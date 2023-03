Denkmalschützer kritisieren Fällungen: „Letzte Straße mit Allee-Charakter“ - Plastikbäumchen für Landesgartenschau

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Baumstumpf: Der Denkmalverein wirft den Stadtwerken vor, Bäume gefällt zu haben, obwohl die Leitungen nicht unter, sondern neben den Leitungen verlaufen. © Denkmalverein Penzberg

Der Denkmalverein in Penzberg übt massive Kritik: Er beklagt Zerstörung des Allee-Charakters an der Sigmundstraße und fordert eine Baumschutzverordnung.

Penzberg – Der Penzberger Denkmalverein übt massive Kritik an der Fällung von Bäumen an der Sigmundstraße. Die „Denkmalwürdigkeit der letzten Penzberger Straße mit Allee-Charakter“ sei damit für die nächsten 100 Jahre zerstört, heißt es in einer Erklärung des Vereins. Wenn der Stadtrat nicht schleunigst eine Baumschutzverordnung, wie schon einmal gehabt, beschließe, „müssen für die Landesgartenschau 2028 heute schon mal grüne Plastikbäumchen geordert und gepflanzt werden“.

Fällungen wegen Kanal und Fernwärmeleitungen

Der Penzberger Denkmalverein hatte sich laut dem Vorsitzenden Max Kapfer in der jüngsten Mitgliederversammlung mit der Fällung einer über 100-jährigen Linde an der Wankstraße durch Privatbesitzer beschäftigt. Das „brutale Vorgehen“ lasse Nachahmungstäter befürchten, so der Verein. So bedauerlich die Fällung sei, in diesem Fall gehe es aber um einen einzelnen Baum. „In der Sigmundstraße jedoch wurden und werden noch fünf circa hundertjährige und fünf etwas jüngere Linden gefällt“, schreibt der Verein in seiner Erklärung. Wie berichtet, wollen die Stadtwerke dort ab Sommer Kanal und Fernwärmeleitungen verlegen. Sie begründen die Fällungen mit dem engen Bauraum und der Grabentiefe. Demnach sind die Bäume auf der Nordseite nicht betroffen. Die Fällungen wurden vom Stadtrat abgesegnet und laut Rathaus mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

„Wer ist aggressiver - der Mensch oder die Natur?“

Der Denkmalverein erinnert daran, dass er die Maßnahme bereits bei einer öffentlichen Veranstaltung im Dezember kritisiert habe. Damals habe er einen Lösungsvorschlag unterbreitet, der „einen gänzlichen Erhalt der Bäume“„ vorsieht. Der Verein nennt in seiner Erklärung als Beispiel den Erhalt des Weltkulturerbes Mathildenhöhe in Darmstadt. Dort seien zum Erhalt des wertvollen Baumbestands erfolgreich sogenannte Saugbagger zur Freilegung und zum Schutz der Wurzeln eingesetzt worden. Die Wurzeln würden dabei untergraben und dann die Rohre eingebracht. Der Verein wirft den Stadtwerken vor, in Penzberg Bäume umgesägt zu haben, obwohl die Leitungen „nicht einmal unter den Wurzeln verlaufen, sondern circa einen Meter neben dem Baumstamm“ liegen, und dies damit begründen würden, dass aggressive Wurzeln die Leitungen zerstören. „Es sei hier die Frage erlaubt“, schreibt der Denkmalverein, „wer hier aggressiver ist – der Mensch oder die Natur?“.