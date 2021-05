Ein Drittel gegen Stadtrats-Heimkino

Bei der Podiumsdiskussion der Heimatzeitung vor der Bürgermeisterwahl in Penzberg im vergangenen Jahr hatte niemand ein Problem damit, dass die Veranstaltung ins Netz gestreamt wurde.

Wie viel Transparenz darf es sein?

von Wolfgang Schörner schließen

Die Bevölkerung wird die Penzberger Stadtratssitzungen vorerst wohl nicht im Heimkino verfolgen können. Bei einer Abfrage unter Stadtratsmitgliedern und Rathaus-Abteilungsleitern war mehr als ein Drittel gegen eine Übertragung im Internet. Ganz zu den Akten gelegt wurde der Plan aber nicht.

Penzberg – Einen Probelauf hatte es Ende Februar gegeben. Damals zeichnete ein Kamerateam den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung auf. Zu sehen bekamen das Video allerdings nur die Stadtratsmitglieder. Es war nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Eine solche Probeaufzeichnung hatte das Gremium im vergangenen Oktober beschlossen. Vereinbart wurde, im Anschluss unter den Mitgliedern und Rathaus-Abteilungsleitern abzufragen, ob sie künftig mit einer Übertragung im Internet einverstanden wären.

Das Ergebnis legte nun Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis vor. Demnach erhielt er bei der Umfrage 29 Rückmeldungen von Stadtratsmitgliedern und Abteilungsleitern. 18 Befragte, so Reis, seien für einen Livestream, elf jedoch dagegen. Namen nannte der Geschäftsleiter nicht. Das Fazit aus der Umfrage zog Bürgermeister Stefan Korpan (CSU): „Wenn ein gutes Drittel mit Nein stimmt, sollten wir davon Abstand nehmen.“

Trotzdem ist die Sache nicht ganz vom Tisch. „Man muss das Ergebnis akzeptieren, ich würde das Thema aber nicht ganz aus den Augen verlieren“, erklärte Reis. Er glaube, dass jene, die den Livestream kritisch sehen, erst einmal Abstand gewinnen müssten. Man müsse auch abwarten, was zum Beispiel der Gesetzgeber entscheide und welche neue Entwicklungen es in Folge der Pandemie gebe.

Als „ein bisschen enttäuschend“ wertete BfP-Fraktionschef Armin Jabs das Umfrageergebnis. Seine Fraktion hatte vor vier Jahren den Antrag eingebracht, öffentliche Stadtratssitzungen live im Internet zu übertragen. Er habe geglaubt, dass mehr dafür stimmen würden, zumal die Parteien selbst Livestreams für ihre Veranstaltungen einsetzten. „Ich weiß nicht, woher die Bedenken kommen“, sagte Jabs. „Ich werde das so akzeptieren, ich finde es aber schade.“

Sie könne verstehen, wenn der eine oder andere Abteilungsleiter eine Live-Übertragung nicht gut findet, sagte Grünen-Fraktionschefin Kerstin Engel. Als Kompromiss schlug sie vor, allein den Ton zu übertragen und im Bild nur die Präsentationen zu zeigen, die in den öffentlichen Sitzungen auf der Leinwand zu sehen sind. Ähnlich äußerte sich ihr Fraktionskollege John-Christian Eilert. Er plädierte, eine konsensfähige Lösung für eine Übertragung zu suchen, „bevor wir sie endgültig ad acta legen“.

Auch Jack Eberl (FLP) wollte den Aktendeckel noch nicht schließen. Er hatte allerdings einen Vorschlag, der in eine andere Richtung zielte. Kein Zuhörer tue es sich an, drei bis vier Stunden vor dem Computer eine Stadtratssitzung zu verfolgen, wenn er sich nur für einen Tagesordnungspunkt interessiert. Eberl empfahl deshalb, lieber die einzelnen Beratungen als Datei zum Herunterladen anzubieten. Dann wäre vielleicht die Akzeptanz im Stadtrat und in der Bevölkerung größer, sagte er.

Den Antrag, Stadtratssitzungen live im Internet zu übertragen, hatte die BfP-Fraktion im August 2017 gestellt. Als Vorbilder nannte sie damals zum Beispiel München, Pfaffenhofen, Passau und Regensburg. Seither wurde mehrmals über einen Livestream diskutiert. Zwischendurch ging es auch um eine reine Hörversion. Eine Mehrheit fand sich dafür aber nicht. Skeptiker kamen vor allem aus den Reihen der CSU und SPD. Befürchtungen gab es zum Beispiel, dass Sitzungen „zur Ego-Bühne“ werden und dass Stadträte während laufender Sitzungen durch Mails und Twitter-Rückmeldungen beeinflusst werden. Ungeklärt war auch die Frage, wie bei Rathaus-Mitarbeitern und externen Gästen mit dem Recht auf das eigene Bild verfahren wird.

Eine neue Runde gibt es schon am Dienstag. Auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung steht eine „abschließende Entscheidung“.