Fernwärme-Kraftwerk in Penzberg: Start verschiebt sich um ein Jahr

Von: Wolfgang Schörner

Die alte Layritzhalle wird derzeit zur Energiezentrale umgebaut. Die Sanierung läuft. Auf dem Bauschild ist auch die Photovoltaikanlage abgebildet. © Wolfgang Schörner

Der Umbau der alten Layritzhalle in Penzberg zur neuen Energiezentrale für das Fernwärmenetz schreitet zwar voran. Allerdings wird es wohl nichts aus der erhofften Inbetriebnahme zur Heizperiode 2023/2024. Realistischer ist, dass das neue Biomassekraftwerk erst ab dem Herbst 2024 Wärme liefern wird.

Penzberg – Noch befinden sich in der Layritzhalle keine Kraftwerk-Bauteile. Derzeit geht es darum, die alte Halle auf Vordermann zu bringen. „Wir arbeiten kräftig an der Sanierung“, sagt Stadtwerke-Vorstand André Behre. Seine Arbeit hat auch der Bauausschuss getan: Er hat im Oktober eine Bebauungsplan-Änderung für das Areal als Satzung beschlossen.

Kraftwerk: Genehmigung und Förderbescheid fehlen noch

Trotzdem kann wohl der bisherige Zeitplan nicht eingehalten werden. Das Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern für die geplante Anlage dauere ungewöhnlich lang, erklärt Behre. Bis Ende vergangener Woche war noch keine Genehmigung eingetroffen. Das gilt auch für den staatlichen Förderbescheid. Erst wenn beides vorliegt, könne die Ausschreibungen für die Energiezentrale starten.

Fernwärme zur Heizperiode 2024/2025

Behre rechnet deshalb damit, dass das neue Kraftwerk nicht zur Heizperiode 2023/2024 in Betrieb gehen kann, sondern dass dies erst zur Heizperiode 2024/2025 der Fall sein wird. Im Sommer 2024, so seine Prognose, könnte das Kraftwerk betriebsbereit sein. Dann hätte man Luft bis zum Beginn der Heizperiode. An den Kosten für die Energiezentrale hat sich dagegen nichts geändert. Man liege weiterhin bei rund 10,6 Millionen Euro, so der Stadtwerke-Chef.

Energieträger ist vor allem Biomasse - Gas mittel- bis langfristig ersetzen

Das neue Kraftwerk soll einmal das Penzberger Fernwärmenetz mit Wärme speisen. Erzeugt werden soll diese im Wesentlichen durch Biomasse, also Restholz aus dem Wald. Für Spitzenlasten ist zudem die Wärmegewinnung durch Erdgas vorgesehen – ein Energieträger, den die Stadtwerke laut Behre allerdings „mittel- bis langfristig durch einen anderen Energieträger ersetzen wollen“. Das neue Kraftwerk soll in der ersten Ausbaustufe rund 13 000 Megawattstunden im Jahr liefern.

Derzeit läuft die Sanierung der Halle, in der die Firma Layritz bis vor knapp zehn Jahren alte Lokomotiven aufbereitete und die 2017 von der Stadt gekauft wurde, ursprünglich, um dort ein Blaulichtzentrum zu schaffen.

Große Photovoltaikanlage auf dem Dach

Komplett fertig sei mittlerweile das Dach, so Behre. Installiert wurde auch eine große Photovoltaikanlage mit 300 Kilowatt Peak. Zum Vergleich: Auf Einfamilienhäusern sind Anlagen mit fünf bis zehn Kilowatt Peak gängig. Erledigt wurde laut Behre ebenso die Entwässerung. Nordwestlich der Halle entstand zudem eine größere Zisterne, um das Regenwasser aufzufangen. Der Bauhof wird sich daraus bedienen können, um Blumenwiesen, zum Beispiel am Kreisverkehr, zu bewässern.

Beseitigung von Altlasten im Boden und in der Decke

In Kürze soll im Westteil der Halle, der für das Kraftwerk reserviert ist, die Sanierung des Kellergeschosses beginnen. Dafür wird die Bodenplatte herausgenommen, zerkleinert und beprobt. So soll sichergestellt werden, dass keine Altlasten im Boden bleiben. Im Vorfeld war laut Behre entdeckt worden, dass im Boden Altlasten vorhanden sind. Das galt auch für das Dach. Dort war Asbest in den Deckenplatten festgestellt worden, das noch von den Bremsbelägen eines Krans herrührte, der in der Layritzhalle stand. Diese Rückstände seien aber bereits komplett beseitigt.

Parallel läuft Verlegung von Fernwärmeleitungen im Stadtgebiet

Parallel läuft in Penzberg zugleich die Verlegung der Fernwärmeleitungen. Noch heuer soll laut Behre der Bau der Schlossbichl-Trasse abgeschlossen sein. Damit wäre es dann möglich, das Gesamtnetz über die neue Energiezentrale mit Wärme zu versorgen. Wegen der Versorgungssicherheit haben die Stadtwerke übergangsweise eine Anlage mit Ölkessel neben der Layritzhalle aufgestellt, mit einer Leistung von 250 Megawatt. Sie kann im Notfall, zum Beispiel bei einer Störung, in Betrieb genommen werden.