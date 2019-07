Ein Maibaum geht im Juli auf Reisen - wie Penzberg bayerische Lebensart nach Ahlen bringt

Mit einem Fichtenstamm sind Mitglieder des Penzberger Vereins der Jungritter gerade unterwegs nach Ahlen. Dort soll der Baum am Samstag auf dem Marktplatz aufgestellt werden.

Penzberg – Eigentlich ist sie rund 24 Meter lang: Die Fichte aus dem Stadtwald, mit der sich zwölf Jungritter gestern auf den Weg in Penzbergs Partnerstadt Ahlen gemacht haben. Damit man den blau-weiß gestrichenen Stamm aber problemlos auf einem normalen Anhänger zu seinem Ziel bringen könne, sei er in zwei Teile zerlegt worden, die am Bestimmungsort miteinander verschraubt würden, erläuterte Maibaum-Meister Hardi Lenk kurz vor der Abfahrt.

Dass Penzberg anlässlich seiner 100-Jahr-Feier seiner Partnerstadt im Norden einen Maibaum bringt, ist schon lange versprochene Sache. „Eigentlich hätte er im Mai aufgestellt werden sollen“, erläuterte Bürgermeisterin Elke Zehetner. Weil das aus terminlichen Gründen aber nicht geklappt habe, machten sich die Penzberger erst jetzt auf den Weg – und bringen den Ahlenern eben einen Juli- statt einen Maibaum. Der soll laut Zehetner bereits am morgigen Samstag auf dem Ahlener Marktplatz feierlich aufgestellt werden. Und zwar im Rahmen des alljährlichen Ahlener Stadtfestes.

Penzberger Maibaum geht auf eine 660 Kilometer lange Strecke

Bis es aber soweit ist, muss der Baum von seinem Begleit-Tross über 660 Kilometer durch Deutschland transportiert werden. Rund zehn Stunden Fahrzeit sowie eine Übernachtung haben Lenk und seine Mitfahrer dafür eingeplant. Heute wird ein Bus mit Stadtvertretern und Bürgern dem Tross ganz in der Früh nachreisen. Unter anderem werden Bürgermeisterin Zehetner und dritte Landrätin Regina Bartusch mitfahren. Außerdem Stadtrat Adrian Leinweber, der die Idee zu dem Maibaum für Ahlen gehabt habe, nachdem die Penzberger bereits 2018 einen Maibaum in ihre französische Partnerstadt Langon gebracht hatten, erklärte Zehetner. Mit dem Geschenk wolle Penzberg die „sehr lebendige Partnerschaft“ mit Ahlen betonen.

Mit auf dem Anhänger liegen außer der Fichte auch mehrere so genannter „Zangen“. Diese hölzernen Stangen brauchen die Penzberger, um den Maibaum dann in Ahlen auch aufstellen zu können, so Lenk. Sorgfältig verpackt haben sie außerdem verschiedene Tafeln im Gepäck: Sie zeigen etwa beide Stadtwappen und „Zünfte, die für Penzberg und Ahlen typisch sind“, so Lenk. Etwa den Topfmacher in Ahlen oder das Bergwerk in Penzberg. Entworfen und gemalt wurden die Bilder von Altbürgermeister Hans Mummert.

Text: Franziska Seliger

