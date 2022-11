Wohnbau-Planungen am Daserweg in Penzberg: Noch ein drittes Mehrfamilienhaus?

Von: Wolfgang Schörner

Für diese Pferdewiese am Daserweg wird derzeit an einem Bebauungsplan gearbeitet. Die westliche Hälfte gehört der Stadt, die östliche Hälfte Privateigentümern; im Hintergrund ist der Ortsteil Heinz zu sehen. © Wolfgang Schörner

Geändert haben sich in Penzberg die Wohnbau-Planungen für die Wiese am Daserweg kurz vor der Abzweigung zur Unterfeldstraße, was die Art der Häuser betrifft. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass drei statt zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Außerdem hieß es, dass über diese Pläne hinaus die Bebauung an der Stelle nicht weiter in Richtung Heinz wachsen sollte.

Penzberg – Momentan bestehen die Wohnbaupläne für die etwa 10 000 Quadratmeter große Pferdewiese am Daserweg nur auf dem Papier. Der Bebauungsplan mit dem Namen „Daserweg West II“ befindet sich noch im Verfahren. Nicht zu verwechseln ist er mit den Plänen für das weiter westlich gelegene städtische Grundstück am Daserweg, das an die „Spatzennest“-Tagesstätte grenzt.

Die Grundstücke auf der Wiese kurz vor der Abzweigung zur Unterfeldstraße sind zum Teil im Eigentum der Stadt, zum Teil im Privateigentum. Im Bauausschuss stellte Stadtbaumeister Justus Klement eine neue Planzeichnung für die Situierung und Art der Häuser vor. Geändert hat sich darin auch – offenbar nach einem Grundstückstausch – der Zuschnitt der städtischen Fläche.

Änderungen bei der Art der Häuser

In der östlichen Hälfte, die Privateigentümern gehört, sieht der Bebauungsplan laut Klement statt zehn Einzelhäusern nun vier Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser vor. Erschlossen wird diese Hälfte durch eine eigene Stichstraße mit Wendehammer. In der westlichen Hälfte, die der Stadt gehört, sind – zumindest momentan noch – zwei Mehrfamilienhäuser direkt am Daserweg und dahinter zwei Doppelhäuser vorgesehen. Die städtische Hälfte soll ebenfalls eine Stichstraße erhalten. Auf dem Streifen jenseits dieser Straße, der nun komplett der Stadt gehört, könnten vier Doppelhäuser entstehen, hieß es. Wegen der geringen Grundstückstiefe von nur 17,90 Meter brauche es dafür jedoch „andere Grundrisse als aus dem Standardkatalog“, sagte Klement. Wie dies aussehen könnte, ist noch offen. Möglich ist auch, dass deswegen die 6,50 Meter breite Stichstraße abgespeckt wird.

Vorschlag im Ausschuss: Drei statt zwei Mehrfamilienhäuser

An der Zahl der Wohneinheiten – bisher war von 38 die Rede – würde sich bei der neuen Bebauungsplan-Version wohl nur wenig ändern. Abhängig ist dies aber noch von der Antwort auf die Frage, was auf dem schmalen städtischen Grundstücksstreifen neben der Stichstraße passiert. Außerdem könnte es sein, dass die Stadt drei statt zwei Mehrfamilienhäuser plant. Denn im Bauausschuss wurden Stimmen laut, den Bauraum stärker auszunutzen. John-Christian Eilert (Grüne) sagte, dass die vorhandene Fläche „möglichst effizient“ genutzt werden sollte. Während Hardi Lenk (SPD) zu Bedenken gab, dass das Gebiet von Doppel- und Einzelhäusern geprägt ist, schlug Armin Jabs (BfP) vor, dass die Stadt auf ihrem Grundstück ein drittes Mehrfamilienhaus (anstelle zweier Doppelhäuser) vorsehen sollte. „Ein Haus für sechs Familien würde ja nicht aus der Art schlagen“, so Jabs. Er verwies darauf, dass man Wohnraum benötige und Flächenfraß vermeiden wolle. Ein drittes Mehrfamilienhaus soll nun im weiteren Verfahren thematisiert werden.

Bebauung soll an der Stelle nicht über aktuelle Planung hinaus wachsen

Der Ausschuss votierte am Ende für die neue Planzeichnung gegen die Stimme Eilerts. Einstimmig empfahl das Gremium eine Verpflichtung zu „Solarthermie und/oder Photovoltaikanlage auf den Dächern“. Abgelehnt wurde ein städtebaulicher Wettbewerb. Laut Klement würde ein Wettbewerb wenig Sinn machen. Es gebe keine großen Gestaltungsmöglichkeiten, die dies rechtfertigten, sagte er auf Anfrage.

Zugleich empfahl er mit Blick auf die Arbeit am neuen Flächennutzungsplan, „den Zielen des ISEK zu folgen und einen ausreichend bemessenen Grünraum zu sichern“. Er bezog sich damit auf das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK). Demnach würde das aktuelle Bebauungsplangebiet die Grenze bilden, also die Bebauung dort nicht mehr weiter in Richtung Heinz wachsen.