Boden zu dicht: Stadtplatz-Kastanien leiden

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Die vor zehn Jahren gepflanzten Kastanien auf dem Stadtplatz zeigen wenig Wachstum. Sie sind im Trockenstress. Um den Boden zu lockern, säte die Stadt heuer testweise Wildpflanzen um die Bäume, allerdings ohne Erfolg. © Schörner

Den im Frühjahr 2013 gepflanzten Kastanien auf dem Stadtplatz in Penzberg geht es schlecht. Seit Jahren leiden sie unter Trocken-Stress. Es dringt zu wenig Wasser zu den Wurzeln durch. Ein Test, den Boden mit Wildpflanzen aufzulockern, schlug fehl. Nun gibt es einen neuen Vorschlag.

Penzberg – Bereits vor sechs Jahren hatte die städtische Baumkontrolleurin Anita Suttner gewarnt, dass sich die 15 rot blühenden Kastanien auf dem Stadtplatz im „Trocken-Stress“ befinden. Aufgefallen war der traurige Anblick zuletzt auch der Landesgartenschau-Jury, als sie sich Penzberg ansah. Das bestehende System reiche nicht aus, die Bäume langfristig zu sichern, sagte nun Carl-Christian Wippermann von der städtischen Klima- und Umweltschutzabteilung. Sie würden mit reduziertem Wurzelwachstum reagieren. Die Bäume verlören an Vitalität und seien anfälliger für Krankheiten und Parasiten. Das sehe man auch an ihrem geringen Wachstum.

Das Problem: Der Sand um die Baumscheiben ist durchs Betreten und zum Teil durch Fahrzeuge so stark verdichtet, dass kein oder zu wenig Wasser zu den Wurzeln hinunter dringt, wenn es denn mal regnet. In der Vergangenheit hat die Stadt mehrere Versuche unternommen, das Problem zu lösen. Der Sand wurde durch ein grobkörniges Material ersetzt, der Boden aufgelockert, die Wurzeln belüftet und sogenannte Baumgießkannen, Mörtelwannen voller Wasser, aufgestellt. Besonders effektiv war dies alles offenbar nicht. Zuletzt verfiel die städtische Umwelt- und Klimaschutzabteilung auf die Idee, den Boden zu lockern, in dem sie bei den Bäumen, Thymian, Mauerpfeffer, Natternkopf und andere Wildpflanzen ansäte. Der Test lief an drei Bäumen, deren Umfeld extra mit einem Seil von den Laufstrecken abgetrennt wurde.

Bereiche rund um die Bäume sollen dauerhaft gesperrt werden

Das Ergebnis des Thymian-Tests stellte Wippermann nun dem Bau- und Umweltausschuss vor – die Bilanz fiel nicht besonders gut aus. An zwei Bäumen habe das Saatgut nicht ausgetrieben. Dies, sagte er, liege zum einen am Hitzestress und der dauerhaften Trockenheit, zum anderen daran, dass bei Veranstaltungen die neu angelegten Grünflächen betreten wurden. Immerhin klappte es bei der dritten Versuchsfläche hinter der Toilettenanlage. Wippermann, würde es deshalb nächstes Jahr gern noch einmal versuchen.

Besonders optimistisch klang er aber nicht. Er machte deshalb einen anderen Vorschlag: Um „eine wirklich hochwertige Begrünung“ zu erreichen und diese langfristig zu sichern, sollte das Material um die 15 Kastanien entfernt, eine fachgerechte Baumbelüftung vorgenommen, Humusboden und Saatgut aufgebracht sowie die Bereiche dauerhaft abgesperrt werden. Was ihm zufolge bedeutet, dass die Baumscheiben nicht mehr betreten werden können.

Begeisterung über den Grünen-Vorschlag hielt sich in Grenzen

Im Bau- und Umweltausschuss hielt sich die Begeisterung über den Vorschlag in Grenzen. Wenn die Baumscheiben nicht mehr betreten werden dürften, würde dies die Möglichkeit von Veranstaltungen auf dem Stadtplatz einschränken, sagte Maria Probst (CSU). Man müsse sich da etwas anderes überlegen. Ähnlich sah es Armin Jabs (BfP). Man brauche den Platz für Veranstaltungen, ihn zu verkleinern, wäre nicht richtig. Er fragte, ob es möglich wäre, bessere, also genügsamere Bäume zu pflanzen. So weit wollte Hardi Lenk (SPD) nicht gehen. Er schlug vor, den Boden aufzulockern, um ihn wasserdurchlässiger zu machen. Was laut Wippermann aber nichts bringen würde, wenn die Baumscheibe danach wieder zum Betreten freigegeben würde. „Binnen zwei Tagen ist das wieder fest.“

Eher Anklang fand der Vorschlag bei John-Christian Eilert (Grüne): „Man sollte das tun, damit es den armen Bäumen wieder besser geht.“ Es brauche eine vernünftige Lösung. Martin Janner (PM) sagte, es gebe in der Bevölkerung das Bedürfnis, mehr Grün auf dem Stadtplatz zu haben. Die groben Kiesbeläge als Baumscheiben seien optisch unbefriedigend. Seiner Ansicht nach würde der Vorschlag den Stadtplatz nicht zu sehr einschränken.