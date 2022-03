Fraunhofer-Pandemieforscher ziehen in Kürze bei Roche ein - für zwei Jahre eine Heimat

Von: Wolfgang Schörner

Diagnostika-Produktion: Die Kapazitäten wurden in Penzberg während der Pandemie massiv ausgeweitet. © Roche

Voraussichtlich im April werden die Pandemieforscher des Fraunhofer-Instituts auf dem Penzberger Roche-Werkgelände einziehen – eine vorübergehende Heimat, bis deren neues Forschungsgebäude im Nonnenwald steht. Es gibt bereits drei erste gemeinsame Projektideen. Das teilte Roche am Mittwoch in einer bundesweiten Medienkonferenz mit.

Penzberg – Die Kooperation von Roche in Penzberg mit dem Fraunhofer-Institut und der Ludwig-Maximilians-Universität nimmt nach langer Vorarbeit konkrete Formen an. Wie berichtet, soll in Penzberg eine Fraunhofer-Einrichtung für immunologische Infektions- und Pandemieforschung entstehen. Verkündet worden war dies vor über einem Jahr.

Fraunhofer-Forscher: Zwei Jahre lang auf dem Roche-Gelände

Eine Arbeitsgruppe von Professor Michael Hölscher (LMU) in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft werde um Ostern auf dem Roche-Gelände in Penzberg einziehen und dort für die nächsten zwei Jahre eine Heimat finden, teilte Claus Haberda, Geschäftsführer der Roche Diagnostics GmbH, am Mittwoch mit. Die Mietverträge seien unterschrieben. Es gebe drei erste Projektideen, an denen man gemeinsam arbeiten werde.

Die Pandemieforscher des Fraunhofer-Instituts und der LMU werden Roche-Labors so lange nutzen, bis sie in ein eigenes Forschungsgebäude umziehen können, das gleich neben dem Werk auf einem städtischen Gelände geplant ist. Die Fläche beim Kreisverkehr wird derzeit von der Stadt baureif hergestellt. Wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am Mittwoch dazu auf Nachfrage erklärte, ist das Gelände noch nicht veräußert. Es gebe eine Anfrage der Fraunhofer-Gesellschaft, das Gelände im Rahmen eines Erbbaurechts zu pachten. Die Gespräche würden derzeit geführt.

Penzberg: Mitarbeiter wegen Ausweitung der Produktion

In der Medienkonferenz am Mittwoch hatte das Unternehmen Roche über die eigenen Standorte in Deutschland und die Jahresergebnisse informiert. Im Penzberger Werk, dem zweitgrößten nach Mannheim, sind derzeit rund 7200 Mitarbeiter (von 17 500 in ganz Deutschland) beschäftigt, darunter knapp 280 Auszubildende und Studierende. Claus Haberda erklärte, dass der Zuwachs von rund 400 Mitarbeitern gegenüber 2020 der Ausweitung der Produktion in der Pharma- und Diagnostiksparte geschuldet ist. Er hob dabei das neue Krebsmedikament Tecentriq sowie die PCR-Tests hervor, die in Penzberg für den weltweiten Bedarf hergestellt werden. In Penzberg seien vergangenes Jahr 270 Millionen Euro investiert worden, so Haberda. Die laufenden Projekte haben ihm zufolge ein Volumen von 300 Millionen Euro. Den Großteil macht das neue Laborgebäude aus, für das im Februar der erste Spatenstich stattfand. Im Spätsommer soll die Grundsteinlegung folgen.

Roche will konzernweit bis 2030 CO2-neutral sein

Dieses neue Laborgebäude wird laut Haberda als CO2-neutrales Gebäude in Holzbauweise entstehen. Zu Nachhaltigkeit erklärte er, dass Roche konzernweit bis 2030 CO2-neutral werden will, und zwar „im Netto-Sinne“ ohne Zertifikate. Bis 2025 soll der CO2-Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 2020 reduziert werden. Der Wasserverbrauch soll ihm zufolge konzernweit innerhalb der nächsten fünf Jahre um 15 Prozent, der Anfall von Plastik um zehn Prozent sinken.

Im Fokus der Roche-Bilanz für die deutschen Werke stand die Corona-Pandemie. Professor Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG, sagte, dass weltweit bisher 1,2 Milliarden Corona-Tests verfügbar gemacht und über eine Million schwer erkrankte Covid-Patienten mit Roche-Medikamenten behandelt worden seien. Laut Christian Paetzke, Geschäftsführer der Roche Diagnostics Deutschland GmbH, brachte das Unternehmen 13 verschiedene Tests heraus.

Prognos-Studie zur Pandemie: „Testen wirkt“ - zehntausende Todesfälle verhindert

Roche präsentierte am Mittwoch auch eine Studie („Testen wirkt“) der Prognos AG. Demnach wurden durch Tests (nicht nur von Roche) und die daraus folgende Gewissheit über eine Infektion rund 2,8 Millionen weitere Infektionen und rund 62 000 Todesfälle in Deutschland vermieden. Dies, so Michael Böhmer, Autor der Studie, verhinderte wiederum härtere und längere Lockdowns. Für die Wirtschaft hatte dies ihm zufolge den Effekt, dass zwischen dem zweiten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 – dem Studienzeitraum – ein weiterer Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in einer Größenordnung von 36,5 Milliarden Euro verhindert wurde. Das machte laut Böhmer etwa 0,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus.

Christian Paetzke erklärte, dass Roche in Deutschland während der Pandemie massiv investiert und die Produktionskapazität verzehnfacht habe. Diese stehe nach der Pandemie auch für andere Krankheiten zur Verfügung. Übertragbar auf andere Produkte sei auch die Lernerfahrung durch die Pandemie, zum Beispiel bezüglich Digitalisierung und Automatisierung von Laboren.

Laut Roche stieg der Gesamtumsatz in Deutschland 2021 um fast 22 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Die Diagnostik-Sparte verzeichnete eine Zuwachsrate von rund 58 Prozent, die Pharma-Sparte ein Plus von 13,5 Prozent. Neben Mannheim und Penzberg hat Roche noch Standorte in Grenzach-Wyhlen, Ludwigsburg und Berlin/Potsdam.