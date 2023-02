Der Schnee ist zurück: Skilift auf der Berghalde ab Dienstag wieder in Betrieb

Freizeitgelände in Penzberg

Die starken Schneefälle machen es möglich: Am Dienstag nimmt der Skilift auf der Penzberger Berghalde wieder seinen Betrieb auf.

Penzberg - Aufgrund der aktuelle Schneeverhältnisse nimmt der Skilift auf der Berghalde am Dienstag, 28. Februar, wieder seinen Betrieb auf. Das teilte die Stadt Penzberg am Montag mit. Geöffnet ist der Skilift bis auf Weiteres täglich von 13.30 bis 16.30 Uhr. Das Ticket kostet drei Euro. In diesem Jahr war der Penzberger Skilift bislang nur einmal für eine Woche Ende Januar in Betrieb.