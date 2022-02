Campendonk-Museum: Doppelspitze hört auf - wegen Doktorarbeit und internationaler Projekte

Von: Wolfgang Schörner

Doppelspitze hört auf: Diana Oesterle (l.) und Freia Oliv leiten seit 2019 das „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ und das Bergwerksmuseum. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg muss sich eine neue Leitung für ihre Museen suchen. Sowohl Diana Oesterle als auch Freia Oliv hören Ende März auf. Beide hatten seit 2019 eine Doppelspitze gebildet. Freia Oliv will sich künftig internationalen Projekten widmen und Diana Oesterle ihre Doktorarbeit über Hinterglasmalerei zu Ende schreiben.

Penzberg – Freia Oliv hatte im Januar 2018 die Leitung des „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ übernommen, als Nachfolgerin von Gisela Geiger, die damals noch mehrere Monate für das Museum weiterarbeitete. Ab 2019 bildete Oliv mit Diana Oesterle eine Doppelspitze. Was ursprünglich so nicht geplant war. Oesterle war bereits seit 2011 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Penzberger Museum tätig, erst freiberuflich, dann fest angestellt. Später wurde sie von der Stadt freigestellt, um Zeit für ihre Doktorarbeit und das Hinterglas-Forschungsprojekt zu haben, das die Volkswagenstiftung für das Penzberger Museum finanzierte.

Doktorarbeit über Hinterglasmalerei: „Sie warten seit drei Jahren auf mich“

Die Doktorarbeit über die Hinterglasmalerei der Moderne ist nun auch der Grund, den Diana Oesterle für ihren Abschied Ende März nennt. „Ich trage das seit Jahren mit mir rum“, sagt die 42-Jährige. Wegen der Museumsarbeit sei es ihr nicht möglich gewesen, die Dissertation abzuschließen. Das Forschungsprojekt zur Hinterglasmalerei war bis 2019 gelaufen. Das Ende sollte eine gemeinsame Abschlusspublikation bilden. Chemiker Simon Steger und Restauratorin Simon Bretz haben ihren Beitrag geschrieben. „Sie warten seit drei Jahren auf mich“, sagt Oesterle, die – so verlangen es die Regeln – erst ihre Doktorarbeit abgeben muss, bevor deren Inhalte in der Abschlusspublikation erscheinen.

Diana Oesterle: „Ich glaube, ich kenne jede Steckdose mit Vornamen“

Beruflich, sagt die Kunsthistorikerin, habe sie bislang nichts Neues. Für das Penzberger Museum will sie, wie berichtet, nun noch ihre letzte Ausstellung vorbereiten, eine Schau über Joseph Mader, die Ende März startet. An ihre Arbeit denkt sie gern zurück. Es sei eine „irre Erfahrung“ gewesen, das Museum, das vor sechs Jahren samt Anbau wiedereröffnet wurde, sich entwickeln zu sehen. „Ich glaube, ich kenne da jede Steckdose mit Vornamen“, sagt sie. Es sei eine sehr intensive Zeit gewesen, in der sie auch ihre persönliche Neugier habe ausleben können. Ein „persönliches Highlight“ sei die Ausstellung über Karl Wald gewesen, den Erfinder des Elfmeterschießens, zu der sogar Fernsehteams anreisten.

Was sie sich wünscht fürs Museum: dass die Expertise über Heinrich Campendonk, „Blauer Reiter“, Expressionismus und Hinterglasmalerei erhalten bleibt. Und, fügt sie an, dass die neue Leitung Freude am Bergwerksmuseum hat. Denn es sei ein Schatzkästchen der Stadt, sagt Diana Oesterle, die maßgeblich an dessen Neukonzeption vor fast zehn Jahren beteiligt war.

Pläne von Freia Oliv: Internationale Projekte, die mit Natur und Kultur zu tun haben

Freia Oliv, die ursprünglich nur für eine Zwischenzeit das Museum führen sollte, dann aber doch, in Teilzeit, über vier Jahre blieb, spricht von einer „Summe an beruflichen und privaten Gründen“ für ihre Entscheidung, ab April andere Wege zu gehen. Zu ihren Plänen sagt sie nur so viel: Sie habe zwei internationale Projekte, bei denen sie auch im Ausland tätig ist, die mit Natur und Kultur zu tun haben und bei denen journalistische Fähigkeiten und unternehmerisches Denken gefragt seien. Die Zeit im Penzberger Museum beschreibt die Journalistin, die unter anderem Kunstgeschichte studiert hat, als „sehr arbeitsreich und spannend“. Von den Projekten habe jedes seinen Reiz gehabt, so die 56-Jährige. Sie habe einiges lernen dürfen und Einblicke in die Strukturen der Stadt bekommen.

Stadt Penzberg: „Das Bergwerksmuseum darf nicht vernachlässigt werden“

Dass die zwei Leiterinnen nun gleichzeitig gehen, ist offenbar Zufall. Im Rathaus hieß es dazu, dass man schon länger wisse, dass Diana Oesterle aufhört, bei Freia Oliv erst seit kurzem. Die Stadt muss nun die Stelle neu ausschreiben. Ob es wieder eine Doppelspitze gibt oder die Leitung in eine Hand gelegt wird, ist offen. Dies sei eine Entscheidung des Stadtrats, erklärt Thomas Sendl, der als Abteilungsleiter im Rathaus auch für die Museen zuständig ist. Seine persönliche Meinung sei, dass eine ungeteilte Leitung Sinn macht, sagt er.

Auf die elf Jahre mit Diana Oesterle blickt Sendl „in sehr positiver Weise“ zurück. Als Nachfolgerin Gisela Geigers habe sie ihre Arbeit hervorragend gemacht. Freia Oliv habe zudem einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Museums geleistet. Was muss die neue Leitung mitbringen? Sie müsse Museumserfahrung haben, Ausstellungen organisieren können, eine gewisse Fokussierung auf „Blauer Reiter“ und Expressionismus haben, sagt Sendl. „Und wichtig ist uns: Das Bergwerksmuseum darf nicht vernachlässigt werden.“