Erfolgsgeschichte in Penzberg: Bürgerbahnhof-Idee „am Puls der Zeit“ - und es gibt weitere Pläne

Von: Wolfgang Schörner

Bürgerbahnhof als begehrter Treff: Hier beim Café Ab und Zu(g) und dem Auftritt der Jazzband „Immergrün“. © Wolfgang Schörner

Der „Bürgerbahnhof“ in Penzberg ist seit seiner Eröffnung vor zehn Monaten eine Erfolgsgeschichte. An jedem zweiten bis dritten Tag, so die Statistik, ist der alte Wartesaal im Bahnhofsgebäude für Veranstaltungen gebucht. Enormen Zuspruch erleben zugleich die Café-Treffen. Und es gibt weitere Pläne.

Penzberg – Ende Juni 2022 wurde der „Bürgerbahnhof“ in Penzberg eröffnet. Die Trachtler-Jugend und der Theater-Nachwuchs haben dort schon geprobt, die Grünen debattiert, der Autor Stefan König vorgelesen und Platten aufgelegt. Selbst die Stadt ist für Workshops in den alten Wartesaal gezogen. Seit der Eröffnung werde der „Bürgerbahnhof“ jeden zweiten bis dritten Tag genutzt, hauptsächlich von Vereinen und vor allem abends, sagt Thomas Kapfer-Arrington, Leiter der städtischen Abteilung für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft. In manchen Wochen gebe es für jeden Tag Buchungen. Die Resonanz sei super. Und die Stadt habe keinen Betreuungsaufwand. Es gebe ein „smartes Schließsystem“ per SMS. Die Idee sei, dass die Nutzer den Raum so verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Und das funktioniere in der Regel, sagt er.

Café Ab und Zu(g): Bisher immer voll

Ein Riesenerfolg ist seit Januar auch das „Café Ab und Zu(g)“. Der Name weist darauf hin, dass es nur ab und zu öffnet. Die Idee hatten Alexandra Link-Lichius und Fritz Hauenstein, unterstützt von der Gruppe „evangelisch und aktiv“. Das Ganze läuft ehrenamtlich. Drei Mal hat das Café bisher geöffnet gehabt. Immer war es voll. Ein Blick ins „Ab und Zu(g)“ im März: Im alten Wartesaal ist kein Stuhl mehr frei. Die Besucher lauschen bei Kaffee, Kuchen und Wein der Jazzband „Immergrün“. Im Nebenraum, dem früheren Fahrkartenschalter, stehen Fritz Hauenstein und Max Kapfer an Bleisatzkästen und einer alten Abziehpresse. Beide haben Schriftsetzer gelernt. Davon zeugen ihre Gautschbriefe, die sie an die Wand gehängt haben. „Gautschen“, erklären sie, ist ein alter Buchdruckerbrauch, bei dem der Lehrling nach bestandener Prüfung ins Wasser getaucht wird. Die zwei Männer setzen und drucken an dem Tag Fahrkarten für die Café-Besucher, mit Name und Wunschziel.

Bürgerbahnhof-Idee „am Puls der Zeit“

Klar, das „Café Ab und Zu(g)“ könnte öfter geöffnet sein, ginge es nach den Besucher-Wünschen. „Wir schaffen das aber nur einmal im Monat“, sagt Link-Lichius. Das nächste Mal wird am 19. April sein, mit italienischer Musik und vielleicht mit Tischen und Stühlen vor dem Bahnhof, wenn das Wetter mitspielt. Aber es könnten ja auch andere etwas in der Art machen, fügt Link-Lichius an. Vom „Bürgerbahnhof“ ist sie jedenfalls begeistert. Die Idee sei „am Puls der Zeit“, etwas Neues, Modernes, nah am Menschen und auch eine Möglichkeit, sich mit der Stadt zu identifizieren.

Pläne für ehemaligen Fahrdienstleiterraum

Tatsächlich gibt es weitere Ideen für den „Bürgerbahnhof“: Der große, helle ehemalige Fahrdienstleiterraum soll zum Ausstellungsraum werden, der für den „Kunstzeche“-Verein oder Workshops geeignet ist, erzählt Kapfer-Arrington. Es sei ein weiteres „Puzzleteil“. Die Fenster könnten zu Schaufenstern werden, um vom Bahnsteig in den Ausstellungsraum zu schauen. Womöglich gibt es für den Umbau auch Geld über die Städtebauförderung.

Seit der Eröffnung kann der „Bürgerbahnhof“ kostenfrei gebucht werden. „Wenn es nach mir geht, soll es auch so bleiben“, sagt Kapfer-Arrington. Allerdings hatte es jüngst in einer Stadtratssitzung, in der es um die Gebühren für Metropol und Stadthalle ging, den Anschein, dass sich das ändern könnte. Ob es dazu kommt, ist offen.

Anfänge liegen fünf Jahre zurück

Die Anfänge der „Bürgerbahnhof“-Idee liegen fünf Jahre zurück. Damals entwickelte die Initiative „Penzberg 2030“ ein Konzept für einen „Ort von Bürgern für Bürger“. Das Konzept lag dann aber erst einmal auf Eis, um es aus dem Kommunalwahlkampf herauszuhalten. Später bremste Corona die Pläne.

Wenig Geld - das regt die Kreativität an

Kapfer-Arrington griff die Idee wieder auf, als er 2021 städtischer Ehrenamtsförderer wurde. Ihn habe die Idee nicht mehr losgelassen, seit er 2019 mit dem „Trio Nostalgie“ im Bahnhof ein Konzert gegeben hatte, erzählt er. Als Ehrenamtsförderer habe er viele Anfragen von Vereinen und Initiativen erhalten, die einen Raum suchten. „Auf der Suche fiel mir wieder die Wartehalle ein.“ Was das Ganze erleichterte, war, dass aus einem Topf der Städtebauförderung 50 000 Euro flossen. Es sei „ein Umbau light“ gewesen, so Kapfer-Arrington. Allein die Erneuerung der Elektrik habe 30 000 Euro gekostet. Alte Tische und Stühle fanden er und Link-Lichius auf der Rückreise aus Berlin bei einem Händler in Nordrhein-Westfalen, dessen Tochter – so ein Zufall – gerade ihren Umzug nach Habach plante und die Möbel mitbringen konnte.

Kapfer-Arrington sieht es als Vorteil, dass nicht von Anfang an ein perfekter „Bürgerbahnhof“ entstanden ist, sondern, dass er wachsen muss. Wenig Geld rege die Kreativität an, sagt er. Hat er gedacht, dass es so ein Erfolg wird? „Ich habe geglaubt, dass der Bürgerbahnhof funktioniert, aber dass er vom ersten Tag so gut ankommt, hat mich überrascht.