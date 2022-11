Von „Riesengewinn“ bis „Gerüchteküche“: Wie Korpans Bürgerversammlung-Premiere lief

Bürgerversammlung in Penzberg

Von Wolfgang Schörner

Bei der ersten Penzberger Bürgerversammlung seit drei Jahren drehte sich am Dienstagabend vieles um Bauvorhaben, seien es neue Kitas oder neue Wohnviertel, Erweiterungen für Betriebe oder Pläne für die Innenstadt. Was in Teilen auch kritisch gesehen wurde.

Penzberg – Für Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) war es eine Premiere. Erstmals seit seiner Wahl konnte er eine Bürgerversammlung abhalten. In seinem einstündigen Bericht kündigte er an, dass Penzberg, das derzeit rund 17 500 Einwohner zählt, wegen der neuen Wohngebiete, etwa auf dem Edeka-Areal (375 Wohnungen, davon 30 Prozent sozialgebunden), wachsen werde. „Es wird einen Schub geben.“ Folgen hat das unter anderem für die Kinderbetreuung. Derzeit gibt es laut Korpan 1374 Kita-Plätze. Um weitere Plätze zu schaffen, werde zum Beispiel der städtische Kindergarten erweitert (Fertigstellung 2023) und ein neues Kinderhaus an der Nonnenwaldstraße gebaut.

Landesgartenschau als „Riesengewinn“ für Penzberg

Als Riesengewinn für Penzberg und Umgebung bezeichnete er die Landesgartenschau, die 2028 in Penzberg stattfinden soll. Es sei keine „Blümchenschau“, vielmehr entstünden neue Fuß- und Radwege – Wege, die man ohnehin gebaut hätte, für die man jetzt aber Fördergeld bekomme. Zur geplanten Roche-Erweiterung sagte er, dass das Unternehmen im Bebauungsplanverfahren wie jeder Häuslebauer behandelt werde. Ebenso ging er auf die städtischen Gewerbeflächen südlich von Roche ein. Sie seien für mittelständische und kleine Betriebe. Korpan rechnet damit, dass sich dort „um die 20 Firmen“ ansiedeln werden. Auf die Frage, wie Penzberg bis 2030 die Klimaneutralität schaffen will, sagte er, es gebe viele Projekte wie energetische Sanierungen und PV-Anlagen, ebenso einen Klima-Aktionsplan und einen Klimabeirat.

„Gerüchteküche“ über Bauvorhaben in Innenstadt

Um die Innenstadt-Zukunft ging es Monika Uhl von „Pro Innenstadt“. Die „Gerüchteküche über Bauvorhaben“ überschlage sich, sagte sie. Stadtbaumeister Justus Klement antwortete, auch er habe Gerüchte gehört, dass Leute vieles aufkaufen würden. „Soweit wir wissen, stimmt das nicht.“ Bekannt sei nur, dass das Quartier mit dem Menagehaus an der Bahnhofstraße den Besitzer gewechselt habe. Früher, sagte Klement, habe man sich seitens der Stadt gefreut, wenn ein Eigentümer seine Fassade gestrichen habe. Für die Zukunft erwartet er nun stärkere Veränderungen. Man müsse sich deshalb jetzt ein neues Leitbild geben, eine Idee, „wo wir baulich hinwollen“. Antworten für die Bahnhofstraße soll ihm zufolge bis Herbst 2023 ein städtebaulicher Wettbewerb geben.

Kritik: Die Stadt werde betoniert und zugebaut

Es wurde aber auch Kritik geäußert. Waltraud Kraehe warf Bürgermeister und Stadtrat vor, das Parkplatz-Areal am Bahnhof über die Köpfe der Bürger hinweg an einen Investor verkaufen zu wollen. Der Parkplatz sei für Pendler dringend nötig. Bürgermeister Korpan sagte, wenn dort etwas baulich geschehe, werde es auch wieder Parkplätze – zum Beispiel in einem Parkhaus – geben. Das Areal soll ihm zufolge zudem in den städtebaulichen Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld aufgenommen werden.

Schärfer fiel die Kritik von Hubert Helfenbein aus. Die Stadt werde betoniert und zugebaut, sagte er. Das würden die Menschen nicht wollen. Zugleich, so Helfenbein, mache die Stadt „null für die Umwelt“. Sein Appell: „Etwas weniger, etwas langsamer, runter vom Gas.“

Erweiterung des Gymnasium: Landkreis braucht Grundstück Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) hat in der Bürgerversammlung die anstehende Erweiterung des Penzberger Gymnasiums angesprochen. „Wir brauchen dafür ein Grundstück“, sagte sie. Man müsse sich in Kürze zusammensetzen und besprechen, wo man das Gymnasium erweitern könne. An ihr führe kein Weg vorbei. Sie werde sofort in Angriff genommen, wenn die Grundstücksfrage geklärt ist, so die Landrätin. Was sie nicht sagte: Es gibt die Überlegung, den Erweiterungsbau auf dem benachbarten, früheren Molkereigelände zu errichten. Das Grundstück gehört der Stadt. Sie müsste es dem Landkreis verkaufen oder verpachten. Andere Optionen – ein Neubau auf der grünen Wiese oder eine Verlegung der Realschule, um an deren Stelle das Gymnasium zu vergrößern – dürften dem Landkreis zu teuer sein. Für Spekulationen hatte zuletzt gesorgt, dass der Bauausschuss das als Gewerbegebiet festgelegte Areal in ein Mischgebiet verwandelt hat, was im Prinzip auch eine Wohnbebauung möglich macht.

Wie es mit der Sanierung und Erweiterung der Bürgermeister-Prandl-Schule weitergeht, wollte Timo Böge wissen. Man habe Planungskosten im Finanzplan, sagte Korpan. Erst wenn die Planung fertig sei, könne man sagen, was geschieht. Eine andere Forderung aus dem Plenum war ein barrierefreier ÖPNV. Man rüste alle Bushaltestellen nach und nach um, hieß es dazu. Was, wie ein Penzberger sagte, bei der „Neuen Heimat“ daneben gegangen ist. Dort könne der Busfahrer nicht richtig zur Kante fahren. „Das ist total verkorkst.“ Seitens der Stadt will man sich das jetzt anschauen.