ökologisch aufzuwerten, auch für die Naherholung. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sprach von einem „riesigen Gewinn für Penzberg und die ganze Region“. Es gehe nicht darum, Blümchen auszustellen. Es soll etwas Dauerhaftes geschaffen werden, ein Naherholungsgebiet im Zentrum Penzbergs, so Korpan.

16 Kommunen bewerben sich für eine Landesgartenschau der Jahre 2028 bis 2032

Die Stadt bewirbt sich, wie berichtet, für eine Landesgartenschau der Jahre 2028 bis 2032. Es ist die zweite Bewerbung. Penzberg befindet sich momentan in einem Kreis von 16 Bewerbern. Aus Oberbayern sind das noch Schrobenhausen, Starnberg und Tittmoning. Um ein Bewerbungskonzept zu erstellen, hatte die Stadt das Penzberger Büro „Die Grille Landschaftsarchitekten“ beauftragt. Im Stadtrat sei die Resonanz sehr positiv gewesen, sagte Korpan.

Am Dienstag wurde das Konzept nun vor geladenen Gästen aus Bevölkerung, Vereinen, Schulen und Wirtschaft erstmals öffentlich präsentiert. Die Bewerbung muss bis 27. Mai abgegeben werden. Bis Herbst will eine Jury der Landesgartenschau-Gesellschaft entscheiden, welche Kommunen den Zuschlag erhalten. Penzberg, hieß es, würde gern die Gartenschau 2028 ausrichten.

Fünf Kernzonen: das Penzberger Bewerbungskonzept

Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski von „Die Grille“ stellte in der Stadthalle das Bewerbungskonzept vor, deren Maßnahmen sich auf eine Fläche von zehn bis zwölf Hektar erstrecken. Er zählte fünf Bereiche auf. Erstens ist dies der Bahnbogen, auf dem die Stadt ohnehin einen Geh- und Radweg plant. Dieses Gebiet könnte naturnah entwickelt werden, aber auch die Industriegeschichte widerspiegeln. Als Idee schlug er einen Aussichtsturm für den Blick ins Breitfilz vor.

Bachmeile und grüne Mitte

Als zweiten Punkt nannte Dobrzanski die Aufwertung der Penzberger Bachläufe („Bachmeile“) . Dort könnten ihm zufolge Promenaden, Schaugärten sowie Zugänge zum und Plätze am Wasser entstehen. Drittes Teilgebiet wäre die „grüne Mitte“ samt „urbaner Wildnis“, das Gebiet vom Stadion bis zum Schlossbichl. Dort plant die Stadt schon seit geraumer Zeit ein Regenrückhaltebecken und eine Aufwertung. Der Hochwasserschutz, so Dobrzanski, könnte quasi inszeniert werden. Geschaffen werden könnten Plätze am Bach und im Wald, Stege, Plattformen, Inseln, schwimmende Gärten und ein Baumkronenpfad. Auch ein neuer Spielplatz nahe Familienbad und Neubauviertel an der Birkenstraße könnte entstehen.

Für den Schlossbichlpark, das vierte Teilgebiet, schlug der Planer vor, beim Skulpturenweg das Thema „Kunst“ fortzusetzen, die Verbindung zu Museum und Jugendtreff „Chillout“ zu verbessern, die nahen Schulen einzubeziehen, Pavillons aufzustellen und Schaugärten zu schaffen.

„ZukunftsFest“ als Penzberger Leitmotiv

Fünfter Punkt im Konzept ist die „Stadtmeile“, die laut Dobrzanski für Events, Kunst, Kultur und Gastronomie stehen soll. Dort könnte temporär und dauerhaft Grün geschaffen werden. Schön wäre es auch, einen klassischen Bergarbeiter-Garten zu zeigen, sagte er.

Als Leitmotiv für eine Penzberger Gartenschau schlug Dobrzanski den Titel „ZukunftsFest“ vor. Dies betone den Festcharakter und stehe zugleich dafür, dass Penzberg „zukunftsfest“ gemacht wird.

Von den Zuhörern wurden die Vorschläge positiv aufgenommen. Auf eine Frage von Seniorenbeirätin Ingrid Hauptmann zu den Eigentumsverhältnissen sagte Stadtbaumeister Justus Klement, dass die Stadt über alle Flächen verfügen könne. Sie gehörten entweder der Stadt oder den Staatsforsten, mit denen die Stadt langfristige Pachtverträge habe.

Hälfte der Investitionskosten als Fördergeld

Seniorenbeirat Herbert Preuß wollte wissen, um welche Kosten es geht. In Lindau hatte sich die Investition für die letztjährige Gartenschau auf rund 5,9 Millionen Euro belaufen, die Durchführung kostete zudem rund 5,6 Millionen Euro. Korpan sagte, dass die Landesgartenschau-Gesellschaft die Hälfte der Investitionen übernehme: Maximal zahlt sie fünf Millionen Euro. Korpan erinnerte auch daran, dass die Stadt ohnehin in Maßnahmen wie den Bahnbogen und das Wasserrückhaltebecken am Säubach investieren wolle. Im Falle einer Landesgartenschau erhalte sie dafür aber Fördergeld. Zu den Kosten für die Durchführung der Gartenschau sagte Klement, er rechne damit, dass 80 Prozent durch Einnahmen gedeckt werden könnten.

Thomas Grubert fragte zudem, wie sich die Bürger einbringen können. Moderatorin Rube antwortete, dass bei der Bewerbung Bürgerbeteiligung Pflicht sei. Sie würde sich freuen, wenn man die Anwesenden als Unterstützer gewinnen könnte – was sie am selben Abend symbolisch mit einem Namenskärtchen auf einer „ZukunftsFest“-Plakatwand bereits tun konnten. Bürgermeister Korpan schlug vor, für Ende April oder Anfang Mai eine weitere Veranstaltung zu planen, bis zu der weitere Vorschläge ins Konzept eingearbeitet werden könnten.

Stadtbaumeister Klement sagte, dass eine intensive Diskussion wichtig wäre, um die Bewerbung nach vorne zu bringen. Und er fügte an: Es wäre die erste Landesgartenschau-Bewerbung mit „Friede, Freude, Eierkuchen“.