Turnhalle ist Spitzenreiter beim Energiesparen, im Rathaus steigt der Wärmeverbrauch

Der Energieverbrauch der städtischen Gebäude ist im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 leicht gesunken. Das geht aus dem neuesten Energiebericht hervor. Das größte Minus verzeichnet die Turnhalle am früheren Wellenbad. Andere Gebäude wie das Rathaus und das Feuerwehrhaus brauchten dagegen mehr Energie. 21 Gebäude waren untersucht worden.

Penzberg – Seit 2021 liegt dem Penzberger Stadtrat jedes Jahr ein Energiebericht für die städtischen Gebäude vor. Er listet den Strom- und Wärmeverbrauch auf, der jeweils zwei Jahre zuvor entstanden ist. Der Bericht ist eine Forderung aus dem Klimaschutz-Paket, das der Stadtrat 2019 beschlossen hat. Daraus soll der Sanierungsbedarf abgeleitet werden. Für die neueste Version wurden 21 städtische Gebäude untersucht, darunter Tagesstätten, Schulen, Museum und Rathaus.

Insgesamt sank der Energieverbrauch um 4,7 Prozent

Karl Schwarzbeck von der Umwelt- und Klimaschutzabteilung brachte heuer einige positive Nachrichten mit. Insgesamt sei der Energieverbrauch 2021 im Vergleich zu 2020 um 4,7 Prozent gesunken. Das gelang durch eine Reduzierung beim Wärmeverbrauch, der allein 90 Prozent der Energie ausmacht. Beim Stromverbrauch verbuchte die Stadt einen leichten Anstieg. Umgerechnet auf die CO2-Emissionen ergab dies einen Rückgang von 3,5 Prozent.

Spitzenreiter beim Energiesparen ist städtische Turnhalle

Der Spitzenreiter beim Energiesparen war laut Bericht die städtische Turnhalle am ehemaligen Wellenbad. Bei der Wärme verzeichnete sie ein Minus von 23 Prozent, beim Stromverbrauch von 32 Prozent. Erreicht worden sei dies, so Schwarzbeck, durch Energiesparmaßnahmen und die Eigeninitiative von Hallenwart Oliver Mertens, der dafür in der Sitzung viel Lob erhielt. Wie berichtet, war zum Beispiel die Temperatur heruntergeregelt worden, wenn die Halle nicht genutzt wurde. Insgesamt seien fast 105.000 Kilowattstunden eingespart worden, hieß es.

Minus auch bei Stadthalle - Effekt durch Corona-Pause

Gesunken ist laut Bericht der Verbrauch auch in der Stadthalle (minus 17 Prozent Wärme), die wegen Corona selten genutzt wurde, bei den städtischen Wohnungen an der Sigmundstraße (minus 14 Prozent Wärme), von denen einige nicht bewohnt waren, beim Kindergarten am Schlossbichl (minus 12 Prozent Wärme) und beim Jugendzentrum (minus 14 Prozent Strom).

Insgesamt sank laut Energiebericht bei 16 städtischen Gebäuden der Wärmeverbrauch und bei acht Gebäuden der Stromverbrauch. Auf der anderen Seite stieg bei fünf Gebäuden der Wärmeverbrauch und bei 13 Gebäuden der Stromverbrauch.

Anstieg bei Aussegnungshalle - dort gibt es noch eine alte Elektroheizung

Sehr hoch fiel der Anstieg beim Feuerwehrhaus aus: plus 28 Prozent bei Wärme und 26 Prozent beim Strom. Laut Schwarzbeck wurde ein Teil durch die Sanierung der Sporthalle am Josef-Boos-Platz verursacht: Der Baucontainer war an die Warmwasserleitung des Feuerwehrhauses angeschlossen. Außerdem seien die Räume länger beheizt worden, da das Gebäude seit 2021 von zwei Maschinisten betreut werde.

Ebenfalls eine Steigerung im zweistelligen Bereich gab es bei der Aussegnungshalle am Friedhof: plus elf Prozent bei Wärme, plus 18 Prozent beim Strom. Schwarzbeck erklärte, dass sie mit einer elektrischen Heizung aus den Siebzigerjahren beheizt werde. Einige Regelungskomponenten seien defekt und könnten nicht mehr ersetzt werden. Mittlerweile seien alle Kreisläufe bis auf die Haupthalle stillgelegt. Ihm zufolge ist aber eine Mindesttemperatur von 16 Grad nötig, um keine Gebäudeschäden zu verursachen. Hardi Lenk (SPD) schlug in der Sitzung vor, einen Anschluss ans Fernwärmenetz zu prüfen, bevor dort in eine neue Heizung investiert wird.

Einen hohen Anstieg beim Wärmeverbrauch verzeichnet das Rathaus: ein Plus von 17 Prozent. Zurückführen lässt sich dies laut Schwarzbeck darauf, dass Besprechungsräume zu Büros umgewidmet und das Museumsteam im Dachgeschoss untergebracht wurde. Ein Plus von 33 Prozent beim Strom gab es indes beim städtischen Kindergarten am Daserweg, was ihm zufolge aber mit den aktuellen Baumaßnahmen zu tun hat. Das Museum konnte seinen Wärmeverbrauch senken, der Stromverbrauch stieg aber. Laut Stadtbaumeister Justus Klement sollen dort die Lüftungsanlage nachgebessert und das Dach energetisch saniert werden.

Größter Energieverbraucher ist nach wie vor die Bürgermeister-Prandl-Schule

Keine Rolle in der Diskussion spielte diesmal die Bürgermeister-Prandl-Schule. Sie ist beim Wärme- und Stromverbrauch weiterhin der einsame Spitzenreiter, auch wenn der Wärmeverbrauch um fast fünf Prozent sank. Seit 2021 gibt es für das Schulzentrum eine Studie, die von einer Generalsanierung samt Neubau der Schulturnhallen für 47,8 Millionen Euro bis zum teilweisen Schulneubau für 60,7 Millionen Euro reicht. Die größte Wirkung für eine Senkung des Gesamtenergieverbrauch, hieß es, könnte bei der Schule erzielt werden.