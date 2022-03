Neue „Oase“ zum Krafttanken: „Hier geht es uns besser“

Von: Wolfgang Schörner

Hell und freundlich: die neue „Oase“ mit dem Aufenthaltsraum, der allein schon größer ist als die bisherige gesamte Tagesstätte; am Tisch im Vordergrund Leiterin Inga Kaiser und ihre Stellvertreterin Kathrin Bihle. Insgesamt besteht das Betreuungsteam aus drei Frauen und einem Mann, alle in Teilzeit. © Wolfgang Schörner

Zuletzt platzte die „Oase“ förmlich aus allen Nähten. Nun hat die Penzberger Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in seelischen Krisen doppelt so viel Platz wie vorher. Sie ist in ein neues Domizil in der Innenstadt umgezogen. „Es ist ein Geschenk“, freut sich Leiterin Inga Kaiser.

Penzberg – Seit 21 Jahren gibt es in Penzberg das „Clubhaus Oase“. Die Tagesstätte war im Sommer 2001 von der Herzogsägmühle im Seitenflügel des Penzberger Pfarrzentrums Christkönig eröffnet worden. Es war damals die dritte Tagesstätte für seelisch Kranke im Landkreis nach Weilheim (1996) und Schongau (1997). Nun ist die Penzberger „Oase“ umgezogen, etwa 200 Meter entfernt in einen Neubau an der Ecke von Sigmundstraße und Gustavstraße. Und hat dort etwa doppelt so viel Platz.

Neue Tagesstätte „Oase“ liegt auch in Penzberger Innenstadt

„Es ist hell, freundlich und ansprechend“, sagt eine Besucherin über das neue Clubhaus. Sehr gut gefällt ihr, dass es nun auch einen eigenen Bastel- und Kreativraum gibt, getrennt vom normalen Aufenthaltsraum. „Hier geht es uns besser“, sagt eine andere Besucherin. In den alten Räumen waren die Verhältnisse dagegen beengt. „Sie waren viel zu klein für unser Angebot“, bestätigt Leiterin Inga Kaiser. Die neuen Räume bedeuteten eine „absolute Erleichterung“. Froh ist sie ebenso, dass die neue „Oase“ wie ihre Vorgängerin zentral in der Innenstadt liegt.

Doppelt so viel Platz wie im alten Treff

Im Januar hatte der Umzug vom Pfarrzentrum-Seitenflügel (dort ist nun ein Seniorentreff geplant) in den Neubau an der Sigmundstraße begonnen. Komplett ausgepackt ist zwar noch nicht alles, neben dem Eingang steht auch noch ein Bauzaun. Geöffnet ist die neue „Oase“ aber bereits. Ende Februar kam nun auch die neue Küche. „Wir haben es uns schon gemütlich gemacht“, sagt Tagesstätten-Leiterin Kaiser. Sie führt an einem Dienstag durch die neue „Oase“. Die Tagesstätte besteht nun aus einem großen Aufenthaltsraum mit Tischen und Stühlen, der allein schon größer als die alte „Oase“ ist. Dazu gibt es eine eigene Küche, einen eigenen Bastel- und Kreativraum sowie einen kleineren Raum samt Kicker, Computer- und Sitzecke, in den sich die Besucher zurückziehen können. Die Menschen, die die Tagesstätte besuchen, hätten unterschiedliche Bedürfnisse, erklärt Inga Kaiser. Während die einen Kreativangebote nutzen, wollen andere einfach da sein, Kaffee trinken oder plaudern. Durch die getrennten Räume fühlt sich keiner gestört.

Momentan kämen täglich im Schnitt zwölf Frauen und Männer in die „Oase“. Im Sommer seien es deutlich mehr, sagt die Leiterin. Für manche sei der Ortswechsel anstrengend. Kaiser ist aber optimistisch, dass das Clubhaus bald mit mehr Leben gefüllt wird. „Wir haben jedenfalls deutlich mehr Platz als für zwölf Menschen“, sagt sie.

Viele Anfragen gab es während der Corona-Pandemie

Das „Clubhaus Oase“ ist eine Anlaufstelle für Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen, die in einer seelischen Krise stecken, zum Beispiel nach dem Tod eines Angehörigen. „Ein Ort, an dem sie Gemeinschaft erleben und sich austauschen können“, erklärt Inga Kaiser. Und an dem die Tage und Wochen strukturiert werden. Dazu gibt es reichlich Zusatzangebote: Kreativnachmittage, eine Musikgruppe, Gesprächskreise, Gedächtnisspiele unter dem Motto „Geistig fit“ und eine Englischgruppe. Regelmäßig fahren Besucher auch zu einem Stall mit zwei Islandpferden. Ebenso gibt es Ausflüge in die nähere Umgebung und einmal im Jahr eine viertägige Freizeit, zuletzt in die Nähe von Fulda. Sogar ein eigenes „Oase-Bladl“ geben die Besucher heraus.

„Jeder kann kommen, er ist nicht allein“

„Jeder kann kommen und er ist nicht allein“, sagt die Leiterin. Es sei nicht nötig, ein Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Es gebe nur ein Gespräch, „um herauszufinden, ob wir der passende Ort sind“, so Kaiser. Viele Anfragen hatte es gerade in Folge der Corona-Pandemie gegeben. Bei vielen sei die Einsamkeit ein großes Problem gewesen, erzählt sie. Ebenso seien bestehende Ängste durch die Corona-Pandemie noch gesteigert worden. Auch deshalb sei der Umzug ein großer Vorteil. Man habe nun mehr Platz, um Leute aufnehmen zu können.

Dem Bezirk Oberbayern, der die neuen Räume zur Miete finanziert, ist Inga Kaiser sehr dankbar. Eine richtige Einweihungsfeier soll es, sobald es wieder möglich ist, noch geben. Der Name „Oase“ bleibt erhalten. „Er klingt wie Auszeit, Kraft tanken und Zufluchtsort“, sagt Kaiser. Genau das will die „Oase“ sein.

Öffnungszeiten des „Clubhaus Oase“ und Ansprechpartner

Das neue „Clubhaus Oase“ an der Ecke von Sigmund- und Gustavstraße hat montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist es unter Telefon 08856/910843. Ansprechpartner bei psychischen Problemen ist zudem der sozialpsychiatrische Dienst der Herzogsägmühle unter Telefon 08856/934672 (Dienststelle Penzberg).