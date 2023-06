Traumnote 1,0 für Katharina Becherer und Veronika Herrmann - Prüfungstipps für kommende Abschlussklassen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Raus aus der Schule, rein ins Leben: die Abiturientinnen Katharina Becherer (li.) und Veronika Herrmann (re.). Beide haben ihr Abitur mit der Note 1,0 bestanden. Jetzt geht‘s erst mal auf Reisen © Seliger

Katharina Becherer und Veronika Herrmann sind die besten Abiturientinnen des diesjährigen Abschluss-Jahrgangs am Penzberger Gymnasium. Beide haben die Prüfungen mit der Note 1,0 abgeschlossen. Wie sie das geschafft haben und was sie planen, erzählen sie im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Penzberg – Viele Jahre sind die beiden jungen Frauen in die Schule gegangen. Und das eigentlich immer gerne, wie Katharina und Veronika versichern. Das Lernen sei ihnen immer recht leicht gefallen, und auch gute Schülerinnen seien sie all die Jahre über gewesen.

Mit Freunden lernen macht vieles leichter

Dass sie aber ein Abitur mit 1,0 machen würde, habe sie dann doch nicht geglaubt, räumt Katharina lachend ein. Mit 1,2 wäre sie auch zufrieden gewesen. Musik, Religion und Englisch waren neben den beiden Pflicht-Fächern Deutsch und Mathe die Prüfungsfächer der 18-jährigen Seeshaupterin. „Aber für Deutsch habe ich fast nichts gemacht. Und Musik und Mathe habe ich viel parallel gelernt“, berichtet sie. Vor allem für Mathe habe sie gerne mit Freunden gepaukt – gemeinsam mache das Lernen einfach mehr Spaß und man könne sich bei Unklarheiten gegenseitig helfen.

Sowohl Katharina als auch ihre Freundin Veronika haben beide schon vor den Osterferien mit dem Lernen angefangen. Einen Lernplan hätten sie sich dafür aber nicht zurechtgelegt, erzählen sie. Sie habe meistens morgens etwas für die Schule getan und am Nachmittag Sport getrieben – als Ausgleich, erzählt Veronika, die bis vor kurzem noch Skifahren im Leistungssport-Bereich gemacht hat. Und das parallel zur Schule. Außerdem spiele sie Gitarre in einer Band, erzählt die 18-jährige Bichlerin, die ihr Abitur in den Fächern Französisch, Spanisch und Wirtschaft geschrieben hat. Und im Schulchor war Veronika ebenfalls engagiert.

Musik und Sport als Ausgleich

Auch im Leben von Katharina spielt Musik eine wichtige Rolle. Sie singt in zwei Chören und spielt Gitarre. Als Ausgleich zu der anstrengenden Lernphase sei sie am liebsten rausgegangen in die Natur – und das bei jedem Wetter.

Überhaupt, erzählen die beiden, hätten sie sich beim Lernen am Wetter orientiert: War es schlecht, arbeiteten sie mehr. War es schön, blieben die Bücher auch mal zu.

Nicht zu verbissen auf Prüfungen zu pauken: Das raten die beiden erfolgreichen Schulabgängerinnen allen, die nach ihnen Abitur schreiben werden. „Man muss sich nicht so viel Stress machen“, sagt Katharina. Und wenn man mal einen Durchhänger habe, dann sei das noch lange kein Grund zur Panik. Veronika rät dazu, rechtzeitig vor einer Prüfung mit dem Lernen zu beginnen. „Dann ist man nicht so im Stress.“ Außerdem helfe es, mit anderen zu pauken. „Das motiviert.“

Jetzt geht`s auf Reisen, danach wird studiert

Nach den anstrengenden letzten Wochen geht es für beide Mädchen nun erst einmal in den Urlaub. Sie werde drei Wochen nach Thailand fahren, berichtet Katharina. Die Reise bekomme sie von ihren Eltern geschenkt – als Anerkennung für den hervorragenden Schulabschluss. Veronika wird mit ihrem Freund eine dreimonatige Reise nach Marokko und Portugal unternehmen, bevor sie zum Wintersemester ein Lehramtsstudium in München beginnen will.

Studieren will auch Katharina – und zwar Physik. Zuvor allerdings werde sie ab September ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig beginnen und an Projekten zu Atomuhren mitarbeiten.