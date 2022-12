Warum die Kirchen kalt bleiben - Christkönig kämpft mit enormen Energiekosten

Von: Wolfgang Schörner

Warm anziehen: Dazu raten Pfarrer Bernhard Holz und Kirchenpflegerin Margareta Drexel. Denn die beiden katholischen Kirchen werden nicht mehr beheizt. © Wolfgang Schörner

Die zwei katholischen Kirchen in Penzberg werden in diesem Winter nicht geheizt. Die Pfarrei hat schon jetzt mit enormen Energiekosten zu kämpfen. Sie haben sich um ein Mehrfaches erhöht. Kirchenbesucher müssen sich warm anziehen und am besten eine Decke mitbringen – das gilt auch für das Weihnachtskonzert am Sonntag.

Penzberg – Ein Blick aufs Thermometer in der Christkönigkirche zeigt: Es hat 7,9 Grad. Früher, erzählt Pfarrer Bernhard Holz, habe man im Winter eine Grundtemperatur von 8 oder 9 Grad gehabt und einige Stunden vor dem Gottesdienst auf zwölf Grad hochgeheizt. Nun bleibt die Heizung aus, in der Christkönigkirche und in der Steigenberger Kirche „Unsere liebe Frau von Wladimir“.

Pfarrer: „Es ist unsere Verantwortung, uns einzuschränken“

Pfarrer Holz und Kirchenpflegerin Margareta Drexel sind am Mittwoch zusammengekommen, um den Heizstopp zu begründen. Wegen der Energiekosten und der Sparappelle, sagt Holz, habe man sich in Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Gedanken gemacht. Die Gasvorräte, erklärt er, sollen Haushalten und Industrie zur Verfügung stehen. „Es ist unsere Verantwortung, uns einzuschränken.“ Dazu komme, dass die Stadt Penzberg dazu aufgerufen hat, eine Klimaschutzerklärung zu unterzeichnen. Man habe das zwar noch nicht getan, trage das Anliegen aber mit, so Holz. Das alles bedeutet: „Wir werden in diesem Winter beide Kirchen nicht beheizen.“

Christkönigkirche: Heizkosten würden sich vervierfachen

Ins Detail geht Kirchenpflegerin Drexel. Die Christkönigkirche habe eine Umluftheizung samt Gaskessel, erklärt sie. Würde man diesen Winter normal heizen, müsste man ungefähr 10.000 Euro für Heizkosten veranschlagen. Das wäre ihr zufolge vier Mal so viel wie im Winter vor zwei Jahren. Die Steigenberger Kirche hat ihr zufolge eine Elektroheizung unter den Bänken. Das sei zwar wesentlich günstiger. Für den Winter rechnet sie aber trotzdem mit Heizkosten von rund 2500 Euro. Normalerweise gebe man dafür 700 bis maximal 1000 Euro aus. Wobei sie zugibt, dass das alles nur schwer zu kalkulieren ist.

Energiepreise steigen nicht erst seit Ukrainekrieg

Anders als viele Haushalte, sagt sie, spüre man seit zwei Jahren steigende Preise, also schon vor dem Ukrainekrieg. Die Kosten würden der Pfarrei als Großabnehmer jedes Vierteljahr festgesetzt. Drexel erwartet, dass noch eine weitere massive Erhöhung kommt. Da nutzt es auch nicht viel, dass der Heizkessel in der Christkönigkirche nur zwei Jahre alt ist, also relativ modern. Im August hatte die Pfarrei eine Nachzahlung für 2021 in Höhe von 22.000 Euro für alle Gebäude ohne Kindergärten leisten müssen. Die Vorauszahlungen seien nun zweieinhalb Mal höher als im vergangenen Jahr. „Da kommt man als Kirchenstiftung an die Grenzen.“

Diözese empfiehlt ohnehin, Kirchen nicht zu beheizen

Pfarrer Holz sagt, dass die Diözese ohnehin empfiehlt, Kirchen nicht zu beheizen, weil es schlecht für die Orgel und das Gebäude ist. „Was eine Orgel gar nicht verträgt, sind plötzliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen“, bestätigt Drexel. Ohnehin ist die Orgel in der Christkönigkirche in schlechtem Zustand – im Januar soll die lange angekündigte Sanierung beginnen.

Der Heizstopp gilt nun für die zwei katholischen Kirchen, nicht aber für das Pfarrbüro und das Pfarrzentrum, wo sich Mitarbeiter und Besucher aufhalten und als Richttemperatur 19 Grad ausgegeben wurde. Es sei ein Versuch für diesen Winter, sagt Drexel. Sollte es draußen minus 20 Grad haben, müsse man sehen, wie kalt es in der Kirche wird.

Warm anziehen: Heizung wird auch zum Konzert nicht hochgedreht

Die Heizung hochgedreht wird in der Christkönigkirche auch nicht fürs Weihnachtsoratorium am kommenden Sonntag. Laut Günther Pfannkuch, Dirigent bei dem „Ländlichen Konzert“, hätte die Stadt die Heizkosten dafür übernommen. „Dann wären wir in Erklärungsnot geraten: Wieso sollen die Kirchensteuer-Zahler frieren, und die Konzertbesucher haben es warm?“, sagt Drexel. Für die Gottesdienste und fürs Konzert empfehlen Holz und Drexel warme Kleidung und am besten eine Decke. Manche ältere Gottesdienstbesucher hätten ihm erzählt, so der Pfarrer: „Das war früher immer so.“