Birkenstraße in Penzberg ist ab sofort Einbahnstraße - Arbeiten am Familienbad „Piorama“ sollen bis 8. September dauern

Von: Franziska Seliger

Ab sofort Einbahnstraße: Wegen Bauarbeiten ist die Birkenstraße bis 8. September nur noch teilweise befahrbar. Die Zufahrt von der Seeshaupter Straße ist nur bis zum Weidenweg möglich. Auch der Gehweg wird einseitig erneuert. © Seliger

Penzberg – Wegen der Herstellung der Zufahrt für das neue Penzberger Familienbad „Piorama“ ist die Zufahrt in die Birkenstraße von der Seeshaupter Straße her ab sofort nur noch bis zum Weidenweg möglich. Die Bauarbeiten sollen bis 8. September dauern.

Wie das Ordnungsamt der Stadt in einer Pressemitteilung informiert, soll die Teilsperrung bis Freitag, 8. September, dauern. Die Arbeiten sollen also rechtzeitig vor Schulbeginn beendet sein. Bis dahin könne der Verkehr nur einspurig an der rund 75 Meter langen Baustelle vorbeigeführt werden, weshalb die Birkenstraße für die Zeit der Baumaßnahme zur Einbahnstraße erklärt worden sei. Während der Arbeiten könne die Birkenstraße zwischen dem Parkplatz vor dem Kindergarten und dem Weidenweg nur von der Wölflstraße her befahren werden. Aus Richtung Seeshaupter Straße ist die Zufahrt nur bis zum Weidenweg frei.

Bushaltestelle Birkenstraße wird nicht angefahren

Betroffen ist laut Ordnungsamt auch die Stadtbuslinie 1 B: Die Haltestelle Birkenstraße könne während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, die nächstgelegenen Haltestellen Wölfl oder Seeshaupter Straße/Friedhof zu nutzen. Im Zuge der Maßnahme erfolgt auch die Erneuerung des Gehwegs zwischen Weidenweg und der Landkreis-Sporthalle.