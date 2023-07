3,3 Millionen Euro für Fernwärme-Kraftwerk in der alten Layritzhalle - Stadtwerke sprechen von „Meilenstein“

Von: Wolfgang Schörner

In der alten Layritzhalle entsteht das neue Biomassekraftwerk, das das Fernwärmenetz versorgen soll. © Wolfgang Schörner

Die Penzberger Stadtwerke erhalten vom Bund rund 3,3 Millionen Euro für die neue Energiezentrale, die derzeit in der alten Layritzhalle entsteht. Außerdem ist die Betriebsgenehmigung eingetroffen. Die Stadtwerke sprechen von „Meilensteinen“. Das Kraftwerk soll in etwas mehr als einem Jahr ans Fernwärmenetz gehen.

Penzberg – Die Energiezentrale soll künftig das Penzberger Fernwärmenetz mit Wärme versorgen. In den vergangenen Monaten wurde die Halle saniert, in dem bis vor zehn Jahren eine Firma Lokomotiven instand setzte. Im Westteil, in den die Energiezentrale einzieht, sind die Arbeiten fast abgeschlossen. In Kürze soll der Einbau der Technik beginnen. Ursprünglich sollte das Kraftwerk zur Heizperiode 2023/2024 in Betrieb gehen. Mittlerweile wird die Heizperiode 2024/2025 als Ziel anvisiert.

Betriebsgenehmigung liegt mittlerweile vor

Die Stadtwerke teilten nun mit, dass für Realisierung und Betrieb der Energiezentrale mittlerweile die immissionsschutzrechtliche Betriebsgenehmigung vorliegt. Sie stelle sicher, „dass das Projekt alle Anforderungen an den Immissionsschutz erfüllt und dass der Betrieb der Anlage die Umwelt- und Immissionsschutzvorschriften einhält“, so das Kommunalunternehmen. Emissionen wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Staub, Kohlenmonoxid, Formaldehyd und Ammoniak würden unterhalb der Grenzwerte liegen. Im Betrieb würden die Emissionen dauerhaft kontrolliert und überwacht. Rauchgase werden laut Stadtwerke „mithilfe modernster Technologie aufwändig gereinigt“. Die Energiezentrale werde „nicht nur klimafreundlich, sondern auch sauber arbeiten“, heißt es in der Mitteilung.

Förderbescheid über rund 3,3 Millionen Euro

Als „weiteren Meilenstein“ nennen die Stadtwerke, dass ein Förderungsbescheid über rund 3,3 Millionen Euro eingegangen ist. Das Geld fließt aus dem Programm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“. Auf Nachfrage erklärte Stadtwerke-Vorstand André Behre, dass sich die aktuelle Kostenschätzung für den reinen Einbau und die Herstellung der Energiezentrale – vor Abzug der Förderung – auf 8,3 Millionen Euro beläuft. Rechnet man die Sanierung dazu, dürften die Kosten über zehn Millionen Euro betragen. Eine Endabrechnung dazu liegt laut Behre aber noch nicht vor.

Start für September 2024 angepeilt

Der Start der Energiezentrale in der alten Layritzhalle ist ihm zufolge für etwa September 2024 vorgesehen. Davor werde es eine Testphase von ein bis zwei Monaten geben, in der alle Komponenten überprüft werden. Die zeitliche Verzögerung begründete er mit der Sanierung, die sich „umfangreicher als zunächst angenommen“ gestaltet habe. Sie sei von Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt eng begleitet worden. Große Teile der Halle und deren Umgriff sind laut Stadtwerke nun frei von Altlasten. Die Betriebsgenehmigung hat zwar aus Sicht der Stadtwerke lange gedauert, „was aber nach Angaben der Regierung von Oberbayern ein durchaus üblicher Zeitrahmen für eine Anlage dieser Größenordnung“ sei.

Hackschnitzel zu 75 Prozent - später auf Biomethan- oder Wasserstoffbasis?

Angesichts der „Meilensteine“ erklärte Stadtwerke-Chef Behre: „Für Penzberg ist das ein großer Schritt in eine klimafreundliche und energieeffiziente Versorgungszukunft, mit dem Ziel, Fernwärme überwiegend mit Biomasse zu betreiben, ohne Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen.“ Die Stadtwerke würden damit einen „wesentlichen Beitrag für die Energiewende vor Ort“ leisten.

Laut Stadtwerken wird ein riesiger Hackschnitzkessel, der mit regionalem Waldrestholz betrieben wird, voraussichtlich etwa 75 Prozent der Wärme liefern. In einem nächsten Ausbauschritt, heißt es weiter, können Wärmepumpen hinzugeschaltet werden, die mit Überschussstrom aus den eigenen Photovoltaikanlagen und Strom aus dem Netz betrieben werden. Die Stadtwerke sprechen von einem Anteil von circa 20 Prozent an der Wärmeerzeugung. Als Perspektive nennen sie zudem den Einbau von Spitzenlastkessel, „die auf Biomethan- oder später Wasserstoffbasis arbeiten und somit eine vollständige Dekarbonisierung des Fernwärmenetzes ermöglichen“.

Kraftwerk-Genehmigung: Hoensch reicht Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Korpan ein Volker Hoensch, einst Stadtratsmitglied in Penzberg, hat beim Landratsamt eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) eingereicht. Darin führt Hoensch an, dass er aufgrund Korpans „dilatorischen Verhaltens“ (dilatorisch steht für verzögernd oder hinhaltend) noch keine Antwort auf seine Bitte erhalten habe, in die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Regierung von Oberbayern Einsicht zu nehmen. Hoensch beruft sich dabei auf die Informationsfreiheitssatzung.

Bürgermeister Korpan erklärte dazu auf Nachfrage, er nehme die Beschwerde zur Kenntnis, sehe den Sachverhalt aber anders. Ihm zufolge wurde über das Projekt in Sitzungen des Stadtrats, des Bauausschusses und in Pressemitteilungen öffentlich informiert sowie im Baugenehmigungsverfahren alle Träger öffentlicher Belange gehört. Aufgrund des großen Interesses von Volker Hoensch sei dieser in das Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern einbezogen worden. Deswegen, so Korpan, habe sich das Projekt aber auch verzögert, ebenso seien die Kosten gestiegen. „Wir haben das aber akzeptiert.“

Aus „unserer Sicht“ habe er alles bekommen, was er haben wollte, erklärte Korpan. Ausgenommen seien Betriebsgeheimnisse und Informationen, die einen Wettbewerbsnachteil zu anderen Energieversorgern bedeuten könnten. Die Zweifel an der Anlage bezeichnete Korpan als unberechtigt. Sie sei von den Behörden streng geprüft worden.