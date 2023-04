Penzberger „Drehmoment“ macht mobil - was Besucher und Händler über die Schau sagen

Von: Franziska Seliger

Überall Autos: Beim Penzberger Drehmoment standen entlang der Bahnhofstraße Fahrzeuge der unterschiedlichsten Marken. © Franziska Seliger

Nach drei Jahren Pause lockte das Penzberger „Drehmoment“ am Wochenende hunderte Besucher in die Innenstadt. Händler und Veranstalter zeigten sich trotz des unbeständigen Wetters zufrieden mit der Penzberger Mobilitätsmesse.

Penzberg – Familie Müller aus Penzberg wusste genau, warum sie am Samstag in die Innenstadt gekommen war: Wie Vanessa Müller erzählte, wollten sie ein Wohnmobil kaufen, um in den Ferien mit Söhnchen Felix durch die Welt zu fahren – überall dorthin, wo es schön ist. „Hier können wir uns das Auto, für das wir uns eigentlich schon entschieden haben, noch einmal ganz genau ansehen“, so die junge Mutter.

„Wir Autohändler freuen uns, dass wir nach der Pandemie wieder in der Stadt sein dürfen“

Dass man sich beim Penzberger „Drehmoment“, das heuer nicht mehr als Autoschau sondern erstmals als Mobilitätsmesse angekündigt worden war, sein Traumauto oder -fahrrad ganz genau anschauen und dem Händler in aller Ruhe Fragen stellen konnte: Das dürfte für viele der Grund gewesen sein, warum sie am Wochenende in die Innenstadt gekommen waren. Familienkutschen und sportliche Flitzer für zwei Personen, Elektro- und Hybridfahrzeuge, Reisemobile, sogar Oldtimer und natürlich Fahrräder aller Art: Sie standen bei der zweitägigen Mobilitätsmesse regelrecht Spalier entlang der Bahnhofstraße und der Querstraßen, dicht an dicht auch auf dem Stadtplatz. 13 Autohändler aus der Region beteiligten sich an der Schau. Unter anderem das Autohaus Härtl aus Penzberg, das zahlreiche Opel-Modelle zur Messe mitgebracht hatte. „Es läuft ganz gut. Die Messe ist recht gut besucht“, freute sich Firmengründer Roland Härtl am späten Samstagvormittag. Immerhin hatte die Wettervorhersage Regen angesagt. Dass dieser zumindest bis Samstagnachmittag ausblieb, freute auch Katrin Meinl vom Penzberger Autohaus Wolf. „Die Leute nehmen die Messe gut an. Und wir Autohändler freuen uns, dass wir nach der Pandemie wieder in der Stadt sein dürfen“, betonte sie.

Wie wäre es mit einem Fahrrad? Auch die Zweirad-Branche war beim Drehmoment zahlreich vertreten. © Franziska Seliger

Kofferraum öffnen und sein Platzangebot prüfen. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und schauen, wie bequem der eigentlich ist: Anfassen und reinsetzen war bei der Schau ausdrücklich erlaubt.

Rosi und Helmut Waxenberger nutzen diese Gelegenheit, um sich ein potenzielles neues Auto auszusuchen. Denn, so erzählten die Benediktbeurer, ihr jetziges Fahrzeug möchten sie vielleicht an eines ihrer Enkelkinder abgeben. „Es ist gut, dass man hier die Autos vergleichen kann. Und man hat eine große Auswahl“, fand Helmut Waxenberger.

Sonst verboten: Kinder bemalen Auto

Garniert wurde die Messe von einem bunten Rahmenprogramm: Man konnte sich in einer Rikscha über das Messegelände fahren lassen, für die Kinder gab‘s Kinderschminken, und die Verkehrswacht war unter anderem mit einem Fahrsimulator vor Ort. Und zum vielleicht einzigen Mal in ihrem Leben durften Kinder etwas tun, wofür sie sonst sicher Ärger bekommen: einen weißen Lieferwagen mit Farbstiften bemalen.

Eleonore Hofmann von der Wirtschaftsförderung der Stadt, die das „Drehmoment“ organisiert hatte, zeigte sich am Samstag zufrieden. Die Messe sei gut besucht und die Stimmung gut. Für April 2024 sei das „Drehmoment“ wieder geplant.