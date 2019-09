„Fridays for Future“: Demonstranten im Stadtrat vertröstet - das sagen die Jugendlichen

Es war eine Sache von wenigen Augenblicken: Man nehme die Forderungen der „Fridays for Future“-Demonstranten ernst, hieß es am Dienstagabend im Penzberger Stadtrat. Danach jedoch wurden die anwesenden Jugendlichen auf eine der nächsten Sitzungen vertröstet.

Penzberg – „Ich bin davon ausgegangen, dass über den Klimanotstand abgestimmt wird“, sagte Jakob Ohage am Mittwoch nach der Stadtratssitzung. „Aber vielleicht hatte ich falsche Vorstellungen.“ Er sei im Laufe der Sitzung wieder auf „dem Boden der Tatsachen“ gelandet, so der junge Mann, der am Dienstag zu den mindestens fünf „Fridays for Future“-Demonstranten gehörte, die die Stadtratssitzung verfolgten. Schade sei es, pflichtete Lea Rothhausen bei, dass über den Klimanotstand und die Verpflichtung, im Zweifelsfall für Klima-, Arten- und Umweltschutz zu entscheiden, gar nicht gesprochen wurde.

„Fridays for Future“: „Es ist etwas angekommen“

Beide äußerten aber auch Verständnis, weil die erst am Freitag übergebenen Forderungen am Dienstag noch nicht auf der Tagesordnung standen. Immerhin, so Alisa Mügge, seien sie zur Kenntnis genommen worden, „aber damit war es erledigt“. Positives sagte Jakob Ohage allerdings auch: Seine Laune habe sich gebessert, weil er das Gefühl habe, „dass etwas angekommen ist“. Das habe er bei Gesprächen mit Bürgermeisterin und Stadtratsmitgliedern gemerkt. Lea Rothhausen erklärte auch, das Angebot annehmen zu wollen, sich mit dem Klimaschutzbeauftragten Andreas Wowra zu treffen. Und nun? Alisa Mügge: „Man muss abwarten und schauen, was in der nächsten Sitzung passiert.“ Man werde beharrlich dabei bleiben, die Erfüllung einzufordern, so Lukas Bogner.

„Fridays for Future“-Forderungen: Auf eine der nächsten Sitzungen vertröstet

Im Stadtrat war es am Dienstag tatsächlich nur kurz um „Fridays for Future“ gegangen. Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis hatte erklärt, die Grünen-Anträge zum Klimaschutz (wir berichteten) würden in einer der nächsten Sitzungen besprochen. Woraufhin Kerstin Engel (Grüne) den Wunsch äußerte, dann zugleich die „Fridays for Future“-Forderungen zu behandeln, da beide sich in einigen Punkten decken. Bürgermeisterin Elke Zehetner („Ich freue mich, dass Fridays-for-Future-Leute da sind“) versicherte, die Forderungen „sehr ernst“ zu nehmen. In dem Zusammenhang bot sie den jungen Leuten eine Zusammenarbeit mit dem Klimabeauftragten an.

„Fridays for Future“-Forderungen: BfP gibt Stellungnahme ab

Ansonsten gab es keine Wortmeldung. Kurz vor der Sitzung nahm aber die BfP schriftlich Stellung. Sie lehnt demzufolge die Ausrufung des „Klimanotstands“ ab, mit der Begründung, dass „dieser Begriff zu unbestimmt“ und „rechtlich unverbindlich“ sei und „uns für die konkrete Arbeit nicht weiterbringt“. Als „pauschale Aussage“ und „nicht sachgerecht“ wertet sie zudem eine Verpflichtung, sich im Zweifelsfall für Klima-, Arten- und Umweltschutz zu entscheiden. Zwei andere Forderungen befürwortet die BfP: die Aktualisierung des städtischen Klimaschutzkonzepts und ein Vollzeit-Klimaschutzbeauftragter mit weitreichender Entscheidungsbefugnis. Zu Letzterem erklärte die Wählervereinigung, sie würde einen Schritt weiter gehen und ein Referat „Klima-, Natur- und Umweltschutz“ einrichten wollen, das auch Bürgern kostenfrei für Einzelfallberatungen zur Verfügung steht. Zusätzlich fordert die BfP-Fraktion in einem Antrag an die Stadt den Ausbau von Photovoltaik auf städtischen Mietshäusern samt Mieterstrommodellen und die Bezuschussung neuer privater Anlagen. Die BfP lockte ebenso die „Fridays for Future“-Demonstranten: Sie teilte mit, sie biete ihnen für die Stadtratswahl 2020 einen Platz unter den ersten zehn auf der BfP-Liste an.

Text-Mitarbeit: Arabella Schäffler

Lesen Sie auch: „Fridays for Future“-Schüler demonstrieren: Penzberg soll Klimanotstand ausrufen

Auch interessant: Jetzt hat auch Penzberg ein Repair-Café: „Wir haben’s geschafft“ - eine Nähwerkstatt soll folgen