Exotisches aus Bali und Java: Gamelan-Unterricht an Penzberger Schule

Von: Franziska Seliger

Teilen

Konzentriertes Musizieren: Während Musikschullehrerin Melina Mayer (Mitte) den Schülern der Mittelschule den Umgang mit dem Gamelan erklärt, versuchen sich auch (hinten von links) Simon Zehentbauer, Michael Zwick sowie Hans Mummert und Ali Ger an einzelnen Instrumenten. © Seliger

Einen ziemlich exotischen Musikunterricht erhalten derzeit einige Schüler der Penzberger Mittelschule: Sie werden an einer traditionell indonesischen Instrumenten-Gruppe, dem Gamelan, unterrichtet – ein Besuch in einer etwas anderen Musikstunde.

Penzberg – Der tiefe Gong vibriert einmal durch den ganzen Körper. Wohlig und warm. Dazu gesellen sich klare, laute und sehr fremd anmutende Klänge, die den Raum im ersten Stock der alten Turnhalle an der Bürgermeister-Prandl-Schule völlig auszufüllen scheinen. Hoch konzentriert sitzen die insgesamt 15 Acht- und Neuntklässler der Bürgermeister-Prandl-Schule vor ihren Instrumenten. Manche müssen dazu auf dem Boden knien. Andere sitzen auf kleinen Schemeln. Einige der Instrumente erinnern an Xylofone oder Trommeln, sind aber in ihrer rot-goldenen Bemalung viel prächtiger anzusehen. Und unweit der Tafel stehen zwei mächtige Gongs aus Edelmetall.

Gamelan: Musikgruppe aus Indonesien

Ein Gamelan, das ist nicht ein Instrument. Ein Gamelan sind viele Instrumente. Das Wort Gamelan ist die umfassende Bezeichnung für Musik-Ensembles in Indonesien, besonders in der traditionellen Musik von Java und Bali, die stets einzelne Bronzegongs und Metallophone enthalten und zu denen je nach Größe und Verwendungszweck Trommeln, Saiteninstrumente oder Flöten hinzukommen.

Projekt von Musik- und Mittelschule in Penzberg

Die Idee, Gamelan-Musik als Teil des Wahlfachs Musik für die achten und neunten Klassen an der Mittelschule einzuführen, hatte Simon Zehentbauer. „Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, nach Corona wieder Projekte mit der Mittelschule anzustoßen“, erklärt der Leiter der Penzberger Musikschule. Vor der Pandemie habe es Kooperationen zwischen den beiden Schulen gegeben; etwa einen HipHop-Kurs oder eine Band. Aber diese gemeinsamen Projekte seien während der Pandemie alle eingeschlafen. Außerdem seien an seiner Musikschule viele Schüler vom Gymnasium, aber kaum welche von der Mittelschule. Dabei hätten es die Mittelschüler genauso verdient, musikalisch gefördert zu werden.

Lehrerin Melina Mayer hat die Kunst des Gamelan-Spielens als Schülerin gelernt

Dass die Jugendlichen das exotische Angebot bereitwillig annehmen, sieht man an diesem späten Vormittag auf einen Blick: Hoch konzentriert halten sie die verschiedenen Klöppel und hören genau zu, was ihnen Melina Mayer erklärt. Mayer ist Lehrerin an der Musikschule und beherrscht die Kunst des Gamelan-Spielens. Das habe sie während ihrer Zeit als Schülerin am Mühldorfer Gymnasium gelernt, erzählt sie.

Zwei Stunden in der Woche als Wahlfach

Das Tolle an Gamelan-Musik für seine Schüler sei, dass sie die Instrumente auch ohne Notenkenntnisse recht schnell spielen könnten, sagt Mittelschulleiter Michael Zwick. Das stärke ihr Selbstbewusstsein und ermögliche viel mehr Jugendlichen den Zugang zur Welt der Töne. Und da der Musikstil nur dann gut klinge, wenn alle Spieler aufeinander achteten, sei der Unterricht zudem gut für das Gemeinschaftsgefühl und das soziale Miteinander, ergänzt Ali Ger, der als Musiklehrer der Mittelschule beim Gamelan-Unterricht dabei ist. Zwei Stunden pro Woche haben die Jugendlichen Musik als Wahlfach. Eine davon sei seit Januar der Gamelan-Musik vorbehalten, durch die die Jugendlichen auch Einblicke in eine fremde Kultur bekämen, so Ger.

Bei den Schülern kommt das Projekt gut an. „Ich finde es toll. Es ist mal was anderes, nicht zu schreiben, sondern Musik zu machen“, findet etwa Alessandra.

Kosten tragen die Stadt und der Arbeiterjugendpflegeverein

Die Kosten für die Musikschullehrerin trage die Stadt, so Zehentbauer. Die Instrumente seien gemietet. Die Miete in Höhe von 50 Euro monatlich zahle der Arbeiterjugendpflegeverein, erklärt Hans Mummert vom Verein. Die Mietdauer laufe vorerst bis Schuljahresende, aber sein Verein würde das Projekt auch weiterhin finanziell unterstützen, denn: „Uns ist es wichtig, den musischen Bereich an der Mittelschule zu fördern.“

Sogar in ihren Quali-Prüfungen sollen die Schüler die Gamelan-Musik als praktisches Element vorführen können, sagt Mittelschulleiter Zwick. Und im Rahmen der Abschlussfeier im Juli sei ein erster öffentlicher Auftritt des Penzberger Gamelan-Ensembles geplant.

Erwachsenen-Kurs an der Musikschule in Vorbereitung

Zwick würde sich eine Fortsetzung des Gamelan-Unterrichts an seiner Schule wünschen. Musikschulleiter Zehentbauer geht davon aus, dass es so sein wird. Denkbar sei auch, den Gamelan-Unterricht zusätzlich für die siebten Klassen im Wahlfach Musik anzubieten, sagen beide.

Und für Erwachsene, die jetzt neugierig geworden sind auf die Gamelan-Musik, will Zehentbauer im nächsten Schuljahr an der Musikschule einen Kurs anbieten.