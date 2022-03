Edeka-Areal: Abbruch fast abgeschlossen - so geht es jetzt weiter

Von: Wolfgang Schörner

In den letzten Zügen liegen die Abrissarbeiten auf der nördlichen Hälfte des Edeka-Geländes an der Straße „Grube“; in etwa auf Höhe des Schildes soll der große Kreisverkehr entstehen. © Wolfgang Schörner

Die Abbrucharbeiten im nördlichen Bereich des Edeka-Areals an der Grube liegen in den letzten Zügen. Mitte April soll dort mit dem Bau der neuen Einkaufsmärkte begonnen werden. Voraussichtlich Anfang der Sommerferien startet an der Straße auch der Bau eines neuen Kreisverkehrs.

Penzberg – Im vergangenen Herbst hatte der Abbruch des vor zehn Jahren stillgelegten Edeka-Zentrallagers begonnen. Mittlerweile ist davon nichts mehr übrig geblieben. Auch das Verwaltungsgebäude ist verschwunden. Seit dieser Woche sind auch die beiden Wohngebäude direkt an der Straße weg. Die Abrissarbeiten auf dem nördlichen Teil des Edeka-Areals stehen damit vor dem Abschluss.

Im April soll der Bau der neuen Märkte beginnen

„Im Großen und Ganzen sind wir im Zeitplan“, erklärte Projektentwickler Herbert Küblböck auf Nachfrage. In drei Wochen soll in dem Bereich der Bau der neuen Einkaufsmärkte beginnen. Mitte März habe das Landratsamt dafür die Baugenehmigung erteilt. Wie berichtet, sollen dort ein neuer Edeka-Lebensmittelmarkt mit Backshop, Café und Getränkemarkt sowie ein Lidl-Discounter und ein Fachmarkt für Tiernahrung entstehen.

Im Juni 2023, so der aktuelle Zeitplan, könnte der Umzug des bestehenden Edeka-Markts in den Neubau erfolgen. Projektentwickler nennt den Termin allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Lieferketten für Baumaterialien nicht reißen – eine Unsicherheit, mit der momentan auf allen Baustellen gerechnet werden muss.

Für Verfüllung von alten Tagschächten sechs bis neun Monate veranschlagt

Läuft trotzdem alles glatt, könnte laut Küblböck im zweiten Halbjahr 2023 der Abriss des dann leer stehenden Edeka-Markts starten. Dieser Abbruch wird ebenfalls einige Monate in Anspruch nehmen. Im ersten Halbjahr 2014 würden dann in enger Abstimmung mit dem Bergamt Südbayern die Bergbauerkundungen beginnen. Das Bergamt hatte im vergangenen Jahr im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gewarnt, dass sich im Plangebiet für das neue Wohnviertel Hinterlassenschaften aus der Bergbauzeit befinden könnten. Dies, hieß es, müsse zuerst untersucht werden. Projektentwickler Küblböck bestätigt, dass es sich dabei um sechs Tagschächte handelt, die verfüllt werden müssen, sowie um einen Flöz, der geschlossen wird. Er hat dafür sechs bis neun Monate veranschlagt.

Bau des Wohnviertel soll spätestens Anfang 2025 beginnen

Erst danach kann mit dem Bau des Wohnviertels begonnen werden. Im südlichen Teil des Edeka-Areals sollen Häuser, angeordnet um vier Innenhöfe, mit 385 Wohnungen entstehen, davon 30 Prozent als sozial geförderter Wohnraum. Auch eine Kindertagesstätte ist vorgesehen. Das neue Viertel soll schrittweise entstehen. Küblböck hofft, dass mit dem Bau des ersten „Hofs“ spätestens Anfang 2025 begonnen werden kann. Ende des Jahrzehnts, so seine Schätzung, könnte das Wohnviertel fertig sein.

An der „Grube“: Voraussichtlich ab August eine Kreisverkehr-Baustelle

Gebaut wird aber nicht nur auf dem Edeka-Areal selbst. An der Straße „Grube“ entsteht noch heuer ein Kreisverkehr, der als Zufahrt zu den Einzelhandelsparkplätzen und zur Tiefgarage fürs Wohnviertel dient. Geplant ist er auf der Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet Grube. Der Projektentwickler sagte dazu, dass der Kreisel-Bau voraussichtlich in der zweiten Augustwoche beginnt und Ende Oktober beendet ist. Um den Verkehr nicht zu blockieren, soll eine Umfahrung der Kreisel-Baustelle über das Edeka-Grundstück eingerichtet werden.