Erste Kirchenbaustelle: Dachstuhl wird verstärkt - bei hohen Schneelasten besteht Gefahr

Von: Wolfgang Schörner

Blick vom Kirchturm: Eine Firma hievt per Kran rund 400 Sparren aufs Dach, um sie über eine kurz zuvor geöffnete Stelle in den Dachboden zu schaffen. So ist es einfacher, als die Balken einzeln durch die Kirche hinauf zu tragen. © Wolfgang Schörner

Bei der Christkönigskirche in Penzberg hat die rund eine Million Euro teure Renovierung begonnen. In einem ersten Schritt wurden am Dienstag rund 400 Sparren aufs Kirchendach gehievt – das Dach muss verstärkt werden, um es gegen hohe Schneelasten zu wappnen. Noch heuer sollen auch Orgel und Elektrik erneuert werden.

Penzberg – Bereits seit einigen Jahren ist klar, dass der Dachstuhl der Christkönigskirche verstärkt werden muss. Als im Januar 2019 nasser Neuschnee auf dem Dach lastete, musste die Kirche gesperrt werden. Um die Traglast zu erhöhen, wird die Dachkonstruktion nun verstärkt. Es ist der erste Schritt einer Kirchenrenovierung, die auch die Orgel, die Elektrik und den Innenraum umfasst.

Kran hievt nach und nach 400 Balken aufs Kirchendach

Am Dienstagmorgen öffnete die Bichler Firma März zunächst eine kleine Stelle auf dem Kirchendach. Dann hievte sie nach und nach per Kran rund 400 Sparren in die Höhe, um sie durch die Öffnung in den Dachstuhl zu schieben – eine bequemere Methode, als die Balken einzeln durch die Kirche zu transportieren.

Mittenwalder Schneelastexperte rechnet nach - weniger aufwändig als gedacht

Ursprünglich war die katholische Pfarrei davon ausgegangen, dass allein die Dachverstärkung eine halbe Million Euro kostet. So lautete die Schätzung eines Statikers. Kirchenpflegerin Margareta Drexel fragte aber zusätzlich beim Mittenwalder Schneelastexperten Wolfgang Schwind nach. Er habe jeden Balken im Detail vermessen und geprüft, mit dem Ergebnis, dass die Verstärkung weniger aufwendig sein muss. Das wirkte sich auf den Preis aus. Man liege jetzt knapp unter 100 000 Euro, so die Kirchenpflegerin.

Eigentlich hätte die Renovierung der denkmalgeschützten Kirche bereits 2022 beginnen sollen. Die Vorbereitungen von der Planung bis zur Ausschreibung dauerten jedoch länger als erwartet. Wobei sich dies in einen Vorteil verwandelte. In der zweiten Jahreshälfte hätten die Preise verrückt gespielt, erzählt Drexel. „Deshalb bin ich nicht traurig, dass die Ausschreibung erst kurz vor Weihnachten war.“

Womöglich im März folgt Renovierung der Orgel: Funken könnten Brand auslösen

Womöglich im März folgt die Renovierung der Kirchenorgel. Dort ist Elektronik zwischen Tasten und Pfeifen geschaltet. Die Ummantelung der Drähte ist spröde. Funken könnten einen Brand auslösen. Momentan sei es aber zu kalt für die Arbeiten, so die Kirchenpflegerin. Der Orgelbauer habe mitgeteilt, dass es in der Kirche über zehn Grad sein müsse. Die Kosten dürften unter 50 000 Euro liegen.

Größter Brocken ist die Renovierung des Innenraums

Aufwendiger wird die Erneuerung der elektrischen Anlagen und Leitungen in der Kirche, die womöglich im April beginnt. Derzeit läuft die Ausschreibung. Drexel geht von circa 300 000 Euro aus. Der größte Brocken ist nach aktuellem Stand aber die Renovierung des Innenraums. Sie frisst womöglich die Ersparnis von der Dachverstärkung komplett auf. „Man muss, ohne Gerüst, mit einer halben Million Euro rechnen“, so Drexel. Deshalb soll heuer, wenn überhaupt, allenfalls der Chorraum renoviert werden, was mit Gerüst auch schon rund 130 000 Euro kosten könnte.

Insgesamt dürfte die Kirchenrenovierung damit bei dem Betrag liegen, der schon im Oktober 2021 genannt wurde: bei rund 1,1 Millionen Euro. An Spenden kamen bislang 224 000 Euro zusammen. Die Stadt Penzberg hat 40 000 Euro zugesagt. „Damit kommen wir schon ganz schön weit“, sagt Drexel. Außerdem habe die Diözese ihre Zuschüsse erhöht: von 60 auf 75 Prozent beim Dach und von 60 auf 73 Prozent bei der Elektrik.

Das Jahr der Baustellen: Auch beim Pfarrzentrum stehen Arbeiten an

Unabhängig davon steht die Pfarrgemeinde heuer noch vor weiteren Aufgaben. Beim Pfarrzentrum müssen alte Fenster ausgetauscht und Wände gestrichen werden, um den Putz zu erhalten. Es entsteht ein zweiter Fluchtweg. Ebenso soll barrierefrei umgebaut werden. Alles in allem noch einmal 300 000 Euro. Die dritte Baustelle betrifft den St.-Raphael-Kindergarten in Steigenberg, dessen Kanalanschluss erneuert werden muss. Drexels Ausblick: „2023 ist ein Baujahr“.

Spendenkonto: Kath. Kirchenstiftung Christkönig, Sparkasse Oberland, IBAN DE87 7035 1030 0032 5750 60, Stichwort „Spende für Kirchenrenovierung“.