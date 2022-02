Für zehn Mark zu den Olympischen Spielen - wie sich eine Penzbergerin an den Sommer 1972 erinnert

Von: Franziska Seliger

Von den Zuschauerrängen fotografierte Monika Kuhnert vor 50 Jahren bei den Olympischen Spielen in München. © Monika Kuhnert

Vor 50 Jahren, im Sommer 1972, fanden die Olympischen Spiele in München statt. Wer dabei war, vergisst sie nie. Das sagt die Penzbergerin Monika Kuhnert, die als Zuschauerin einige der Wettkämpfe verfolgte. Viele Fotos hat sie davon gemacht und bis heute aufgehoben. Sogar Eintrittskarten besitzt sie noch.

Penzberg – Säuberlich aufgefächert und mit Kleber fixiert liegen sie in Monika Kuhnerts Fotoalbum: Neun der ursprünglich einmal etwa 20 Eintrittskarten, die die heute 77-Jährige im Sommer 1972 kaufte. Akkurat hat sie die Karten nach Datum sortiert. Außerdem nach den sportlichen Wettkämpfen für die sie galten: einmal Reiten, viermal Handball und viermal Leichtathletik. Bei allen diesen neun Wettkämpfen war Kuhnert dabei; oft im eigens für die Spiele gebauten Olympiastadion, manchmal auch in der Olympia-Halle. Zehn Deutsche Mark hat eine Karte gekostet, wie auf den Tickets vermerkt ist. „Dieser Preis ist heute unvorstellbar“, sagt Kuhnert schmunzelnd. Heute zahlt man für Eintrittskarten zu Olympischen Wettkämpfen leicht mehrere hundert Euro.

Zehn Mark Eintritt: „Der Preis ist heute unvorstellbar“ - es war nicht einfach, an Tickets zu kommen

So einfach gekauft hat Kuhnert die Tickets aber nicht, erzählt sie, denn: „Normal ist man an die Karten gar nicht gekommen.“ Vielmehr habe man an einer Postkarten-Verlosung teilnehmen müssen, um überhaupt Tickets kaufen zu dürfen. Weil die damals 27-Jährige so sportbegeistert war, hat sie gleich mehrere Postkarten im Namen aller möglichen Verwandten an die zuständigen Stellen geschickt. Und siehe da: Die Postkarte, die sie im Namen ihres Großonkels verschickte, habe tatsächlich gewonnen. Dabei, erzählt Kuhnert lachend, sei ihr Großonkel damals bereits 73 Jahre alt gewesen und habe sich überhaupt nicht für das olympische Spektakel in München interessiert. „Der hat gar nichts gewusst von seinem Glück. Aber wir waren selig.“

Handball musste unbedingt dabei sein

Wir, das waren ihr damaliger Mann, ihr Schwager und sie selbst. Durch den Erfolg bei der Verlosung habe sie sich ein Kontingent von Eintrittskarten kaufen dürfen. Es werden wohl etwa 20 Tickets gewesen sein. So genau weiß Kuhnert das nach 50 Jahren nicht mehr. Für welche Wettkämpfe man Karten kaufen wollte, habe man sich aussuchen dürfen. Für sie als leidenschaftliche Handballspielerin war natürlich klar: Diese Disziplin musste unbedingt dabei sein. Unter anderem war Kuhnert, die damals bei der Stadt München beschäftigt war, beim Handball-Endspiel dabei. Es war die Olympia-Premiere für den Hallenhandball. Bei den Olympischen Spielen 1936 wurde noch Feldhandball gespielt.

Erinnerungen an die Sommerspiele in München: Neun Eintrittskarten hat Monika Kuhnert aufgehoben. © Repro: Franziska Seliger

Außerdem hat Kuhnert hautnah mitverfolgt, wie die deutsche Hochspringerin Ulrike Nasse-Meyfarth die Goldmedaille gewann. Und auch als derPenzberger Speerwerfer Klaus Wolfermann Gold holte, stand Kuhnert in den Zuschauerrängen – Sitzplätze habe es damals noch keine gegeben, im Stadion glaubt sich Kuhnert zu erinnern. Viele Fotos hat ihr damaliger Mann von den Wettkämpfen gemacht. Bis heute bewahrt sie diese Bilder – jedes fein säuberlich beschriftet – in einem Fotoalbum auf. Immer wieder blättere sie darin, sagt Kuhnert, denn: „Das war ein Erlebnis, das man sonst nicht so leicht hatte.“ Denn damals sei das Leben noch so ganz anders gewesen als heute. Und viel Geld habe man auch nicht besessen. Da seien diese internationalen Wettkämpfe in München einfach etwas ganz Außergewöhnliches gewesen.

Die Stimmung bei den Sommerspielen war fantastisch, bis zum Attentat

Aber Kuhnert war nicht nur bei vielen olympischen Wettkämpfen in München dabei. Sie stand auch am Straßenrand, als das olympische Feuer Ende August 1972 auf dem Weg nach München durch ihren damaligen Wohnort Baierbrunn getragen wurde – und zwar von Mitgliedern des örtlichen Sportvereins. „Das war vielleicht ein Ereignis. Ich habe die ja auch alle gekannt, die da mitgelaufen sind.“ An den jeweiligen Ortsgrenzen sei die Flamme dann an Sportler der nächsten Gemeinde übergeben worden.

Nach 50 Jahren, könne sie sich freilich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber sie wisse noch genau, wie fantastisch die Stimmung bei Olympia gewesen sei. „Sie hießen ja ´die heiteren Spiele‘.“ Das Attentat, dass die Spiele überschattete, habe sie als Zuschauerin nur am Rande mitbekommen, denn die Wettkämpfe seien weitergelaufen.