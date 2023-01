Weniger „Eismärchen“-Besucher - Neuauflage noch offen, bei der Stadt herrscht aber Zuversicht

Von: Franziska Seliger

Beim „Eismärchen“-Finale am Sonntagabend zeigten die Solidarität-Läuferinnen eine Sequenz aus „Aladin“. © Franziska Seliger

Nach 37 Öffnungstagen ist am Sonntag das Penzberger „Eismärchen“ mit einer kleinen Finalshow zu Ende gegangen. Über 8100 Schlittschuhläufer gingen in den fünft Wochen insgesamt aufs Eis – deutlich weniger als 2019/20. Was die Zukunft der Veranstaltung betrifft, sind derzeit noch einige Fragen offen.

Penzberg – 8186 Besucher kamen laut Rathaus-Mitarbeiterin Monika Engel insgesamt zum „Eismärchen“ 2022/23. „Etwa 5000 davon waren Bambinis, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre“, bilanzierte Engel, die das „Eismärchen“ zusammen mit Bauhofmitarbeiter Alexander Bergel federführend organisiert hatte. Im Schnitt kamen damit pro Tag rund 221 Schlittschuhläufer auf den Penzberger Stadtplatz.

In diesem Winter im Schnitt 221 Eisläufer am Tag

Das „Eismärchen“, das heuer, wie berichtet, erstmals auf einer Kunststoff-Bahn stattfand, zog deutlich weniger Besucher an als in früheren Jahren. Zum Vergleich: Das letzte „Eismärchen“ vor der pandemiebedingten Zwangspause 2019/20 endete nach ebenfalls 37 Tagen mit dem bisherigen Besucher-Rekord von 17.366 Schlittschuhläufern, im Schnitt 469 Eisläufer am Tag. In der Saison 2018/19 waren es noch 16.349 Besucher gewesen, im Schnitt 442 Eisläufer am Tag.

Bürgermeister Stefan Korpan betonte in seiner kurzen Rede bei der Finalshow, dass es richtig gewesen sei, das „Eismärchen“ abzuhalten. „Wir sind froh dass es war und dass so viele es angenommen haben.“ Die Veranstaltung sei auch deshalb wichtig gewesen, weil sie insbesondere Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit biete, in der Stadt etwas an der frischen Luft zu unternehmen. „Das ist das Ziel: Dass die Kinder raus kommen“, sagte Korpan.

Abschluss-Show mit Solidarität und Kür von Katharina Albrecht

Bei der Abschluss-Show, in der junge Mitglieder der Solidarität Penzberg eine kurze Sequenz aus dem Musical „Aladin“ tanzten, und die elfjährige Katharina Albrecht ihr Können bei einem Solo-Auftritt präsentierte, räumte Korpan auf Nachfrage der Heimatzeitung auch ein, dass zwar „die große, große Mehrheit“ der Schlittschuhläufer die Kunststoffbahn „ganz okay“ gefunden hätte, dass alle aber Natureis besser fänden. „Eis ist besser“, so Korpans Bilanz. Die Kinder allerdings hätten die Kunstbahn zumeist besser gefunden, ergänzte Rathaus-Mitarbeiterin Engel, denn: „Da rutschen sie nicht so weg.“ Wie Korpan bilanzierte, fanden beim „Eismärchen“ dieses Mal insgesamt vier Schlittschuh-Kurse statt, an denen insgesamt 59 Kinder teilgenommen hätten.

Zukunft des „Eismärchen“ offen, bei Stadt herrscht aber Zuversicht

Auf die Frage, ob es angesichts der aktuellen Lärm-Problematik bei Veranstaltungen auf dem Stadtplatz beim „Eismärchen“ Probleme mit Anwohnern gegeben habe, sagte Engel, zu diesem Thema dürfe sich die Stadt derzeit nicht äußern. Nur so viel: „Es sind keine Beschwerden eingegangen“, so Korpan. Wie Engel sagte, habe die Stadt die Musikanlage auf 85 Dezibel eingepegelt. Erlaubt gewesen wären 95 Dezibel.

Was die Zukunft des „Eismärchens“ betrifft, so hielt sich Korpan bedeckt. Ob die Veranstaltung im kommenden Winter wieder auf dem Stadtplatz „oder wo anders“ stattfinde, ob sie überhaupt stattfindet und wenn ja, ob auf Natur- oder Kunsteis: All das müsse der Stadtrat in den kommenden Wochen erst noch besprechen. Er sei aber zuversichtlich, dass man „alles daransetzen“ werde, dass es wieder ein Penzberger „Eismärchen“ geben wird.

Zum Abschluss dankte der Bürgermeister den vielen ehrenamtlichen Helfern sowie den beteiligten Rathaus- und Bauhofmitarbeitern für ihr Engagement zum Gelingen der Veranstaltung. Auch den Betreibern der Imbiss-Buden am Rande der Eisfläche dankte Korpan. Dieses kulinarische Angebot habe die Veranstaltung „aufgewertet“.