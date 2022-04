Forderung nach „Superlativ“ westlich des Penzberger Bahnhofs

Von: Wolfgang Schörner

Der „Pro Innenstadt“-Verein fordert vor der heutigen Stadtratssitzung für das Gelände westlich des Bahnhofs einen „architektonischen Superlativ, der weit über das Oberland hinausstrahlt“. Er und die Fraktion von „Penzberg miteinander“ erklärten zudem: Das Nutzungskonzept muss wichtiger sein als der Verkaufserlös.

Penzberg – Die Fläche westlich des Penzberger Bahnhofs – derzeit ein großer Parkplatz – misst 7655 Quadratmeter, etwas mehr als ein Fußballplatz. Das Gelände befindet sich im städtischen Eigentum und reicht von den Gleisen bis zum Aldi-Markt. Im Jahr 2019 hatte der Stadtrat vereinbart, dass er die Diskussion über die Zukunft des Geländes aus dem Kommunalwahlkampf heraushalten will. Drei Jahre lang ruhte die Sache.

Stadtrat: Im nächsten Schritt geht es um ein Nutzungskonzept

Die Pause ist beendet. Im Januar legte der Stadtrat die weitere Vorgehensweise fest – zum Beispiel, dass das Gelände an einen Investor verkauft oder per Erbpacht übertragen wird. Die mögliche Nutzung wurde aber noch offengelassen. In der heutigen Stadtratssitzung steht nun die „Festlegung eines Nutzungskonzepts“ auf der Tagesordnung, allerdings hinter verschlossenen Türen.

„Pro Innenstadt“ und PM-Fraktion: Verkaufspreis darf nicht an erster Stelle sein

Im Vorfeld äußerten sich aber sowohl der „Pro Innenstadt“-Verein, der die Interessen der Innenstadt-Geschäfte vertritt, als auch die Fraktion von „Penzberg miteinander“ (PM). Beide fordern, dass beim Verkauf nicht der höchste Preis, sondern das beste Konzept den Ausschlag geben soll. Ähnliche Vorstellungen haben sie auch über eine künftige Nutzung.

„Pro Innenstadt“ fordert „architektonischen Superlativ“

Einen „architektonischen Superlativ, der weit über das Oberland hinausstrahlt“, fordert der „Pro Innenstadt“-Verein. Dies könne eine Aufbruchstimmung in der gesamten Innenstadt erzeugen. Dazu brauche es jenen Mut, den man nach der Schließung des Bergwerks 1966 schon einmal bewiesen habe, als es für die Stadt um eine neue wirtschaftliche Zukunft ging, heißt es in der Mitteilung. Vorsitzende Monika Uhl erklärte, es sollte ein „Leuchtturmprojekt“ entstehen, das „in die Zukunft gedachte Nutzungsformen ermöglicht und zugleich ein gestalterisches Highlight ist“.

Wohnen, Arbeiten, Parken - und Drogeriemarkt

„Pro Innenstadt“ begrüßt nach eigenen Worten vorbehaltlos einen großflächigen Drogeriemarkt an exponierter Stelle westlich Bahnhofs. Fatal wäre es aus Sicht von Vorstandsmitglied Jörn Millan aber, „die Entwicklung der dafür vorgesehenen Fläche damit als abgeschlossen zu betrachten und nicht im Gesamtkontext von Wohnen, Arbeiten und Parken zu denken“.

„Pro Innenstadt“ sieht das Gelände ebenso als „Bindeglied zwischen einer lebendigen Einkaufsstadt und einem einzigartigen Naturraum mit dem Breitfilz als wertvollem Hochmoor“. Laut Tatjana Patermann von „Pro Innenstadt“ sollte die Fläche in eine Landesgartenschau eingebunden und der Aufenthaltsqualität an der Stelle ein bedeutender Stellenwert eingeräumt werden.

PM-Fraktion schlägt Kriterien für Vergabe des Grundstücks vor

Die PM-Fraktion um ihren Vorsitzenden Markus Bocksberger schlägt zugleich einen Ausschreibungstext als Grundlage des Vergabeverfahrens vor. Da die Stadt Penzberg bei der Entwicklung des Geländes nicht selbst als Bauherr auftritt, werde entweder ein Investor oder ein Planungsbüro gesucht, heißt es zur Erklärung. Damit finanzielle und gestalterische Aspekte gleichberechtigt gewichtet werden, fordert PM, dass Investoren mindestens zwei Entwürfe unterschiedlicher Planungsbüros vorlegen und sich bewerbende Planungsbüros auch eine geprüfte Finanzierung vorweisen.

„Mix aus Gewerbe und bezahlbarem Wohnraum“

Für die Vergabe an einen Investor oder an ein Planungsbüro schlägt die PM-Fraktion mehrere Kriterien vor. Demnach müssen diese auf „größtmögliche Aufenthaltsqualität“ achten, das Gelände ans Stadtzentrum angebunden sein und auch als „Teil einer möglichen Landesgartenschau“ wahrgenommen werden. Zweitens soll „ein Mix aus Gewerbe und bezahlbarem Wohnraum sowie unterirdisch anzuordnende Parkplätze“ entstehen, aber auch zusätzlich eine soziale oder kulturelle Nutzung vorgesehen sein. Die Entwürfe, so die weiteren Kriterien, sollen detailliert bis zum Farbkonzept sein, einen Bezug zur Umgebung haben und einen Beitrag zu Penzbergs Klimaneutralität leisten.