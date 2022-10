Penzberger Fraunhofer-Forscher stellen Pläne vor - wie man sich vor der nächsten Pandemie wappnet

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Besuch im Fraunhofer-Labor bei Roche: (von links) Prof. Michael Hoelscher (Standortleiter Penzberg-München vom Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie), Alexander Riedel (Leiter der Forschung und Entwicklung, Infektionskrankheiten, bei Roche in Penzberg), Alexander Dobrindt (CSU-Landesgruppenchef im Bundestag), Andreas Wieser (Laborleiter, Fraunhofer-Standort in Penzberg), CSU-Landtagsabgeordneter Harald Kühn, Katrin Staffler (stellvertretende CSU-Landesgruppenchefin im Bundestag) und CSU-Bezirksrätin Alexandra Bertl. © Wolfgang Schörner

Noch im Aufbau befinden sich die Forschungslabors, die das Fraunhofer-Institut vor fünf Monaten im Penzberger Roche-Werk bezogen hat. Aktuell zählt der neue Standort für Pandemieforschung neun Mitarbeiter. Es sollen einmal circa 100 sein – mehr als bisher bekannt. Am Montag gab das Institut Einblick in die ersten Projekte.

Penzberg – Im vergangenen Mai hatte die Fraunhofer-Gesellschaft ihren neuen Standort für Immunologie, Infektions- und Pandemieforschung in Penzberg eröffnet. Derzeit befinden sich deren Labors noch im Penzberger Roche-Werk, mit dem das Institut eng kooperiert. Wie berichtet, soll nebenan auf einem städtischen Grundstück bis 2025 ein eigenes Gebäude entstehen. Die Grundsteinlegung, so die Hoffnung, soll nächstes Jahr sein.

Das Ziel: Pandemische Erreger identifizieren

Ziel des neuen Fraunhofer-Standorts ist es, gemeinsam mit Roche und dem Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität „pandemische Erreger zu identifizieren und zu charakterisieren, neue Diagnostika und Therapien zu entwickeln sowie die Rolle des Immunsystems bei Infektionserkrankungen besser zu verstehen“. Im Endeffekt will man sich auf diese Weise vor neuen möglichen Pandemien wappnen.

Polit-Besuch in den neuen Fraunhofer-Labors in Penzberg

Polit-Besuch gab es am Montag im neuen Fraunhofer-Standort. Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, und mehrere seiner Parteikollegen ließen sich die Labors zeigen und von ersten Projekten berichten. Prof. Michael Hoelscher sagte, dass die Labors in drei oder vier Monaten voll funktionsfähig seien. Bestellt seien neue Laborgeräte im Wert von sechs Millionen Euro. Momentan gebe es zudem noch keine Zulassung für die Arbeit an infektiösen Erregern. Hoelscher ist Standortleiter für Penzberg und München beim Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie, zu dem auch Standorte in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Göttingen gehören.

Neuer Forschungsstandort noch im Aufbau - bis 2025 eigenes Gebäude

Ihm zufolge hat der Penzberger Fraunhofer-Standort aktuell neun Mitarbeiter, vier weitere sind im Einstellungsverfahren. Acht Stellen seien ausgeschrieben. Anfangs habe er Sorge gehabt, dass man – wegen der Roche-Konkurrenz – kein Personal finde, sagte Hoelscher. Dies habe sich aber als unberechtigt erwiesen. Die Nähe zu Roche sei sogar ein „großer Vorteil“. Viele Leute hätten zudem gesagt, dass sie gern von München aufs Land kommen wollen. Wachsen soll der Fraunhofer-Standort ihm zufolge auf circa 100 Mitarbeiter, was doppelt so viel wäre, wie bisher bekannt. Wenn im Jahr 2025 ein eigenes Gebäude in Penzberg bezogen wird, so Hoelscher, werde auch „hoffentlich nichts mehr entgegenstehen“, dass aus dem Penzberger Fraunhofer-Standort ein eigenständiges Institut wird.

Dobrindt erinnerte daran, dass er bei der Präsentation der Fraunhofer-Pläne 2021 davon gesprochen habe, dass in Penzberg ein Wissenschaftscampus entstehen könnte. Er gehe davon aus, fügte er am Montag hinzu, dass sich „viele andere hier ansiedeln, weil sie profitieren und partizipieren wollen“. Hoelscher, nach konkreten Interessenten befragt, sagte, dass eine Antwort darauf momentan ein bisschen zu früh wäre. Dies werde sich aber „dramatisch ändern“, wenn das Gebäude im Bau sei.

Globale Datenbank für Erreger - zentrales Element der Pandemiebekämpfung

Bezüglich aktueller Projekte sagte er, dass man versuche, in der Tierwelt neue Erreger zu identifizieren und eine „globale Probensammlung“ auf den Weg zu bringen, um im Ernstfall schneller Wirkstoffe entwickeln zu können. Dafür wird ihm zufolge ein globales Netzwerk mit Ländern in Asien, Afrika und Südamerika aufgebaut – „mit Penzberg als Zentrum“, warf Dobrindt ein, der die daraus entstehende globale Erreger-Datenbank als ein zentrales Element der Pandemiebekämpfung bezeichnete.

Hoelscher sagte zudem, dass der Fraunhofer-Standort eine patientennahe Labordiagnostik entwickle, die dezentral und mobil einsetzbar sei. In der Corona-Pandemie habe man gemerkt, dass die Zentralisierung von Tests an Kapazitätsgrenzen stoße.