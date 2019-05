Entscheidung gefallen: SPD Penzberg schickt Elke Zehetner ins Bürgermeister-Rennen

Die Entscheidung ist gefallen: Die SPD Penzberg schickt Amtsinhaberin Elke Zehetner ins Rennen um das Bürgermeisteramt - die Entscheidung fiel am Montagabend.

Penzberg - Die SPD Penzberg hat am Montagabend darüber abgestimmt, wer für den Ortsverein in die Bürgermeisterwahl im März 2020 geht. Die Aufstellungskonferenz war ein Duell zwischen Amtsinhaberin Elke Zehetner und ihrem Herausforderer Andreas Vetter. Von den 69 Wahlberechtigten stimmten am Ende 53 SPD-Mitglieder für Elke Zehetner und 16 SPD-Mitglieder für Andreas Vetter.

Zuvor hatten sich beide Bewerber zunächst in kurzen Reden vorgestellt, dann konnten die Mitglieder im vollbesetzten kleinen Saal der Stadthalle ihre Fragen stellen. Schon die Aussprache deutete auf einen Sieg Zehetners hin. Die Bürgermeisterin sagte nach der gewonnenen Abstimmung, sie wünsche sich, dass Andreas Vetter im Stadtrat mitarbeite, also für das Gremium kandidiert. Sie hoffe zudem, jene noch zu überzeugen, die nicht für sie gestimmt hatten.

