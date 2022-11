EU-Geld bewilligt: Seniorentreff auf Zielgerade - im Januar könnte es losgehen, doch ein Streitthema bleibt

Von: Wolfgang Schörner

Vor dem künftigen Seniorentreff im Seitentrakt des Pfarrzentrums Christkönig wird hier der Förderbescheid des EU-Leader-Programms präsentiert (v.l.): Kirsten Hosse (Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel, Landratsamt), Bürgermeister Stefan Korpan, Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba, Markus Baur (Leader-Bewilligungsstelle, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten), Kirchenpflegerin Margareta Drexel (Pfarrei Christkönig) sowie Ingrid Hauptmann, Herbert Preuß und Siegfried Höfler vom Seniorenbeirat. © Wolfgang Schörner

Die Planungen für einen Seniorentreff in Penzberg befinden sich auf der Zielgerade. Anfang Januar, so die neueste Prognose, kann er womöglich eröffnet werden. Die Suche nach einem Leiter läuft. Am Mittwoch wurde nun der Förderbescheid in Höhe von rund 39.000 Euro offiziell überreicht – zur Anschubfinanzierung für die ersten 27 Monate.

Penzberg – Vier Jahre lang hat sich der Penzberger Seniorenbeirat intensiv dafür eingesetzt, dass in Penzberg ein Seniorentreff entsteht. Nun steht die Eröffnung kurz bevor. Spätestens im Dezember soll er eingerichtet sein. Anfang Januar, wenn ein Leiter gefunden ist, könnte er starten, schätzt Thomas Koterba, Geschäftsführer der Kreis-Caritas, die Träger des Treffs wird. Dass es nicht, wie erhofft, schon im Oktober losgehen konnte, lag am noch fehlenden Förderbescheid.

39.000 Euro fließen aus EU-Leader-Topf nach Penzberg

Diese Hürde wurde, wie berichtet, vor kurzem genommen. Am Mittwoch überreichte Markus Baur von der Leader-Bewilligungsstelle am Kemptener Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) den Förderbescheid nun auch offiziell an Koterba und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). „Es freut mich, dass es geklappt hat“, sagte Korpan bei der Übergabe. Für das auf etwa 100.000 Euro taxierte Projekt waren vor etwa einem Jahr 48.000 Euro aus dem EU-Leader-Programm beantragt worden. Bewilligt wurden rund 39.000 Euro – hauptsächlich für Personalkosten, aber auch für Anschaffungen und Öffentlichkeitsarbeit. Die restlichen rund 60.000 Euro übernimmt zum größeren Teil die Caritas, zum kleineren Teil die Stadt, die zusätzlich die Miete zahlt.

Das EU-Geld ist eine Anschubfinanzierung für 27 Monate bis Ende 2024. Danach sei aber nicht Schluss mit dem Seniorentreff, so Koterba. Caritas und Stadt seien sich „einig, dass es danach weitergehen soll und muss“.

Gesucht wird Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter für Seniorentreff

Gesucht wird nun ein Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter, der den Seniorentreff leitet. Die Stelle ist zwar zunächst nur für 20 Stunden in der Woche ausgeschrieben, der Treff soll mit Hilfe von Ehrenamtlichen aber länger geöffnet sein. Laut Koterba haben sich schon Interessenten gemeldet. Bestellt ist ebenso die Ausstattung, etwa Möbel und Geschirr.

Rund 80 Quadratmeter stehen im Seitentrakt des Pfarrzentrums Christkönig zur Verfügung – mit großem Gemeinschaftsraum und offener Küche, zwei Büros und Toiletten. Eines der Büros soll auch anderweitig genutzt werden. Bereits seit Frühjahr hält der Pflegestützpunkt des Landkreises jeden Mittwochvormittag eine Sprechstunde ab. Ab nächster Woche soll es dort an einem Tag pro Woche auch eine Schuldnerberatung geben. Denkbar ist laut Koterba, dass künftig ebenso Alzheimer-Gesellschaft und ökumenische Sozialstation das Büro nutzen.

Lob für Seniorenbeirat: „Da ziehe ich den Hut“

Es werde Aufgabe des Leiters sein, zusammen mit dem Seniorenbeirat den Treff mit Leben zu füllen, sagte der Caritas-Geschäftsführer. Dem Seniorenbeirat sprach er zugleich ein dickes Lob aus. Er habe über Jahre die Idee propagiert und vorangetrieben. „Da ziehe ich den Hut.“

Vorsitzender Siegfried Höfler gab das Lob zurück an Caritas, Stadt, Pfarrei und Bewilligungsstelle. „Wir sind froh, dass wir anfangen können, und wir werden uns einbringen“, versicherte er. Ideen gibt es bereits. Sie reichen von Schafkopfabenden über einen Singkreis bis zu Veranstaltungen. Es sollen auch jüngere Senioren eingebunden werden, sagte Vize-Vorsitzende Ingrid Hauptmann. Vorstandsmitglied Herbert Preuß erklärte, sein persönlicher Wunsch sei, dass es nicht nur „ums Bespaßen“ gehe, sondern dass die Älteren mit ihren Aktivitäten und ihrem Wissen der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Streit um den Namen - jetzt sollen Besucher abstimmen

Froh über den neuen Mieter ist man bei der Kirchenstiftung Christkönig. Der Pfarrei sei es sehr wichtig, dass jemand einzieht, der „zu uns passt“, sagte Kirchenpflegerin Margareta Drexel. Sie erhofft sich ein „lebendiges Miteinander“ von Seniorentreff und Pfarrzentrum. Dabei verwies sie auf das Lesecafé, den Altentreff und den Sport- und Gymnastikraum im Untergeschoss. Natürlich, so Drexel, stelle man auch die Behindertentoiletten zur Verfügung.

Einen Namen gibt es übrigens immer noch nicht. Im Seniorenbeirat war zuletzt darüber gestritten worden. Die Befürchtung lautete, dass „Seniorentreff“ auf jüngere Senioren abschreckend wirkt. Am Eröffnungstag soll nun eine Tafel mit Vorschlägen aufgestellt werden, über die die Besucher abstimmen.