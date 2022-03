Neue Wege beim Derbleckn: Am Montag startet der Penzberger „Biercast“

Von: Wolfgang Schörner

Aufnahme für den „Biercast“ im Kostümfundus der Probebühne: Stefan David (vorne links), Andreas Mummert (rechts) und Benno Arnstadt (hinten). © Oberlandler Volkstheater

Am nächsten Montag startet in Penzberg eine neue Form des Politiker-Derbleckns. Die Stammwürze-Gruppe des Oberlandler Volkstheaters stellt ihren ersten Podcast ins Internet.

Penzberg - Insgesamt wird es fünf Hörspiel-Folgen mit jeweils zehn Minuten geben, in denen die Theaterer über die Stadtpolitik und viele andere Geschehnisse spotten – unter dem Titel „Biercast“. Die Theater hatten, wie berichtet, diese Idee geboren, weil das Starkbierfest auch heuer coronabedingt ausfällt.

Aufnahme im Kostümfundus: Improvisiert und ungefiltert

Aufgenommen wurden und werden die Folgen im Kostümfundus der Probebühne – wegen der Akustik, erzählt Theaterchefin Claudia Herdrich. Insgesamt seien es sechs Beteiligte, vier je Folge. Es sei nicht zu vergleichen mit dem normalen Starkbier-Derbleckn, warnt sie. Die Beiträge würden ohne Drehbuch aufgenommen, sie seien improvisiert und ungefiltert. Seit Beginn der Pandemie ließen sich die Theaterer immer wieder etwas Neues einfallen. 2020 übertrugen sie ihren Auftritt ins Internet. 2021 gab es einen Film. „Wir hoffen aber“, so Herdrich, , dass es nächstes Jahr wieder ein Starkbierfest gibt.“

An diesen Tagen gibt es die Podcast-Folgen

Die Podcast-Folgen sind am Montag und Donnerstag, 28. und 31. März, am Montag und Donnerstag, 4. und 7. April, und am Montag, 11. April, jeweils ab 19 Uhr auf „www.oberlandler-volkstheater-penzberg.de“ abrufbar.