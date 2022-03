Friedensgebet in Penzberg - „lass dein Licht einen Weg zu Herz und Verstand im Kreml finden“

Gemeinsam für den Frieden: (v.l.) Imam Benjamin Idriz, Pfarrer Bernhard Holz, Gönül Yerli, Vizedirektorin des Islamischen Forums, und Pfarrer Julian Lademann . © Sabine Näher

Zu einem interreligiösen Friedensgebet für die Ukraine haben sich zahlreiche Menschen auf dem Penzberger Stadtplatz zusammengefunden. Sie folgten einem Aufruf der zwei Pfarrer und des Imams in Penzberg.

Penzberg - Zu dem Friedensgebet für die Ukraine, begleitet vom Posaunenchor, hatten Pfarrer Julian Lademann von der evangelischen und Pfarrer Bernhard Holz von der katholischen Gemeinde gemeinsam mit Imam Benjamin Idriz von der muslimischen Gemeinde aufgerufen. Viele Menschen folgten dem Aufruf am Sonntagabend und kamen zum Penzberger Stadtplatz.

Pfarrer Holz: „Der Friede braucht unser Zutun“

„Dieser Krieg bringt Leid und Elend über Millionen von Menschen. Sie verlieren ihr Zuhause und werden gezwungen, zu fliehen. Ihr Leben scheint nicht zu zählen. Wir wollen gemeinsam beten und uns Papst Franziskus anschließen: In Gottes Namen - hört auf! Aber der Friede fällt nicht vom Himmel, sondern braucht unser Zutun.“, sagte Pfarrer Holz.

Pfarrer Lademann griff das Bild der Lesung aus dem Psalm 56 auf, die Heidi Poltzer vorgetragen hatte: „Sammle meine Tränen in deinen Krug“. Viele Tränen seien geweint worden, viele würden noch folgen. „Sind sie umsonst vergossen? Doch Gott kennt unsere Tränen, sie bleiben ihm nicht verborgen“, lautet die tröstliche Botschaft. „Gott, höre meine Stimme, denn sie ist die Stimme aller Kinder, die leiden, wenn die Völker auf den Krieg und die Waffen vertrauen“, schloss sich Gönül Yerli an, Vizedirektorin des islamischen Forums Penzberg. „O Gott, höre meine Stimme – und schenke der Welt für immer deinen Frieden!“

Auf dem Stadtplatz ließen die Teilnehmer des Friedensgebets Taschenlampen und Smartphones aufleuchten. © Sabine Näher

Imam Benjamin Idriz verwies darauf, dass nicht nur in der Ukraine Menschen im Krieg leiden. „Lasst uns alle gemeinsam für eine Welt eintreten, in der Menschenrechte die Norm sind, in der Unterschiede keine Last, sondern Bereicherung darstellen, in der kein Mensch gezwungen wird, seine Heimat zu verlassen. Barmherziger Gott, lass dein Licht den Weg zu Herz und Verstand der Menschen im Kreml finden!“

Mit der Handy-Taschenlampe: Ein Licht in die Welt

Pfarrer Holz bat alle Versammelten zum gemeinsamen Gebet: „Friede beginnt im Herzen eines jeden. So kann er wachsen und mächtig werden. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens…“ Danach lud er zum Friedensgruß ein und griff das Motiv des Lichts auf: „Wer ein Handy dabei hat, kann die Taschenlampe einschalten. Möge das Licht in die Welt hinaus strahlen!“

Fast alle auf dem Penzberger Stadtplatz kamen dieser Aufforderung nach. Minutenlanges, intensiv erlebtes Schweigen folgte.

Text: Sabine Näher