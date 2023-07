„Magische Bibliothek“ für Kinder eröffnet - Lesen kann man dort auch im „Adlerhorst“

Festakt in Penzberg

Von Franziska Seliger

Nach zwei Wochen Kistenschleppen war es am Freitag (7. Juli) soweit: Mit einem kleinen offiziellen Festakt und einem bunten Programm für Kinder wurde die neue Kinderbibliothek in der Penzberger Rathauspassage offiziell eröffnet.

Penzberg – Bücherei-Leiterin Katrin Fügener und ihr Team wissen, was sich gehört: Wenn man eine Bibliothek für Kinder einrichtet, müssen es auch die Kinder sein, die bei der Eröffnung ihres neuen „Kinderzimmers“ – so der Name der Bücherei – im Mittelpunkt stehen. Und so war es am Freitagnachmittag der Lese-Nachwuchs, der vor den anwesenden Vertretern aus Rathaus und Stadtrat, von Vereinen und Schulen nicht nur das Paketpapier von den Fensterfronten reißen durfte.

Rund 9000 Medien mussten umziehen

Für die Nachwuchs-Leseratten gab es auch ein buntes Rahmenprogramm wie etwa eine Bücherei-Rallye, mit der sich die neue Bücherei gleich wunderbar erkunden ließ. Zwei Wochen lang hatte das Team der Stadtbücherei zusammen mit etwa 20 ehrenamtlichen Helfern an der Einrichtung des „Kinderzimmers“ gearbeitet. Dabei wurden laut Bücherei-Leiterin Fügener nicht nur rund 9000 Medien – also Bücher, CDs oder Tonies – in Kisten verpackt und am neuen Standort wieder ausgepackt. Es mussten auch Regale aus der Stadtbücherei ins neue „Kinderzimmer“ umgezogen werden. „Etwa 20 000 Bücher hatten wir bestimmt zweimal in der Hand“, bilanzierte Fügener. Denn auch in der Stadtbücherei selbst habe viel neu sortiert werden müssen. Etwa 800 Regal-Meter seien geputzt worden.

„Es war ein Kraftakt“

„Es war ein Kraftakt“, betonte Fügener. Denn weder habe es einen Architekten für das Raumkonzept gegeben, noch eine Speditionsfirma für den Umzug. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Das neue „Kinderzimmer“ für Leser bis etwa 13 Jahre überzeugte bei seiner Eröffnung mit einer liebevollen, kindgerechten Einrichtung und vielen kleinen Details, die Kindern das Gefühl geben sollen, sich in einer „magischen Bibliothek“ zu befinden, so Fügener.

Für die ganz Kleinen wurde in einer Ecke etwa eine „Pirateninsel“ eingerichtet – inklusive Piratenschiff, Wellen und Piratenhütte. Bäume aus Holz wachsen im Raum und die Treppe in den oberen Stock wurde in einen „Adlerhorst“ verwandelt, in den sich die jungen Leser mit einem Buch zurückziehen können. Unterhalb davon befindet sich – umgeben von Regalen voller Natur-Bücher – die „Bärenhöhle“ zum gemütlichen Kuscheln. Und wer im „Kinderzimmer“ lernen oder Hausaufgaben machen möchte, kann das an separaten Tischen tun. Sogar die Fluchttreppe wurde als Lese-Arena in das Raumkonzept integriert. „Ein Raum für Kinder muss eine Geschichte erzählen. Das ist das, was sie sich merken“, erklärte Fügener.

Genaue Kosten stehen noch nicht fest

Was das „Kinderzimmer“ die Stadt gekostet hat, konnte Bürgermeister Stefan Korpan am Freitag noch nicht sagen. Es werde aber günstiger als die 130 000 Euro, die anfänglich veranschlagt worden waren; unter anderem dank Fördermitteln. Christine Stegerhoff, die Leiterin der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in München, erinnerte an die große Bedeutung von Büchern für die Bildung junger Menschen Am Ende des offiziellen Teils segnete Pfarrer Bernhard Holz die Kinderbücherei und vor allem die Menschen, die sie aufsuchen werden, um hier mit Hilfe der Bücher fremde Welten zu entdecken.