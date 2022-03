Ehedrama: Mann sticht auf seine Frau ein - Tochter (12) war Augenzeugin und sagt vor Gericht aus

Von: Nina Gut

Vor dem Landgericht München II wird wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verhandelt. © Angela Walser

Die zwölfjährige Tochter des Afghanen (40), der im vergangenen Jahr in Penzberg mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen hatte, hat am Donnerstag in München vor Gericht ausgesagt.

Penzberg – Souverän sitzt die zwölfjährige Tochter auf dem Zeugenstuhl – schwarzer Dutt, weißes Sweatshirt – und berichtet vom Ehedrama ihrer Eltern. Eine Dolmetscherin übersetzt die Ausführungen des Mädchens. Die Kinder des Paares mussten alles miterleben. Und müssen auch vor Gericht aussagen, wie das Ehedrama in Penzberg am Abend des 6. Juni vorigen Jahres ablief.

Der Vater ist vor dem Landgericht München II wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt, weil er neun Mal auf seine Ehefrau eingestochen hat. Der berufsloser Afghane (40) sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft in München-Stadelheim.

Augenzeugin: Zwölfjährige Tochter schildert die Tat

Das Mädchen schildert die Tat wie folgt: Ihre Mutter und ihr Vater hätten im Nebenzimmer geschrien. Da sei sie aus ihrem Zimmer hinüber gelaufen und hätte gesehen, dass der Vater die Mutter mit der Faust geschlagen hatte. Diese lag halb auf einem Bett und sei nicht mehr bei sich gewesen. Alle Kinder eilten hinzu, die Schwester holte Wasser, das die Zwölfjährige der Mutter ins Gesicht spritzte. Da sei diese wieder zu sich gekommen.

Während die Kinder sich um die Mutter kümmerten, kam der Vater plötzlich mit einem Messer daher. Er stach seiner Frau in die Beine, in den Bauch und in die Arme. Das Mädchen zeigt die Stellen bei ihrer Aussage v or Gericht anhand ihres eigenen Körpers.

Mutter rettete sich zu den Nachbarn

Der Bruder habe versucht, den Vater von hinten festzuhalten. Er konnte ihn schließlich zu Boden drücken und den Fuß auf seinen Nacken stellen. Die Zwölfjährige entwendete das Messer, die Mutter floh. Anschließend seien der Bruder, der Vater und das Mädchen hinterher. Die Mutter rettete sich zu Nachbarn.

Die Zwölfjährige berichtet, dass der Vater erst wieder „zu sich kam“, als er den Kopf an der Wand hatte und ihm die Handschellen angelegt wurden. „Ich hatte den Eindruck, da wusste er, was er getan hat“, sagt sie. Die verletzte Mutter musste notoperiert werden.

Afghanische Familie waren über Irak und Türkei nach Deutschland geflohen

Das Mädchen schildert als Zeugin auch die Hintergründe der Familie. Diese floh aus Afghanistan über den Irak und die Türkei nach Griechenland. Auf der Flucht sei es dem Vater schlecht gegangen. Es sei ihm immer kalt gewesen, er habe gezittert und Schmerzen gehabt. Dies könnten Entzugserscheinungen gewesen sein. Im Heimatland hatte er nämlich Opium geraucht. Das habe ihn „traurig“ und auch „sauer“ gemacht. Er habe auch seine Frau beleidigt und geschlagen.

In Griechenland sei es ihm besser gegangen – dort nahm er keine Drogen mehr: „Er hat es vergessen. Es ging ihm gut.“

Zwei Jahre war die afghanische Familie in Griechenland, erst in einem Camp mit schlechten Zuständen und ohne Schule, dann in einer Wohnung. „Aber wir haben die Sprache nicht gesprochen und konnten keine Arbeit finden.“ Darum reisten sie weiter nach Italien, dann nach Deutschland.

Der Prozess vor dem Landgericht München II dauert an.