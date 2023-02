Nach drei Jahren Pause: Deutlicher Sprung bei Kita-Gebühren in Penzberg

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Für die Betreuung in Kindergarten und Krippe müssen die Eltern ab September 2023 mehr bezahlen. © Ulli Decker/dpa

In den vergangenen drei Jahren hat die Stadt Penzberg die Gebühren für Kindergarten und Krippe nicht erhöht. Die regelmäßigen Preissteigerungen waren wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Im kommenden September machen die Gebühren allerdings einen deutlichen Sprung. Alles beim Alten bleibt dagegen beim Hort.

Penzberg – Im Kindergarten sollen die Gebühren für den Betreuungszeitraum 2023/2024, je nach Buchungszeit, um 20 bis 50 Euro im Monat steigen. Für Krippenkinder kommt es zu einer Erhöhung um bis zu 40 Euro im Monat. Den neuen Tarifen stimmte der Finanz- und Sozialausschuss nun zu. Endgültig entscheiden muss darüber der Stadtrat. Im Prinzip gelten die Preise nur für den städtischen Kindergarten. In der Regel orientieren sich andere Tagesstätten aber daran.

Bislang letzte Erhöhung für Kindergarten und Krippe war 2019

Die bislang letzte Erhöhung für Kindergarten und Krippe gab es im September 2019. Zuvor waren die Gebühren jedes Jahr um fünf bis zehn Euro gestiegen. In den vergangenen drei Jahren setzte die Stadt die regelmäßigen Steigerungen aber wegen der Corona-Pandemie aus. Der deutliche Sprung nach oben entspricht nun laut Stadt dem Wert, der auch bei einer regelmäßigen Erhöhung in den vergangenen drei Jahren erreicht worden wäre.

Stadt verweist auf 100-Euro-Zuschuss des Freistaats

Franziska Annaberger, die bei der Stadt für die Kindertagesstätten zuständig ist, erinnerte zudem daran, dass der Freistaat die Familien mit Beitragszuschüssen unterstützt. Für die Kindergartenzeit gibt es seit April 2019 einen Zuschuss von 100 Euro im Monat, den der jeweilige Träger automatisch von der Gebühr abzieht. 2020 wurde außerdem das „Krippengeld“ von 100 Euro eingeführt, das der Freistaat Eltern auf Antrag bis zur einer gewissen Einkommensgrenze zahlt.

Für Kindergartenkinder steigt zum Beispiel die Gebühr (ohne Abzug des Zuschusses) bei einer Buchungszeit von vier bis fünf Stunden von 122 auf 147 Euro, bei sechs bis sieben Stunden von 132 auf 167 Euro und bei acht bis neun Stunden von 142 auf 187 Euro. Bei Krippenkindern bleibt der Preis bei den geringeren Buchungszeiten unverändert. Erst ab sechs bis sieben Stunden steigt er – in diesem Fall von 264 auf 274 Euro, bei acht bis neun Stunden beispielsweise von 284 auf 314 Euro. In den Folgejahren werden die Gebühren für Kindergartenkinder jeweils um zehn Euro, für Krippenkinder jeweils um zehn bis zwanzig Euro angehoben.

Finanz- und Sozialausschuss stimmt Erhöhung zu

Als vertretbar bezeichnete Kerstin Engel (Grüne) die Erhöhung angesichts des staatlichen Zuschusses. Von einer „schwierigen Angelegenheit“ sprach Ute Frohwein-Sendl (PM). Sie sei eigentlich eine Verfechterin davon, die Gebühren nicht zu erhöhen, stimme aber dem Vorschlag zu. Elke Zehetner (SPD) sagte, dass sie am liebsten auf Gebühren verzichten würde, Fachkräfte aber eben Geld kosten. Sie schlug vor, noch einmal eine einkommensabhängige, sozial gestaffelte Gebühr zu prüfen – im Dezember war dies vom Ausschuss verworfen worden. Ihr zufolge sollten auch die Buchungszeiten, die nur wenige Eltern nutzen, von den Einrichtungen gebündelt werden. „Es ist die Frage, ob alle Kitas lange Buchungszeiten haben müssen, wenn bei neun Stunden nur zwei Kinder da sind“, so Zehetner. „Es wäre schön, wenn die Eltern gar nichts zahlen müssten“, sagte Christine Geiger (CSU). Man dürfe aber nicht vergessen, dass die Stadt jedes Jahr viele Millionen Euro an Defizitausgleich zahle. Richtig sei es, die Gebühren jährlich in kleinen Schritten anzupassen.

Gebühren für Hortkinder bleiben stabil

Keine höheren Gebühren soll es für Hortkinder geben. Sie würden demnach beim Stand von September 2019 bleiben, also zum Beispiel die Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden bei 127 Euro und von sechs bis sieben Stunden bei 132 Euro. Die Stadt begründete dies damit, dass es für den Hortbesuch neben Geschwister- und Mitarbeiterermäßigung keine weiteren Entlastungsmöglichkeiten für Eltern gebe. Da es keinen städtischen Hort gibt, empfahl der Ausschuss den Trägern der Penzberger Hort-Einrichtungen, die Gebühren beizubehalten. Ab 2024, hieß es, sollte es aber „wieder eine regelmäßige, moderate Erhöhung“ geben.