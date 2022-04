Freizeitgärten: Breitfilz-Anlage auf rechtlich sicherem Boden - nun kann der Generalpachtvertrag folgen

Von: Wolfgang Schörner

An Rettungswegen wird derzeit in der Freizeitgarten-Anlage Breitfilz gearbeitet. Sie sind Teil des Brandschutzkonzepts. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Mai beendet sein. © Wolfgang Schörner

Für die Freizeitgarten-Anlage im Breitfilz ist ein wichtiger Schritt getan: Der Penzberger Stadtrat hat den Bebauungsplan für das Gelände als Satzung beschlossen. Die seit Jahrzehnten bestehenden Schrebergärten sind damit legalisiert. Womöglich im Sommer werden die Stadt und der „Breitfilz“-Verein einen Generalpachtvertrag unterzeichnen.

Penzberg – Stellenweise sieht die Freizeitgarten-Anlage Breitfilz derzeit wie eine Baustelle aus: Noch wird am Rettungswege-Netz für die Feuerwehr gearbeitet. Die Arbeiten hätten sich leider etwas verzögert, erklärte Stadtkämmerer Hans Blank auf Nachfrage, der auch für die städtischen Liegenschaften zuständig ist. Der Löschwassertank sei installiert, aber noch nicht befüllt. Die Rettungswege, schätzt er, werden voraussichtlich im Mai fertig sein. Dabei handelt es sich um ein mehr als zwei Kilometer langes Wegenetz, von dem keine Parzelle mehr als 50 Meter entfernt sein darf. Rettungswege und Löschwassertank basieren auf einem Brandschutzkonzept, das nach zwei Bränden im Jahr 2019 als Voraussetzung für eine Nutzung der Anlage erstellt wurde. Die Wege sind zugleich Teil des Bebauungsplans. Ihn hat der Penzberger Stadtrat – zwei Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss – in seiner jüngsten Sitzung einstimmig als Satzung beschlossen. Ebenso wurde der Flächennutzungsplan geändert. Keine Einwände gab es von der Naturschutzbehörde. Die Anlage, für die rechtlich nie eine Genehmigung bestand, ist damit legalisiert.

Im nächsten Schritt kann Generalpachtvertrag folgen

Mit dem Satzungsbeschluss wurde auch die Voraussetzung geschaffen, dass im nächsten Schritt ein Generalpachtvertrag zwischen der Stadt, der das Gelände gehört, und dem im Jahr 2020 gegründeten Verein „Freizeitgärten Breitfilz“ geschlossen werden kann. Im Vorvertrag war geregelt, dass dies bis Ende 2022 geschehen sollte. Stadtkämmerer Blank geht aber davon aus, dass es bereits im Sommer so weit ist. „Das kann relativ zügig passieren“, sagte er.

Freizeitgarten-Anlage besteht aus knapp 300 Parzellen

Freude über den Satzungsbeschluss herrscht bei Paul Hattemer, Vorsitzender des „Breitfilz“-Vereins. Auch darüber, dass nun der Weg für den Generalpachtvertrag frei ist. Momentan liege dem Verein ein Entwurf vor, den man durchgehen werde. Parallel dazu ist der Verein dabei, Mitglieder aufzunehmen. Rund 250 sind es laut Hattemer mittlerweile. Wobei nicht jedes Mitglied auch Pächter sein muss. Der Vorvertrag, der bereits im Sommer 2021 geschlossen wurde, hatte es dem Verein bereits ermöglicht, Pachtverträge mit interessierten Kleingärtnern abzuschließen. Insgesamt, so Hattemer, gebe es in der Breitfilz-Anlage knapp 300 Parzellen, von denen an die 250 verpachtet seien. Darunter sind auch Pächter, die zwei oder drei Parzellen haben. Etwa 50 Parzellen können ihm zufolge noch vergeben werden.

Eine offene Frage ist noch das Vereinsheim. Im Bebauungsplan ist dafür ein Grundstück gleich bei der Zufahrt eingezeichnet. Hattemer hofft, dass die Stadt dabei finanziell hilft – auch wenn das wegen der Haushaltslage nicht in nächster Zeit möglich sein sollte.

Schlussstrich unter jahrelange Diskussion war Formalie

Im Stadtrat fand der Schlussstrich unter die jahrelange Diskussion über die Zukunft der Anlage samt zeitweiligem Nutzungsverbot keinen großen Widerhall. Der Beschluss wurde wie eine Formalie abgehakt. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) antwortete zudem auf eine Anfrage der SPD-Fraktion nach den Kosten. Demnach gab die Stadt 2020 und 2021 rund 136 000 Euro für Planung und für erste Arbeiten aus. Für dieses Jahr stehen ihm zufolge 600 000 Euro im Haushalt. Hinzu kommen laut Korpan Bauhofleistungen im Wert von 160 000 Euro für die vergangenen beiden Jahre.

Verbale Auseinandersetzung wegen Kostenfrage

Worauf eine kurze verbale Auseinandersetzung folgte. Christian Abt (CSU) kommentierte die SPD-Anfrage („Die Frage nach den Kosten kommt immer wieder aus einer Richtung“) mit den Worten, dass in den vergangenen 40 Jahren nichts getan worden sei und man „jetzt halt mal Geld in die Hand nehmen muss“. Woraufhin Bayram Yerli (SPD) die Anfrage damit verteidigte, dass es sich um Geld der Steuerzahler handle und man bei der derzeitigen Kassenlage doch fragen dürfe. Korpan erklärte seinerseits dazu: „Es gibt keine goldenen Wasserhähne. Wir machen, was notwendig und vorgeschrieben ist.“